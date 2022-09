Branchenexperte Sascha Hartmann verstärkt das CONTORA-Management-Team

CONTORA Office Solutions für kommende Herausforderungen gerüstet

M Ü N C H E N . Sascha Hartmann verstärkt seit dem 1. September das Management-Team von CONTORA Office Solutions. Die Münchener Unternehmensgruppe, die mittlerweile an zehn Premium-Standorten deutschlandweit moderne und flexible Bürolösungen anbietet, sichert sich damit „über zwei Jahrzehnte profundes Branchen-Know-how“, wie die Mitbegründer und Vorstände der CONTORA AG, Helmut Arend und Lars Henckel, in einer Medieninformation betonen. Als Director Corporate Development wird der 49-jährige Hartmann künftig mitverantwortlich für die Entwicklung neuer Strukturen in der Unternehmensführung, wie auch die Begleitung der Eröffnung neuer Standorte in Deutschland und im angrenzenden europäischen Ausland zeichnen.

„Wir werden im kommenden Jahr in Stuttgart ein neues CONTORA Office Solutions Center eröffnen. Weitere Standorte sind in Planung. Die Zeichen stehen auf Expansion“, stellt Lars Henckel fest. Daher sei es wichtig, mit wachsender Anzahl der Standorte auch die Unternehmensstrukturen an diese Herausforderungen anzupassen.

„Mit Sascha Hartmann sind wir seit zwanzig Jahren freundschaftlich verbunden. Sein Fachwissen und sein Engagement machen ihn zum idealen Mitstreiter für uns. Darüber hinaus ist er einer der bestvernetzten Köpfe dieser Branche. Er ist die herausragende Führungskraft, die dem hohen Anforderungsprofil von CONTORA Office Solutions entspricht, und mit ihm werden wir unsere weitere Expansion nach vorne bringen“, ist Lars Henckel überzeugt

Sascha Hartmann ist seit mehr als 20 Jahren bei Anbietern flexibler Büroraumlösungen in verschiedenen Funktionen tätig. Mit seiner Kompetenz, seiner Erfahrung und seinem Engagement hat er mehrfach aktiv zum Wachstum renommierter Unternehmen der Branche beigetragen. „Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen. Die CONTORA Office Solutions Center genießen in der Branche und bei den Kundinnen und Kunden einen herausragenden Ruf. Diesen Anspruch gilt es künftig auch durch unsere neuen Standorte zu untermauern und zu festigen“, erklärt Sascha Hartmann.

„Wir freuen uns, dass wir mit Sascha Hartmann einen so profilierten und kompetenten Kenner der Branche gewinnen konnten. Er wird unserem Unternehmen zusätzliche Dynamik verschaffen und helfen, unsere ambitionierten Ziele zu erreichen“, betont abschließend Helmut Arend bei der Begrüßung der neuen Führungskraft. Er freue sich mit den Kolleginnen und Kollegen auf eine innovative und professionelle Zusammenarbeit.

Über CONTORA Office Solutions:

Die CONTORA Unternehmensgruppe bietet Unternehmen deutschlandweit die qualitativ hochwertigsten Bürolösungen in den besten Lagen und Immobilien Deutschlands, an den Top-Adressen in Berlin, Frankfurt, München, Hamburg und Düsseldorf. Kunden erwartet ein einzigartiges Ambiente, das sich durch hochwertigste Materialien, geschmackvolle Accessoires und einen individuellen, professionellen Kundenservice hervorhebt. Ein persönlicher Concierge-Service sorgt darüber hinaus für die Erfüllung auch der außergewöhnlichsten Wünsche. Diese beispiellose Qualität in allen Details ist Ausdruck des Besonderen in einem CONTORA Office Solutions Center und setzt damit komplett neue Maßstäbe bei der Erschaffung individueller Arbeitsbereiche.

Dabei ist jedes CONTORA Office Solutions Center anders ausgestattet, jedoch immer außergewöhnlich und exklusiv, und somit unverwechselbar. Alle Office Center verbindet jedoch das warme, komfortable Arbeitsumfeld, in dem Kunden sich bestens aufgehoben fühlen und vom Servicepersonal umfänglich umsorgt werden. So werden die Menschen inspiriert und das Arbeiten in einem CONTORA Office Solutions Center eine ganz neue Erfahrung, als Basis für den geschäftlichen Erfolg.

CONTORA Office Solutions funktioniert grundsätzlich wie ein Hotel. Nur ein Anruf und ein exklusiv eingerichtetes Büro in einer herausragenden Immobilie steht kurzfristig für einen Tag, eine Woche, einen Monat, ein Jahr oder länger zur Verfügung. Selbstverständlich provisionsfrei. Und der exzellente und persönliche Service eines professionellen Sekretariats kann von der ersten Minute an genutzt werden. Dabei entfällt das Risiko langfristiger Mietverträge und die Hürde hoher Investitionen.

CONTORA Office Solutions Center bieten:

– Exklusive Büros, vom Chefbüro bis zum Teambüro, in den besten Lagen.

– Flexible Vertragsgestaltung: Expandieren oder reduzieren, so wie es die Marktsituation erfordert.

– Virtuelle Bürolösungen. Profitieren Sie von einer erstklassigen Geschäftsadresse und einem professionellen Sekretariat, das eingehende Anrufe in Ihrem Firmennamen entgegennimmt. Nutzen Sie alle Dienstleistungen flexibel, ohne ein Büro fest anzumieten.

– Konferenz- und Besprechungsräume ab einer Stunde. VertraUlrichche Meetings in hochwertigstem Ambiente. Full HD Videokonferenzen mit modernster Technik.

– Sekretariatsleistungen: Persönlicher und freundlicher Service durch kompetente Mitarbeiter vor Ort.

– Telefonservices: Entgegennahme von Anrufen im Firmennamen. Bestellannahme. Informationsdienste. Terminvereinbarungen. Help-Desk. Reklamationsannahme.

