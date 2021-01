Brasilianische Lebensart als Pop-Art Leinwandbilder

Die Leinwand-Werkstatt bringt die Motive Edson Louzadas von Favela, Copacabana und Rio nach Deutschland

Samba, Strandleben und die lebendigen Favelas der GroĂźstädte Rio de Janeiro und Sao Paulo – die brasilianische Lebensart ist legendär. Dieses leichte und unbeschwerte GefĂĽhl fängt der Maler Edson Louzada in seinen Pop-Art Motiven auf einzigartige Weise als Wandbilder ein. Der KĂĽnstler liebt das pulsierende Leben und so arbeitet er auch häufiger im Freien und lässt sich von der Copacabana am Rande der legendären Avenida Atlantica mit dem eindrucksvollen schwarz-weiĂźen StraĂźenpflaster und dem bekannten, kilometerlangen Strand inspirieren.

In der Leinwand-Werkstatt stehen ausgewählte Werke des brasilianischen Malers als hochwertige Reproduktionen fĂĽr die eigenen vier Wände unter https://leinwand-werkstatt.de/edson-louzada/ erstmals als Leinwandbild in Deutschland bereit. Die farbenfrohen Motive werden auf Leinwand in Museumsqualität digital gedruckt und dann von Hand auf Holzkeilrahmen gespannt und mit einem speziellen Firniss versiegelt. So ist jahrzehntelange Freude an den Leinwandbildern garantiert. Einem ganz besonders “heiligen” Ritus widmet sich das Bild “Churrasco” von Edson Louzada – in bunten Farben wird hier gemeinsame Grillen und Feiern in Rio de Janeiro auf dem Dach eines der Hochhäuser mit mutigem Pinselstrich gezeigt. Im Hintergrund schweift der Blick an den Strand und zum Zuckerhut, dem wohl bekanntesten Wahrzeichen Rios https://leinwand-werkstatt.de/shop/alle-wandbilder-leinwandkunst/churrasco/ .

FĂĽr ein wenig Fernweh, als Erinnerung oder einfach, um die gute Laune des brasilianischen Volkes direkt in die Wohnung zu holen, sind die Leinwanddrucke bestens geeignet. Wichtig ist den Machern der Leinwand-Werkstatt, dass pro verkauftem Bild nicht nur der jeweilige KĂĽnstler eine angemessen VergĂĽtung bekommt und sich damit ein Zusatzeinkommen verdienen kann, sondern dass auch ein Teil des Gewinns in die Wiederaufforstung des brasilianischen Regenwaldes gespendet wird. Denn die Idee, die Welt mit Kunst zu bewegen, verstehen die Initiatoren des Unternehmens ganzheitlich und wollen auf diesem Wege auch etwas zurĂĽckgeben. Klar, dass die Produktion der Wandbilder selbst so nachhaltig als machbar erfolgt – Keilrahmenhölzer aus zertifizierter, deutscher Forstwirtschaft, Textilleinwand “made in Germany” und Verpackungsmaterial größtenteils aus wiederverwendeten Verpackungen sind ein weiterer, kleiner Beitrag fĂĽr eine bessere Welt.

Der Schwerpunkt Brasilien in der Leinwand-Werkstatt ist einem der UnternehmensgrĂĽnder geschuldet – Marcos Espindola Rieger kommt aus Rio, ist ein echter “Carioca” und hat weitreichende Kontakte in die KĂĽnstlerszene Brasiliens. Und die Idee, diesen fantastischen KĂĽnstlerinnen und KĂĽnstlern eine Plattform in Europa zu bieten und die vielfältige Kunst auch hier zu zeigen, hat sich in der Idee der Leinwand-Werkstatt manifestiert. Ein Herzensprojekt, um mit Kunst die Welt zu bewegen.

Warum nicht mit Kunst die Welt verändern, oder zumindest ein kleines bisschen besser zu machen? Hand in Hand mit Ihnen als Kunstliebhaber*in, unseren fantastischen Künstler*innen und unserem Konzept zur Nachhaltigkeit gelingt das!

Seit ĂĽber 10 Jahren produziert Jörg in Manufakturarbeit Leinwandbilder fĂĽr KĂĽnstler und Fotografen. Mit Marcos und seinen Kontakten zur brasilianischen Kunstszene entstand die Idee der Leinwand-Werkstatt. Eine Heimat fĂĽr KĂĽnstlerinnen und KĂĽnstler und deren Kunst. Eine Möglichkeit fĂĽr die Kreativen, mit Reproduktionen eine Verdienstmöglichkeit zu schaffen. Eine Möglichkeit fĂĽr Sie als Kunde, bei uns Kunst zu entdecken, die Sie in diesem Mix und in dieser Vielfalt so nirgendwo finden werden. Garantiert. International aufgestellt haben wir aktuell Fotografie und Malerei aus Portugal, Brasilien und Deutschland im Sortiment. Und Sie dĂĽrfen gespannt sein – wir nehmen regelmäßig neue KĂĽnstler*innen auf. Kurartiert und ausgewählt, um Ihnen individuelle Werke auf Leinwand gedruckt bieten zu können.

Wir haben die feste Vorstellung, dass Kunst die Welt verändern kann. Das geht nur gemeinsam. Genau dann, wenn internationale Kreative tolle Werke zur Verfügung stellen und für Ihre Arbeit fair bezahlt werden. Dafür sorgen wir, Bild für Bild. Sie erhalten zum fairen Preis ausgesuchte Kunstwerke auf Leinwand, die Ihnen lange Freude macht. Der Umwelt macht es ebenfalls Freude, denn die Materialien sind von uns sorgfältig gewählt, Leinwand und Holzkeilrahmen aus deutscher Herstellung. Die Herstellung, da stehen Marcos, Dennis und Jörg in der Werkstatt. Keine Billglohnkräfte, sondern echte Handwerkskunst. Verpackt und versendet wird ebenfalls so öko wie möglich. Für die gute Popp-Folie gibt es leider keinen Ersatz, immerhin konnten wir die einzige Folie am Markt finden, die zumindest 40% reycelten Kunststoff am Start hat.

Kontakt

Leinwand-Werkstatt

Jörg Rieger Espindola

BunsenstraĂźe 30

75173 Pforzheim

072311333755

kontakt@leinwand-werkstatt.de

https://www.leinwand-werkstatt.de

