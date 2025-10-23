Box unterstützt Unternehmen weltweit mit Mistral-KI-Modellen

Box und Mistral AI vertiefen ihre Partnerschaft, die erstmals im September angekündigt wurde, als die Integration von Mistral Le Chat über den Box MCP Server vorgestellt wurde. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, Unternehmen eine sichere und flexible Umgebung zu bieten, in der sie modernste europäische KI-Modelle direkt innerhalb ihrer Content-Workflows nutzen können, ohne Kompromisse bei Sicherheit, Datenschutz oder Governance.

Box integriert Mistral Medium 3 und Small 3.1

Nun wird die Kooperation deutlich erweitert: Box unterstützt ab sofort die leistungsstarken Mistral-Modelle Medium 3 und Small 3.1, die mehrsprachigen Inhalte verarbeiten, analysieren und generieren können. Die beiden neuen Modelle ergänzen sich ideal: Mistral Small 3.1 überzeugt durch hohe Effizienz und umfassende Mehrsprachenfähigkeit. Es verarbeitet Texte und Bilder in über 20 Sprachen und eignet sich besonders für Dokumenten- und Kommunikationsanalysen über Sprachgrenzen hinweg. Mistral Medium 3 bietet starke Leistungen bei komplexem logischem Denken, Programmierung und technischen Aufgaben und kombiniert dabei Multimodalität mit Kosteneffizienz und breiter Sprachunterstützung.

Damit erhalten Unternehmen neue Möglichkeiten, Dokumente, Verträge und Kommunikation in mehreren Sprachen zu verstehen und zu managen – etwa für Übersetzungen, Vertragsanalysen oder internationale Compliance-Prozesse.

Das Ziel: KI direkt dort einsetzen, wo Arbeit passiert: im sicheren Box-Ökosystem, das Governance und Datenschutz von Grund auf integriert.

Was die Zusammenarbeit zwischen Box und Mistral AI jetzt bietet:

– Integration von Mistral Le Chat (seit September) für sichere, kontextbasierte KI-Interaktionen innerhalb von Box

– Unterstützung der neuen Mistral-Modelle Medium 3 und Small 3.1 direkt in Box AI

– Mehrsprachige Verarbeitung von Inhalten (über 20 Sprachen, inkl. Deutsch, Französisch, Spanisch, Arabisch, Japanisch u. a.).

– Verwendung für reale Business-Cases: Übersetzungen, Vertragsprüfung, Schadensanalyse, Wissensmanagement, Compliance.

– Sichere, Governance-konforme Umgebung mit vollständiger Kontrolle über Daten und Zugriffsrechte.

– Flexibler Einsatz von Best-of-Breed-Modellen je nach Anwendungsfall und Region innerhalb der Box-Plattform.

– Stärkung der europäischen KI-Kompetenz, da Mistral AI als führendes europäisches Modell Teil des Box-Ökosystems wird.

Da Unternehmen immer vernetzter und sprachlich vielfältiger werden, muss KI mehr als nur Wörter verstehen: sie muss auch den Kontext, die Kultur und die Nuancen erfassen, um konsistente, qualitativ hochwertige Arbeit zu leisten. Weitere Informationen finden Sie hier im Blog.

Über Box:

Box (NYSE:BOX) ist der führende Anbieter für intelligentes Content Management. Unsere Plattform ermöglicht es Unternehmen, die Zusammenarbeit zu fördern, den gesamten Lebenszyklus von Inhalten zu verwalten, wichtige Inhalte zu sichern und Geschäftsabläufe mit KI zu transformieren. Box wurde 2005 gegründet und vereinfacht die Arbeit für führende globale Unternehmen wie AstraZeneca, JLL, Morgan Stanley und Nationwide. Der Hauptsitz von Box befindet sich in Redwood City, Kalifornien, mit Niederlassungen in den USA, Europa und Asien. Besuchen Sie box.com, um mehr zu erfahren. Und besuchen Sie box.org, um mehr darüber zu erfahren, wie Box gemeinnützige Organisationen dabei unterstützt, ihre Aufgaben zu erfüllen.

