Box, Inc. bringt GPT-5 in Unternehmen:

Mehr Genauigkeit, weniger Halluzinationen, breitere Einsatzfelder

Vor wenigen Jahren war die Vorstellung, dass KI komplexe Verträge versteht, Zahlen korrekt interpretiert oder Bild- und Textinformationen in einem Schritt verknüpft, noch Zukunftsmusik. Jetzt wird diese Vision mit GPT-5 zur Realität und Box, Inc. zeigt, wozu das Modell alles in der Lage ist.

Ab sofort steht das neueste Modell der GPT-Reihe von Open AI im Box AI Studio für Kunden zur Verfügung und wird in Kürze allen Box AI-Nutzern zugänglich sein. Hinter den Kulissen hat Box GPT-5 wochenlang auf Herz und Nieren geprüft: Verträge mit verschachtelten Klauseln, wissenschaftliche Datensätze, Formulare, Präsentationen, Lebensläufe, Rechnungen – tausende Dateien, die den Alltag in Unternehmen prägen. GPT-5 arbeitet genauer, denkt vernetzter und versteht komplexe Zusammenhänge besser als jedes Modell zuvor:

– +5 Prozentpunkte höhere Genauigkeit bei der Datenauswertung gegenüber GPT-4.1

– +9 Prozentpunkte bei langen, komplexen Dokumenten

– Deutlich weniger Halluzinationen und damit höhere Verlässlichkeit der Ergebnisse

Diese Fortschritte sind nicht nur messbare Verbesserungen in Tests, sondern wirken sich unmittelbar auf reale Unternehmensprozesse aus. GPT-5 erweitert die Einsatzmöglichkeiten von KI im Arbeitsalltag spürbar.

Die Verbesserungen zeigen sich in zahlreichen Anwendungsfällen, wie zum Beispiel:

Komplexe Vertragsanalysen: GPT-5 liefert präzisere Antworten bei vielschichtigen Vertragswerken mit voneinander abhängigen Klauseln. Dies ist entscheidend für Branchen wie Recht, Ingenieurwesen oder Finanzdienstleistungen.

Strukturierte Datenauszüge aus schwierigen Formaten: Ob Rechnungen, Lebensläufe oder Verträge: GPT-5 erkennt und extrahiert Daten selbst aus komplex strukturierten Dokumenten deutlich zuverlässiger.

Verbesserte intermodale Fähigkeiten: Dank optimierter visueller Verarbeitung eignet sich GPT-5 ideal für anspruchsvolle Workflows, etwa in der Schadenbearbeitung, im Asset-Management oder in der Produktkategorisierung im Handel.

Ob im Rechtswesen, im Finanzsektor, in der Fertigung oder im Gesundheitswesen: Box AI mit GPT-5 kann Daten aus anspruchsvollsten Dokumenten extrahieren, Bilder auswerten und multimodale Informationen miteinander verbinden. Unternehmen profitieren dadurch von schnelleren Prozessen, Workflow-Automatisierung und weniger Fehlern für ein nahtloses kollaboratives Arbeiten.

GPT-5 ist damit nicht nur ein Upgrade sondern ist ein echter Sprung nach vorn in der Art und Weise, wie Unternehmen ihre Daten nutzen.

Tiefere Einblicke finden Sie auf LinkedIn von Aaron Lewis, CEO von Box und von Michael Pietsch, Vice President DACH & Eastern Europe bei Box. Oder im Blog hier.

Über Box:

Box (NYSE:BOX) ist der führende Anbieter für intelligentes Content Management. Unsere Plattform ermöglicht es Unternehmen, die Zusammenarbeit zu fördern, den gesamten Lebenszyklus von Inhalten zu verwalten, wichtige Inhalte zu sichern und Geschäftsabläufe mit KI zu transformieren. Box wurde 2005 gegründet und vereinfacht die Arbeit für führende globale Unternehmen wie AstraZeneca, JLL, Morgan Stanley und Nationwide. Der Hauptsitz von Box befindet sich in Redwood City, Kalifornien, mit Niederlassungen in den USA, Europa und Asien. Besuchen Sie box.com, um mehr zu erfahren. Und besuchen Sie box.org, um mehr darüber zu erfahren, wie Box gemeinnützige Organisationen dabei unterstützt, ihre Aufgaben zu erfüllen.

