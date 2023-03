branchbob – Die erste KI-basierte E-Commerce Plattform

E-Commerce für Kleinunternehmer kann eine entmutigende Aufgabe sein, aber mit den richtigen Tools ist es ein Kinderspiel!

Als Online-Verkäufer wissen Sie, dass Marketing entscheidend für den Erfolg Ihres Unternehmens ist. Aber bei der Vielzahl der verschiedenen Marketingstrategien und -taktiken ist es oft schwer zu wissen, wo man anfangen soll. Und wenn es um die Suchmaschinenoptimierung (SEO) geht, kann es sogar noch komplizierter werden.

SEO ist für jedes Online-Unternehmen, das von potenziellen Kunden gefunden werden will, unerlässlich. Aber es kann auch einer der schwierigsten Aspekte des Online-Marketings sein. Vom Verständnis der technischen Aspekte der Suchmaschinenoptimierung bis hin zur Anpassung an die sich ständig ändernden Suchalgorithmen – es ist kein Wunder, dass viele Online-Händler mit SEO zu kämpfen haben.

Mit branchbobs SEO-KI wird die Zukunft des E-Commerce Realität.

Mit dem Start von branchbob, einer deutschen E-Commerce-Plattform, können Kleinsthändler von den neuesten Trends und Technologien profitieren. Die Plattform bietet eine Vielzahl integrierter automatisierter Tools, die Unternehmen dabei helfen, mit nur einem Mausklick Verkäufe zu generieren. Eine der einzigartigsten Funktionen von branchbob ist das brandneue SEO-KI-Tool. Dieses Tool nutzt künstliche Intelligenz, um Unternehmen zu helfen, ihr Ranking in Suchmaschinen zu verbessern. Darüber hinaus bietet die Plattform eine Reihe weiterer Funktionen an, mit denen Unternehmen ihren Verkaufsprozess automatisieren können, einschließlich der Auftragsabwicklung und des Versandes.

Die Gründer von branchbob erkannten den Bedarf an einer automatisierten Plattform, die Millionen von kleinen Unternehmen dabei helfen könnte, mit den neuesten Veränderungen in der E-Commerce-Landschaft Schritt zu halten. Seit ihrer Gründung hat die Plattform mehr als einhunderttausend Unternehmen geholfen, ihren Umsatz zu steigern und neue Kunden zu erreichen.

Als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie hat branchbob beschlossen, sein Geschäftsmodell für alle Nutzer kostenlos zu machen. Dieser Schritt soll Unternehmen in einer Zeit helfen, in der viele mit Problemen zu kämpfen haben. Dadurch, dass die Website kostenlos ist, können Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen anbieten, ohne sich um eine Abonnementgebühr kümmern zu müssen. Dies ist nur eine der vielen Möglichkeiten, mit denen branchbob kleinen Unternehmen in schwierigen Zeiten hilft.

Die Vorteile einer automatisierten Plattform liegen auf der Hand: Kleine Unternehmen können Zeit und Geld sparen und Ressourcen freisetzen, um sich auf andere Bereiche ihres Geschäfts zu konzentrieren.

Wenn Sie ein Kleinunternehmer sind und eine E-Commerce-Plattform nutzen möchten, die auf Autopilot läuft, besuchen Sie www.branchbob.com

branchbob ® ist die erste cloudbasierte Onlineshop-Plattform, die professionelle Onlineshops ohne Einschränkungen kostenlos anbietet. branchbob ® wurde 2018 von Marc Köhler (CEO) und Dennis Geiss (CMO) gegründet und hat seitdem bereits tausenden Händlern weltweit den Weg in den Onlinehandel geebnet. Der große Erfolg ist neben dem Funktionsumfang vor allem auf die Einfachheit des Baukastensystems zurückzuführen. Für die Eröffnung eines eigenen Onlineshops mit branchbob ® sind weder Programmierkenntnisse noch ein eigener Server notwendig. Das Setup dauert dank intuitiver Bedienung und optimierten Designvorlagen keine fünf Minuten. Die Nutzer sind vollkommen frei in der Verwendung einer eigenen Domain sowie der Wahl der Sprache, Währung und Zahlungsarten. Das Erscheinungsbild des Shops lässt sich problemlos an das eigene Corporate Design anpassen und individualisieren.

Kontakt

branchbob GmbH

Dennis Geiss

E3 16

68159 Mannheim

+49 (0) 621 – 437 368 96



https://www.branchbob.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.