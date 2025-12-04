Box Shield Pro: Agentic AI für reibungslose Content-Sicherheit

Die führende Plattform für Intelligent Content Management (ICM) Box, Inc. (NYSE:BOX), stellt heute neue und erweiterte Funktionen von Shield Pro vor. Box Shield Pro nutzt agentenbasierte KI, um die fortschrittlichen Sicherheitskontrollen von Box Shield auf ein neues Niveau in Bezug auf Umfang, Geschwindigkeit und Automatisierung zu heben. Shield Pro bietet Funktionen zur Erkennung von Ransomware sowie Agenten für die Klassifizierung und Bedrohungsanalyse.

Automatisierung der Klassifizierung mit kontextbezogener KI

Box Shield Pro erweitert die automatische Klassifizierung deutlich, da der AI Classification Agent Inhalte von Produktdokumenten bis zu Meeting-Protokollen, weit über keywordbasierte Methoden hinaus analysiert und intelligent nach definierten Sensitivitätsstufen einordnet, ohne dass relevante Inhalte übersehen werden.

Der AI Classification Agent bietet folgende Möglichkeiten:

-Sensitivität lässt sich in eigenen Worten definieren, indem für jedes Klassifizierungslabel einfache, inhaltliche Beschreibungen hinterlegt werden.

-Richtlinien können vor der Einführung getestet und verfeinert werden, indem Eingabeaufforderungen auf eine kleine Datei-Auswahl angewendet werden.

-Inhalte werden automatisch und in großem Umfang klassifiziert, sobald sie hochgeladen, angezeigt oder bearbeitet werden.

-Jede Klassifizierung wird mit einer kurzen Begründung versehen, die Transparenz schafft und Vertrauen in die Sicherheitskontrollen stärkt.

Da Box-Klassifizierungslabels mit Zugriffskontrollen und Governance-Richtlinien versehen werden können, können diese automatisch angewendeten Labels auch Sicherheitskontrollen durchsetzen, wie z. B.:

-Download- und Druckbeschränkungen

-Wasserzeichen

-Aufbewahrungs- und Entsorgungsrichtlinien

-Viele weitere Box Shield-Kontrollen

Der AI Classification Agent automatisiert den gesamten Lebenszyklus von Inhaltssicherheit und Governance im großen Maßstab und ermöglicht es Unternehmen, wachsende Schutzanforderungen zu bewältigen, ohne zusätzliche Ressourcen oder Prozessänderungen.

Erkennung von Ransomware-Aktivitäten und Datenwiederherstellung in wenigen Minuten

Ransomware bleibt eine der gefährlichsten Angriffsformen, und auch kompromittierte Endgeräte können trotz der ransomware-resistenten Box-Architektur beschädigte Dateien zurück in die Content-Ebene synchronisieren. Um diese Risiken einzudämmen und Schäden über die Cloud hinaus zu verhindern, führt Box die Ransomware Activity Detection ein.

Die Ransomware Activity Detection in Box Shield Pro hilft dabei, Bedrohungen zu erkennen und zu beheben:

-Box Drive wird kontinuierlich auf verdächtige Muster wie massenhafte Verschlüsselungen oder Dateiänderungen überwacht.

-Bei erkannten Auffälligkeiten erfolgt eine schnelle Benachrichtigung an Administratoren mit Details zur betroffenen Sitzung und den betroffenen Dateien.

-Ein Klick genügt, um die Sitzung zu beenden und einen vorkonfigurierten Workflow zur schnellen Wiederherstellung der Inhalte zu starten.

Die Ransomware Activity Detection erweitert die Content-Sicherheit um eine weitere wichtige Ebene und schützt Unternehmen sowohl vor durch Ransomware kompromittierten internen Benutzern als auch vor kompromittierten externen Benutzern.

Optimierung der Sicherheitsoperationen mit KI-gestützten Bedrohungswarnungen

Sicherheitsteams müssen täglich eine Flut von Warnmeldungen bewältigen, deren manuelle Auswertung viel Zeit bindet und dazu führt, dass kleinere Bedrohungen übersehen werden. Um Analysen zu beschleunigen und Risiken schneller einzuordnen, führt Box den AI Threat Analysis Agent ein. Er wird ab Anfang 2026 in Box Shield Pro verfügbar sein und nutzt Box AI, um detaillierte Bedrohungsdaten in prägnante, umsetzbare Zusammenfassungen umzuwandeln, die direkt in Box Shield-Warnmeldungen eingebettet sind. Er unterstützt so Sicherheitsteam dabei:

-Das „Warum“ von Bedrohungswarnungen auf einen Blick zu erkennen: Jede Warnung enthält eine kurze KI-generierte Erklärung, die die wichtigsten Details und den Kontext eines Sicherheitsereignisses sichtbar macht.

-Schneller zu triagieren und zu priorisieren: Durch vorgefilterten Kontext lassen sich Warnungen schneller priorisieren, weiterleiten und bearbeiten.

-Effektiver zu kommunizieren: Verständliche Zusammenfassungen erleichtern die Kommunikation sicherheitsrelevanter Ereignisse an verschiedene Stakeholder im Unternehmen.

Um mehr zu erfahren, nehmen Sie an dem bevorstehenden Shield Pro-Einführungswebinar teil (am 10.12.25 um 15 Uhr in englischer Sprache) oder wenden Sie sich an Ihr Box-Kundenteam, um eine auf Ihre Umgebung zugeschnittene Demo zu erhalten.

Bildmaterial finden Sie hier.

Die Produkt-Roadmap und Funktionen von Box Shield Pro können sich ändern. Die Entwicklung, Veröffentlichung und der Zeitpunkt der Veröffentlichung aller in diesem Blog beschriebenen Box-Produkte oder -Funktionen liegen (a) im alleinigen Ermessen von Box und (b) unterliegen bestimmten Annahmen hinsichtlich der verfügbaren Ressourcen, Produktpläne und anderer Informationen, die Box zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Beitrags zur Verfügung stehen. Die Informationen in diesem Beitrag stellen keine Verpflichtung, Zusage oder rechtliche Verpflichtung zur Bereitstellung bestimmter Funktionen, Codes oder Funktionalitäten dar. Kunden sollten ihre Kaufentscheidungen auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Funktionen und Funktionalitäten der Box-Produkte treffen.

Über Box:

Box (NYSE:BOX) ist der führende Anbieter für intelligentes Content Management. Unsere Plattform ermöglicht es Unternehmen, die Zusammenarbeit zu fördern, den gesamten Lebenszyklus von Inhalten zu verwalten, wichtige Inhalte zu sichern und Geschäftsabläufe mit KI zu transformieren. Box wurde 2005 gegründet und vereinfacht die Arbeit für führende globale Unternehmen wie AstraZeneca, JLL, Morgan Stanley und Nationwide. Der Hauptsitz von Box befindet sich in Redwood City, Kalifornien, mit Niederlassungen in den USA, Europa und Asien. Besuchen Sie box.com, um mehr zu erfahren. Und besuchen Sie box.org, um mehr darüber zu erfahren, wie Box gemeinnützige Organisationen dabei unterstützt, ihre Aufgaben zu erfüllen.

