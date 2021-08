Brainbits feierte 20-jähriges Firmenjubiläum auf Burg Dattenfeld

Die Internetagentur brainbits GmbH feierte bereits im September 2019 ihr 20-jähriges Firmenjubiläum mit einem Chain Reaction-Sommerfest auf Burg Dattenfeld. Bei der Planung der Veranstaltung unterstützte die Kölner Eventmanagerin Ellen Kamrad.

Firmenjubiläum für die ganze Familie

Seit 20 Jahren bietet die Kölner Internetagentur brainbits seinen Kunden Lösungen für digitales Marketing und begleitet Unternehmen bei der digitalen Transformation. Auch entwickelt brainbits web-basierte Anwendungen und mobile Apps. Über 40 Mitarbeiter kümmern sich um die gesamte Wertschöpfungskette von Beratung und Konzeption über Gestaltung und technische Umsetzung bis hin zu Hosting und Support. Als autorisierter Atlassian Platinum Solution Partner unterstützt brainbits zudem Unternehmen bei der Einführung und Entwicklung digitaler Geschäftsprozesse. Anlässlich des runden Firmenjubiläums lud das Unternehmen im September 2019 sowohl die Mitarbeiter wie auch Familien und deren Kinder zu einem Sommerfest auf Burg Dattenfeld in Windeck ein. Dabei stand die Veranstaltung unter dem Motto “Chain Reaction”.

Kreative Eventkonzeption durch Kölner Eventmanagerin Ellen Kamrad

Damit die Mitarbeiter und ihre Familien einen entspannten und zugleich spannenden Tag auf Burg Dattenfeld genießen konnten, setzte brainbits auf die professionelle Eventplanung der Kölner Eventmanagerin Ellen Kamrad. So kam bereits der Vorschlag der passenden Location für die Firmenfeier von ihr. Ausgehend von der Idee, dass alle geladenen Gäste und Mitarbeiter an diesem Tag gemeinsam etwas erleben und gestalten sollten, gestaltete der Eventprofi auch das Rahmenprogramm. Sie setzte auf das Konzept der Kettenreaktion, der Chain Reaction, und begeisterte damit die Geschäftsführer von brainbits, Patrick Schuh und Sascha Emondts.

So bauten die Mitarbeiter in kleinen Gruppen eine Konstruktion, die im letzten Schritt komplett miteinander verbunden wurde. Die Eventfachfrau war, in enger Zusammenarbeit mit einer Teambuilding Agentur, auch für den Aufbau des Parcours zuständig. Auf dem Sommerfest konstruierten die Brainbits-Mitarbeiter schließlich an Einzeltischen kleine Bauwerke. Die Spannung stieg, als diese zusammengeführt wurden, und entlud sich in begeisterte Ausrufe, als die Mitarbeiter schließlich zusahen, wie eine kleine Kugel von einer Station in die andere rollte und tatsächlich die erhoffte Kettenreaktion auslöste.

Beste Full-Service-Leistung – Vom Shuttle-Service bis zur Musik

So umfassend die Dienstleistungen der Internetagentur brainbits sind, so umfassend waren auch die Dienstleistungen der Kölner Eventmanagerin Ellen Kamrad anlässlich des 20-jährigen Firmenjubiläums. Kamrad organisierte einen Bus-Shuttle von Köln nach Windeck auf die Burg Dattenfeld, sodass die Mitarbeiter und Gäste entspannt feiern konnten. Auch an die 17 Kinder der Mitarbeiter zwischen drei und 14 Jahren wurde gedacht. Sie hatten eine eigene Spielecke und persönliche Kinderbetreuung.

Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. In Zusammenarbeit mit Ralf Mechlinski, als Gründer von Hometown Events, wurde ein interaktives Grill-Catering auf Feuerplatten angeboten. Es gab Barbeque und Burger zum Selberbauen sowie Pancakes vom Grill. Die gute Stimmung brach auch bei einem kurzzeitigen Wetterumschwung nicht ab. Der Abend klang mit den sanften Gitarrentönen von Johannes Kieper von sofaconcerts am Lagerfeuer mit ein wenig Romantik aus.

Mit ihrer Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse bietet die Kölnerin Ellen Kamrad individuelle Veranstaltungskonzepte für jeden Anlass. Als Full-Service-Agentur erstreckt sich das Portfolio von der Ideenfindung über die Konzeption bis hin zur Planung und Durchführung von Veranstaltungen europaweit.

Ganz im Sinne des Kunden und seinem Corporate Design versteht sich die Diplom-Eventmanagerin Ellen Kamrad als Partnerin an Ihrer Seite. Professionell und kreativ organisiert Ellen Kamrad sowohl Seminare, Tagungen und Konferenzen als auch Großveranstaltungen wie Galaabende, Jubiläen und Mitarbeiterevents. Dabei zählt auch die Vermittlung von Eventdienstleistern und Künstlern zu ihrem Portfolio.

Mit über zehn Jahren Erfahrung in der Veranstaltungs- und Eventbranche gestaltet Ellen Kamrad Veranstaltungen zu nachhaltig wirkenden Events. Zahlreiche nationale und internationale Unternehmen aller Branchen setzten dabei bereits auf die Umsetzung und Inszenierungen der Kölner Eventmanagerin.

Kontakt

Menschen Emotionen Erlebnisse Eventmanagement

Ellen Kamrad

Maler-Bock-Gässchen 2

50678 Köln

01777751188

ellen@ellenkamrad.de

http://www.ellenkamrad.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.