Bräutigam 2024: Perfekt eingekleidet im Haus der Braut & Gentleman

Das Haus der Braut & Gentleman in Mönchengladbach bietet eine große Auswahl an festlicher Herrenmode für den besonderen Tag. Hier finden Kunden unter anderem stilvolle, moderne Hochzeitsanzüge von bekannten Marken wie Wilvorst, Tziacco und Westen von Carlo Cardini.

Das Geschäft bietet auch eine geschmackvolle Auswahl an Accessoires wie Fliegen, Krawatten, Manschettenknöpfe, Einstecktücher, Westen, Hosenträger und Plastrons. Das Haus der Braut & Gentleman arbeitet mit mehreren Ateliers und Schneiderinnen zusammen und bietet gerne die beste Lösung für Änderungswünsche.

Die Bräutigammode bringt passend zur Brautmode immer wieder neue Trends und Inspirationen hervor. Im Jahr 2024 zeichnen sich faszinierende Trends ab, die zeigen, dass auch die Herrenmode in der Hochzeitswelt stetig im Wandel ist. Hier sind einige der neuesten Trends, die das Herz eines jeden Bräutigams und jeder Braut höher schlagen lassen:

-Klassische Eleganz: Die Zeitlosigkeit von klassischen Schnitten wie dem traditionellen Smoking oder dem eleganten Cut-Anzug gewinnt wieder an Beliebtheit. Schmale Silhouetten, perfekte Passformen und hochwertige Stoffe rücken in den Fokus, und die Bräutigame können sich auf zeitlose Eleganz verlassen, die niemals aus der Mode kommt. Der Look passt perfekt zur Prinzessin.

-Moderne Schnitte und Details: In Anzügen für 2024 zeigen sich vermehrt kreative Schnitte und Details. Schmale Hosen mit auffälligen Akzenten, glänzende Revers, auffällige Knopfleisten und interessante Stoffkombinationen verleihen dem Bräutigam einen zeitgemäßen und individuellen Stil der gut zu Boho Bräuten passt.

-Neue Farben: Während der klassische dunkelblaue Anzug zeitlos bleibt, gewinnen Bräutigamanzüge in verschiedenen Farbtönen an Popularität. Hellblaublau, Tannengrün und sanfte Töne werden vermehrt in die Hochzeitsgarderobe integriert. Diese Farbpalette ermöglicht es dem Bräutigam, seinen Stil zu betonen und das Gesamtbild der Hochzeit durch farbliche Akzente zu bereichern. Durch Accessoires wie Einstecktücher, kann das Farbmotto der Hochzeit aufgegriffen werden.

Nachhaltigkeit: Im Jahr 2024 dominieren luxuriöse Stoffe, die Komfort und Eleganz verbinden. Leichte Wollmischungen, nachhaltige Materialien gewinnen an Bedeutung.

Dazu Inhaberin Sabine Kuch: „Die Green Wedding Kollektion von Wilvorst bietet eine nachhaltige, faire Alternative für Bräutigame, die Wert auf Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit legen.“

Im Haus der Braut & Gentleman, einem modernen Fachgeschäft im Herzen von Mönchengladbach, finden Hochzeitspaare seit Jahrzehnten ausgewählte Mode von über 50 internationalen Lieferanten.

