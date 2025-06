Box startete stark in das Geschäftsjahr und übertrifft die eigenen Prognosen deutlich

Box, Inc. (NYSE:BOX), die führende Intelligent Content Management (ICM)-Plattform, verkündet seine aktuellen Zahlen für das erste Quartal Fiskaljahr 2026.

Dies spiegelt die anhaltend hohe Kundennachfrage nach Box AI wider. Im ersten Quartal stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4 %, ebenso legte der RPO (Remaining Performance Obligations) um 21 % zu, und auch bei den Rechnungsstellungen konnte Box eine deutliche Outperformance erzielen. Das Unternehmen erreichte eine operative Marge von 25,3 % sowie einen EPS von 30 Cent – 4 Cent über der ursprünglichen Prognose. Vor diesem Hintergrund hebt Box die Umsatz- und KGV-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an.

Weitere Highlights aus dem ersten Quartal:

– Die Rechnungsstellungen beliefen sich im ersten Quartal auf 242,3 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 27 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und über den Konsensschätzungen von 215,5 Millionen US-Dollar liegt.

– Der Umsatz betrug 276,3 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und über den Konsensschätzungen von 275,0 Millionen US-Dollar liegt.

– Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen für das erste Quartal beliefen sich auf 1,469 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 21 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

– Der GAAP EPS lag bei 0,02 US-Dollar, der Non-GAAP-EPS bei 0,30 US-Dollar.

Prognose für das Geschäftsjahr 2025:

– Der Umsatz wird voraussichtlich zwischen 1,165 und 1,170 Milliarden US-Dollar liegen, was einem Anstieg von 7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies entspricht einer Steigerung von 10 Millionen US-Dollar gegenüber der vorherigen Prognose.

– Der Non-GAAP-EPS wird voraussichtlich zwischen 1,22 und 1,26 US-Dollar liegen, was einem Anstieg von 9 Cent oder 2 Cent auf Basis konstanter Wechselkurse entspricht.

– Der GAAP-EPS wird voraussichtlich zwischen 0,16 und 0,20 US-Dollar liegen.

Aaron Levie, CEO und Mitbegründer von Box, fasst das erste Quartal wie folgt zusammen:

„Wir befinden uns an einem entscheidenden Punkt in der Geschichte, an dem KI die Arbeitswelt und die Wirtschaft revolutioniert. In diesem Zeitalter, in dem KI an erster Stelle steht, nehmen Unternehmen diesen Wandel an, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Bei Box helfen wir Unternehmen mit unserer Intelligent Content Management-Plattform, den Wert ihrer unstrukturierten Daten zu erschließen. Anfang dieses Monats haben wir unsere bislang größte Reihe von KI-Innovationen vorgestellt, darunter neue KI-Agenten, die sich in führende Modelle und Softwareplattformen integrieren lassen, um die Entscheidungsfindung zu beschleunigen, Arbeitsabläufe zu automatisieren und die Produktivität zu steigern.“

Weitere Highlights finden Sie in der Pressemitteilung hier.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an box@hbi.de.

Über Box:

Box (NYSE:BOX) ist der führende Anbieter für intelligentes Content Management. Unsere Plattform ermöglicht es Unternehmen, die Zusammenarbeit zu fördern, den gesamten Lebenszyklus von Inhalten zu verwalten, wichtige Inhalte zu sichern und Geschäftsabläufe mit KI zu transformieren. Box wurde 2005 gegründet und vereinfacht die Arbeit für führende globale Unternehmen wie AstraZeneca, JLL, Morgan Stanley und Nationwide. Der Hauptsitz von Box befindet sich in Redwood City, Kalifornien, mit Niederlassungen in den USA, Europa und Asien. Besuchen Sie box.com, um mehr zu erfahren. Und besuchen Sie box.org, um mehr darüber zu erfahren, wie Box gemeinnützige Organisationen dabei unterstützt, ihre Aufgaben zu erfüllen.

Firmenkontakt

Box, Inc.

Sylvia de Luca

Oskar-von-Miller-Ring 20

80333 München

089 26205753

089 26205753



https://www.box.com/de-de/home

Pressekontakt

HBI Communications GmbH

Corinna Voss

Hermann-Weinhauser-Str. 73

81673 München

089 99 38 87 30

089 99 38 87 30



https://www.hbi.de/