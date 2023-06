Brause oder Tablette bei Kopfschmerzen? Togal® bietet beides!

Togal® Classic Duo und Togal® Kopfschmerz-Brause + Vitamin C decken die Bedürfnisse von Kopfschmerz-Geplagten

– Umfrageergebnisse zur Selbstmedikation von Kopfschmerzen (1):

>> 70 Prozent der Befragten bevorzugen Tabletten

>> Mehr als 30 Prozent bevorzugen Schmerzwirkstoff plus Coffein

– Togal® Classic Duo und Togal® Kopfschmerz-Brause + Vitamin C decken die Bedürfnisse von Kopfschmerz-Geplagten

Seit vielen Jahren vertrauen zahlreiche Menschen, die unter Kopfschmerzen leiden, der Marke Togal® und auf die Kombination der bewährten Wirkstoffe Acetylsalicylsäure (ASS) und Paracetamol in den Tabletten von Togal® Classic Duo. Laut einer aktuellen Umfrage (1) ist eine Tablette bei Kopfschmerzen ohnehin die Darreichungsform der Wahl – auch wenn beispielsweise bei Migräne eher Brausetabletten empfohlen werden (2). Ein weiteres Umfrageergebnis: Knapp ein Drittel der insgesamt Befragten bevorzugt ein Arzneimittel, in dem der schmerzstillende Wirkstoff mit Coffein kombiniert ist. Allen, die unter Kopfschmerzen leiden, ermöglicht die Münchner Traditionsmarke daher mit Togal® Kopfschmerz-Brause + Vitamin C eine einzigartige Wirkstoffkombination für eine effektive Schmerzbekämpfung und eine beschleunigte Wirkung durch Coffein (3). Mehr Informationen zu Togal® finden sich auf www.togal.de

Togal® Classic Duo: Das Qualitätspharmazeutikum aus Deutschland

Bereits 1914 entwickelten die Gründer von „Kontor Pharmacia“ in München das Schmerzmedikament Togal® als Kombination aus drei Wirkstoffen. Seitdem kamen neue Arzneimittel hinzu und andere wurden eingestellt – das Sortiment wurde stets neu überdacht und angepasst. Die Kombination aus 250 Milligramm ASS und 200 Milligramm Paracetamol hat sich seit Jahren bewährt zur schnellen, effektiven Linderung von akuten leichten bis mäßig starken Schmerzen. Togal® Classic Duo ist der Klassiker in Tablettenform bei Kopf-, Zahn- und Regelschmerzen.

Togal® Kopfschmerz-Brause + Vitamin C – mit Coffein für einen schnelleren Wirkeintritt

Bereits seit dem Jahr 1985 gibt es die Togal® Kopfschmerz-Brause + Vitamin C: 500 Milligramm Acetylsalicylsäure plus 150 Milligramm Vitamin C und 50 Milligramm Coffein – eine auf dem Markt einzigartige Kombination. Coffein ermöglicht eine schnellere Schmerzbekämpfung und verstärkt zudem die schmerzlindernde Wirkung von ASS (3).

1 Opinary-Umfrage im Auftrag der Kyberg Pharma Vertriebs-GmbH, online durchgeführt im Zeitraum von 01.11.2022 bis 30.11.2022, zufällige Teilnehmerauswahl (nicht repräsentativ).

2 Diener H.-C., Förderreuther S, Kropp P. et al., Therapie der Migräneattacke und Prophylaxe der Migräne, S1-Leitlinie, 2022, DGN und DMKG, in: Deutsche Gesellschaft für Neurologie (Hrsg.), Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der Neurologie. Online: www.dgn.org/leitlinien (abgerufen am 26.01.2023); Seite 27, basierend auf Lecchi M, D’Alonzo L, Negro A, Martelletti P. Pharmacokinetics and safety of a new aspirin formulation for the acute treatment of primary headaches. Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2014;10(10):1381-95.

3 Fachinformation Togal Kopfschmerz-Brause + Vitamin C, Kap. 5.2

Pflichttexte

Togal® Classic Duo 250 mg / 200 mg Tabletten | Anwendungsgebiete: symptomatische Behandlung akuter leichter bis mäßig starker Schmerzen, wie Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Regelschmerzen. Warnhinweise: Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren! Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben! Nicht längere Zeit oder in höheren Dosen ohne ärztlichen oder zahnärztlichen Rat anwenden.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Stand der Information: 06/2021.

Togal® Kopfschmerz-Brause + Vitamin C | Anwendungsgebiete: leichte bis mäßig starke Schmerzen wie z.B. Kopfschmerzen. Warnhinweise: Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren! Nicht längere Zeit oder in höheren Dosen ohne ärztlichen oder zahnärztlichen Rat anwenden. Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben! Enthält Sorbitol. Hoher Natriumgehalt. Packungsbeilage beachten.*

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Stand der Information: 11.12.2020

Togal® – eine Marke von Kyberg

Togal® ist eine Traditionsmarke der ehemaligen Togal-Werk AG, die Ende 2019 von Kyberg übernommen wurde. Die Markenfamilie Togal® umfasst Togal® Classic Duo mit der Wirkstoffkombination Acetylsalicylsäure und Paracetamol sowie die Togal® Kopfschmerz-Brause + Vitamin C mit der einzigartigen Kombination aus Acetylsalicylsäure, Coffein und Vitamin C. Kyberg Pharma gehört zum Familienunternehmen Kyberg Group, das seit 1969 mit Eigenmarken, Handelsaktivitäten und Logistikservices im Gesundheitsmarkt vertreten ist.

Firmenkontakt

Kyberg Pharma Vertriebs-GmbH

Kunden Service

Keltenring 8

82041 Oberhaching

089

613 809 3399



https://togal.de/

Pressekontakt

cpz pr

Claudia Pfeil-Zander

Sterntalerweg 13

79189 Bad Krozingen

07633

8020 228



https://www.cpzpr.de/

Bildquelle: @Togal/Kyberg