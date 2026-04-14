Branche im Wandel: E-Commerce BBQ 2026 setzt auf Austausch statt Alarmmodus

Location: hubRaum

Street: Untere Hub 1

City: 76227 – Karlsruhe (Germany)

Start: 11.06.2026 10:00 Uhr

End: 12.06.2026 02:00 Uhr

Entry: 249.00 Euro (non 19% VAT)

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Berlin / Karlsruhe, Juni 2026

ScaleCommerce und GREYHOUND Software laden am 11. Juni zum elften E-Commerce BBQ nach Karlsruhe ein – bewusst auf 250 Teilnehmer begrenzt, für ehrlichen Fachaustausch in Zeiten von KI-Disruption, Marktdruck und tiefgreifendem Wandel

Berlin / Karlsruhe, Juni 2026 – Der deutsche E-Commerce steht unter Druck: Steigende Kosten, wachsende Insolvenzzahlen in der Branche und eine Technologielandschaft, die sich mit KI schneller verändert als je zuvor. In diesem Umfeld ist persönlicher Erfahrungsaustausch kein Nice-to-have mehr – er ist strategisch notwendig. Genau hier setzt das E-Commerce BBQ 2026 an: Am 11. Juni 2026 öffnet das einzige Open-Air-Event der deutschen E-Commerce-Branche zum elften Mal seine Tore – im hubRaum Durlach in Karlsruhe, wo bekanntlich immer die Sonne scheint.

Veranstaltet von ScaleCommerce GmbH (Berlin) und Co-Veranstalter GREYHOUND Software, ist das E-Commerce BBQ bewusst kein Messe-Event. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 250 Personen begrenzt – denn nur in diesem Rahmen entsteht das, wofür das BBQ seit über einem Jahrzehnt steht: ehrlicher, fachlicher Austausch auf Augenhöhe, gestützt durch praxisnahe Impulsvorträge und Workshops. Kein Frontalfeuer, keine Sales-Pitches, kein Messebetrieb.

Die Themenfelder 2026 spiegeln die drängenden Fragen des Marktes wider: E-Commerce-Plattformen und Technologien (Shopware, Magento, Sylius, WooCommerce, SCAYLE, FirstSpirit/Crownpeak), Künstliche Intelligenz und Automatisierung, Kundenservice und Customer Experience, Digitales Marketing und Performance sowie Resilienz und technischer Betrieb.

SPECIAL GUEST: MARC GASSERT, DER „BLONDE SHAOLIN“

Als Special Guest tritt Marc Gassert auf – bekannt als der „Blonde Shaolin“ und einer der gefragtesten Keynote-Speaker Deutschlands zu den Themen innere Stärke, Disziplin und Resilienz. Gassert zeigt auf, wie Führungskräfte tiefgreifende Veränderungen mit emotionaler Balance und klarem Fokus souverän meistern – eine Botschaft, die 2026 kaum relevanter sein könnte.

„Die Branche erlebt gerade eine echte Zäsur – technologisch, wirtschaftlich und menschlich. Genau deshalb braucht es Formate, in denen offen geredet wird: ohne Bühnenglanz, ohne Verkaufsdruck. Das E-Commerce BBQ ist seit elf Jahren dieser Ort – und 2026 ist er wichtiger denn je.“

– Christian Hagemeyer, Geschäftsführer ScaleCommerce GmbH

„Wer heute im E-Commerce erfolgreich sein will, kommt um eines nicht herum: den ehrlichen Austausch mit Menschen, die die gleichen Herausforderungen kennen. Das E-Commerce BBQ ist seit Jahren genau dieser Ort – und deshalb sind wir als Co-Veranstalter dabei.“

– Ulrich Pöhner, Geschäftsführer GREYHOUND Software

AUF EINEN BLICK

Datum: 11. Juni 2026, 10:00 Uhr bis ca. 02:00 Uhr

Ort: hubRaum Durlach, Untere Hub 1, 76227 Karlsruhe

Format: Open-Air – das einzige seiner Art in der deutschen E-Commerce-Branche

Teilnehmer: Max. 250 – bewusst begrenzt für echten Austausch

Ticket: 249 EUR netto | inkl. Programm, Verpflegung, BBQ & Abendveranstaltung

Special Guest: Marc Gassert – „Der Blonde Shaolin“

Veranstalter: ScaleCommerce GmbH, Berlin – scale.sc

Co-Veranstalter: GREYHOUND Software – greyhound-software.com

Hashtag: #ecombbq26

Tickets & Info: E-Commerce BBQ 2026 | 11. Juni, Karlsruhe | #ecombbq26

Akkreditierung: info@scale.sc – Pressekarten auf Anfrage

ScaleCommerce GmbH ist ein deutsches Managed-Hosting-Unternehmen mit Sitz in Berlin, spezialisiert auf Performance-as-a-Service-Hosting für professionelle E-Commerce- und CMS-Lösungen. Das Portfolio umfasst Shopware, Magento, Sylius, WooCommerce, SCAYLE sowie Enterprise-CMS wie FirstSpirit von Crownpeak. Zu den Kunden zählen namhafte Marken wie BabyOne, BayWa, Calumet Photographic, Trigema, Sanicare, Lucky Bike und Jeans Fritz. ScaleCommerce ist Gründer und Veranstalter des E-Commerce BBQ. Weitere Informationen: scale.sc

Kontakt

ScaleCommerce GmbH

Christian Hagemeyer

Horstweg 24

14059 Berlin

+49 (30) 55572296-0



https://www.ecommerce-bbq.net

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