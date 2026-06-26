Bozner Markt Mittenwald: Geschichte zum Anfassen

Location: Mittenwald

Street: In der Puit 1

City: 82481 – Mittenwald (Germany)

Start: 01.08.2026 11:00 Uhr

End: 09.08.2026 22:00 Uhr

Entry: 11.00 Euro (incl. 19% VAT)

get ticket



Von 1. bis 9. August 2026 verwandeln die Mittenwalderinnen und Mittenwalder ihr Ortszentrum in einen historischen Handelsmarkt des 16. Jahrhunderts.

Detailfreudig und authentisch erinnern erinnern sie an die Blütezeit Mittenwalds in der frühen Renaissance: Sie gestalten ein buntes Markttreiben aus Marktständen und Weinschänken, als Handwerker, Marketenderinnen, Gaukler, Kauf- und Edelleute oder in Theaterszenen und musikalischen Auftritten.

Der „Bozner Markt“ in Mittenwald greift ein historisches Kapitel im Alpenraum auf, das bis heute nachwirkt: Die Handelsbeziehungen zwischen Bayern, Tirol und Venedig, die über Jahrhunderte einen gemeinsamen Wirtschafts- und Kulturraum formten.

Ab 1487 bescherte der Streit von Sigismund (dem Münzreichen) mit den Venezianern dem „Rott“-Umschlagplatz Mittenwald eine goldene Zeit als Handelszentrum. Die Festwoche in Mittenwald macht diese Geschichte – nach 9 Jahren Pause – wieder erlebbar.

Programm und Tickets zum Bozner Markt in Mittenwald

„Im Herzen der Natur“, lautet das Credo der Alpenwelt Karwendel, der oberbayerischen Urlaubsregion um Mittenwald, Krün und Wallgau.

Rund 100 km südlich von München liegt sie im Werdenfelser Land, nahe der Grenze zu Tirol. Die frisch entsprungene Isar fließt mitten durch. Landschaftliche Vielfalt zeichnet die Wanderwege und Fahrrad- und Trailrun-Routen aus. Urlauber schätzen zudem die neun Bergseen als Bade- und Rastplätze, Naturkenner die artenreichen Buckelwiesen und Isar-Auen, Fotografen aus aller Welt das Blütenmeer auf Frühlingswiesen vor dem Hintergrund des Karwendels.

Im Winter punktet die Alpenwelt mit ihrem 150-km-Loipennetz. Könner wagen sich auf Deutschlands längste Skiroute im Dammkar, Familien bevorzugen das gemütliche Skigebiet samt Rodelbahn am Kranzberg.

Kulturfreunde schätzen die Ursprünglichkeit der Region an der Isar: Sie ist reich an kunstvollen Lüftlmalereien und echtem Brauchtum. Mittenwald ist obendrein weltbekannt für seine lebendige, über 330 Jahre alte Geigenbau-Tradition.

Firmenkontakt

Alpenwelt Karwendel Mittenwald Krün Wallgau Tourismus GmbH

Isabell Prior

Dammkarstraße 3

82481 Mittenwald

08823-33901



http://www.alpenwelt-karwendel.de

Pressekontakt

peak pr – Berge, Natur, Tourismus

Andrea Schmölzer

Riedener Weg 41

82319 Starnberg

(08151) 773 773



http://www.peak-pr.de

Bildquelle: Alpenwelt Karwendel / Hubert Hornsteiner