Bregal Unternehmerkapital gibt die Gründung der BuildTec Software Group und die jüngste Partnerschaft mit E-Komplet bekannt

Wildpoldsried / Aalborg / Monheim / Dortmund, 22.11.2023 – Mit dem Zusammenschluss so symbolträchtiger Marken in der Bautechnologie wie SEMA Software („SEMA“), Compass Software („Compass“), WGsystem sowie die Produkte Powerbird und Sitara von Hausmann & Wynen, gab der von Bregal Unternehmerkapital („BU“) geführte Fonds die Gründung der BuildTec Software Group („BuildTec“ oder das „Unternehmen“), einer führenden europäischen Plattform für innovative Softwarelösungen für das Bauwesen, bekannt. Heute gibt das Unternehmen auch seine jüngste Partnerschaft mit E-KOMPLET A/S („E-Komplet“) bekannt, einem in Dänemark ansässigen Softwareanbieter einer umfassenden Projektmanagement-Software für Handwerker, der kleine und mittelständische dänische Betriebe in der Handwerksbranche unterstützt. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

E-Komplet wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Aalborg, Dänemark. Das Unternehmen ist ein führender Softwareanbieter, der eine Vielzahl von lokalen Handwerksbetrieben wie Elektro-, Sanitär-, Maler-, Maurer-, Tischler-, Injektionstechnologie- und andere Dienstleistungsunternehmen unterstützt. Seit seiner Gründung hat sich E-Komplet die Digitalisierung und Optimierung kritischer Arbeitsabläufe sowie die Unterstützung des Unternehmenswachstums seiner Kunden, einschließlich des Zugangs zu einem Finanzbuchhaltungsmodell, zur Aufgabe gemacht. Diese Mission ist für die Handwerksbetriebe, die trotz eines rekordverdächtigen Projektvolumens immer noch mit Gegenwind zu kämpfen haben, von entscheidender Bedeutung. E-Komplet und BuildTech haben das gemeinsame Ziel, die Herausforderungen der Handwerksbranche zu lösen und ihr kontinuierliches Wachstum zu unterstützen.

Mit E-Komplet wird die BuildTec Software Group um ein weiteres führendes Unternehmen in einem zukunftsträchtigen Segment ergänzt, das bereits gut im Markt positioniert ist und sich auf dem Weg zu einem breit aufgestellten Bautechnologie-Player befindet. Zur BuildTec Software Group gehören mit mehr als 20.000 Kunden SEMA, einer der weltweit führenden Anbieter von CAD/CAM-Softwarelösungen für Holz- und Treppenbau und Blechbearbeitung mit den Partnerunternehmen WGsystem, ein Anbieter von kaufmännischer Software für alle Handwerksbetriebe mit den Schwerpunkten Holzbau, Zimmerei und Dachdeckung, und Compass, ein Anbieter von Software für den Treppen-, Holz- und Fensterbau mit den Schwerpunkten CNC-Verbindungen und Werkstattorganisation, sowie Hausmann & Wynen, ein Anbieter von ERP-Lösungen für Elektriker und andere Handwerksbetriebe.

„Die BuildTec Software Group freut sich sehr, das Team von E-Komplet willkommen zu heißen. Diese Partnerschaft wird das wertvolle Fachwissen mehrerer renommierter Marken in der Welt der Bautechnologie zusammenführen. Wir sind davon überzeugt, dass die Möglichkeiten der E-Komplet-Plattform für Kunden in anderen europäischen Märkten von großer Bedeutung sein werden, einhergehend mit einer weiteren Verbesserung der Betreuungsqualität für unsere bestehenden und zukünftigen Kunden“, meinte Alexander Neuss, CEO der BuildTec Software Group.

„Unser Team freut sich sehr über den Beitritt zur BuildTec Software Group“, fügte Karsten Mandrup Nielsen, CEO von E-Komplet, hinzu. „Wir sind davon überzeugt, dass unsere Softwarelösungen für unsere Kunden in der Handwerksbranche von entscheidender Bedeutung sind, insbesondere deshalb, weil sich der Markt ständig weiterentwickelt. Als Teil von BuildTec freuen wir uns auf die Möglichkeit, unser Produktangebot zu stärken, während wir weiter in neue Regionen expandieren.

Über die BuildTec Software Group

Die BuildTec Software Group ist mit ihrem Portfolio aus mehreren führenden Softwaremarken im Bereich der Bautechnologie auf dem Weg zur führenden europäischen Plattform für Softwarelösungen, die mehr als 20.000 Kunden unterstützt. BuildTec ist bestrebt, die Baubranche mit zuverlässigen Lösungen zu unterstützen, die ihren Kunden helfen, die Herausforderungen einer konvergierenden Branche zu bewältigen. Mit Lösungen in den Bereichen Bau-ERP, Holzbau, Treppenbau und Blechbearbeitung deckt BuildTec mehrere Schlüsselbereiche entlang der Wertschöpfungskette der Baubranche ab. Renommierte Marken wie SEMA, Compass, Powerbird, Sitara und WGsystem sind die bevorzugten Werkzeuge, die von Tausenden von Unternehmen täglich verwendet werden. Um ihre Marktposition kontinuierlich auszubauen und den Kunden stets innovative Lösungen anzubieten, investiert die Gruppe an ihren Standorten in Wildpoldsried, Dortmund und Monheim jährlich durchschnittlich 15 % ihres Umsatzes in die Weiterentwicklung der Lösungen.

Über Bregal Unternehmerkapital

Bregal Unternehmerkapital ist eine führende Investmentgesellschaft mit Büros in Zug, München und Mailand. Als Teil eines über mehrere Generationen gewachsenen Familienunternehmens investieren die von BU betreuten Fonds in mittelständische Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Norditalien. Mit dem Ziel, der bevorzugte Partner für Unternehmer und Familienunternehmen zu sein, sucht BU nach Partnerschaften mit Marktführern und „Hidden Champions“ mit starken Managementteams und einem noch „zu entdeckenden“ Potenzial. Seit der Gründung im Jahr 2015 haben die von BU betreuten Fonds mehr als 2,7 Milliarden Euro in über 100 Unternehmen mit mehr als 20.000 Mitarbeitern investiert. Sie arbeiten mit Unternehmern und Familien zusammen, um deren Geschäftstätigkeiten weiterzuentwickeln, zu internationalisieren und zu digitalisieren und ihnen dabei zu helfen, auf einer verantwortungsvollen Basis und mit Blick auf die nächste Generation nachhaltige Werte zu schaffen.

