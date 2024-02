BPM&O und IBsolution ermöglichen ganzheitliche Business-Transformation

Partnerschaft vereint Prozess-Management-Kompetenz, Strategie-Know-how und SAP-Expertise

Die Management-Beratung BPM&O und das SAP-Beratungshaus IBsolution bündeln ihre Kräfte und unterstützen Unternehmen bei deren ganzheitlicher Business-Transformation. Von der Prozessanalyse und -optimierung über organisatorische Anpassungen bis hin zur technologischen Implementierung erhalten Unternehmen alle Leistungen aus einer Hand.

Dynamische Märkte und die Digitalisierung machen es erforderlich, dass auch Unternehmen sich verändern und an die neuen Rahmenbedingungen anpassen. Der Ansatz, diesen Wandel lediglich auf die Einführung neuer Technologien zu reduzieren, greift dabei zu kurz. Damit die Business-Transformation erfolgreich ist, bedarf es vielmehr einer ganzheitlichen Herangehensweise. Es gilt, Veränderungen auch auf der strategischen, prozessualen und organisatorischen Ebene umzusetzen. Im Rahmen ihrer Partnerschaft bringen IBsolution und BPM&O ihre jeweilige Expertise ein, um Unternehmen bei ihrer ganzheitlichen Business-Transformation bestmöglich zu begleiten.

Umfassendes Angebot aus einer Hand

„Um in den heutigen volatilen Zeiten wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen ihr Geschäftsmodell und ihre Organisation transformieren“, sagt Loren Heilig, Geschäftsführer von IBsolution. „Die Kombination der Prozess-Management-Kompetenz von BPM&O mit dem Strategie- und SAP-Know-how von IBsolution ermöglicht ein umfassendes Transformationsangebot aus einer Hand, mit dem Unternehmen ihre Prozesse, ihre Organisation und ihre IT-Landschaft an die aktuellen Herausforderungen der Geschäftswelt anpassen.“

Prozesse als Basis der Transformation

Im Fokus des gemeinsamen Angebots von BPM&O und IBsolution stehen die intensive Evaluierung von Business-Anforderungen und Geschäftsprozessen als Vorbereitung für eine erfolgreiche SAP S/4HANA-Transformation. Mithilfe von Business Process Management (BPM) werden sämtliche Abläufe im Unternehmen erfasst, analysiert und optimiert. Dabei spielt die Wahl des richtigen BPM-Tools eine entscheidende Rolle.

„SAP Signavio eröffnet tiefe Einblicke in sämtliche Geschäftsprozesse eines Unternehmens“, erklärt Sven Schnägelberger, Geschäftsführer der BPM&O GmbH. „Als langjähriger SAP Signavio-Partner vereinen wir umfassende technische Expertise mit einem tiefgehenden Prozess- und Prozess-Management-Verständnis. Unsere prozessorientierte Herangehensweise sorgt dafür, dass die Transformation nachhaltig wirkt und Unternehmen langfristig profitieren.“

Das BPM wirkt gewissermaßen als Beschleuniger für die Transformation zu SAP S/4HANA als künftigem digitalem Kern der Unternehmenslandschaft. Dabei kommt das Know-how von IBsolution in den Bereichen ERP, Data & Analytics, Cyber Security und Customer Experience voll zum Tragen. Ein begleitendes Organizational Change Management stellt zudem sicher, dass die Veränderungen in das Unternehmen getragen und dort verankert werden.

Expertenrunde mit SAP

Die verschiedenen Dimensionen der Business-Transformation diskutiert eine Expertenrunde im April 2024. IBsolution und BPM&O veranstalten hierzu ein virtuelles Event mit dem Titel „BPM als Vorbereitung der SAP S/4HANA-Transformation“. Referenten von SAP, IBsolution und BPM&O geben praxisnahe Einblicke und erläutern, warum der prozessorientierte Ansatz eine empfehlenswerte Herangehensweise für die SAP S/4HANA-Einführung darstellt. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Interessenten können sich bereits jetzt auf der offiziellen Event-Seite anmelden.

Mithilfe des ganzheitlichen Leistungsportfolios von BPM&O und IBsolution werden Unternehmen zu prozessorientierten, datengetriebenen und digitalen Organisationen. Ausdruck des erfolgreichen Wandels sind unter anderem höhere Effizienz, ausgeprägtere Kundenorientierung und gesteigerte Innovationskraft. So schafft die Business-Transformation die Voraussetzungen für künftige Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltiges, dauerhaftes Wachstum.

IBsolution ist ein auf SAP spezialisiertes Beratungshaus mit Stammsitz in Heilbronn und weiteren Standorten in Deutschland, Bulgarien, Frankreich und der Schweiz. Das Unternehmen bietet ein ganzheitliches Beratungsportfolio, das sich von der Strategie- über die Prozess- bis hin zur Technologieberatung erstreckt. IBsolution versteht sich als Experte für Transformationsprojekte und Technologien aus den Bereichen ERP, Data & Analytics, Cyber Security, Customer Experience und Digitalisierung. Mehr als 200 engagierte Mitarbeiter schaffen bei IBsolution Prozessinnovationen auf Basis neuester Technologien, die den Arbeitsalltag von Fachanwendern und IT vereinfachen. Kunden erhalten Business-Nutzen verpackt in Festpreispaketen, Nearshore-Angeboten und Produkten, die das Portfolio von SAP ideal ergänzen.

