Box geht Partnerschaft mit Mistral AI ein: Integration von Le Chat über den Box MCP Server

-Integration von Mistral AI bei Box ermöglicht direkten Zugriff auf Inhalte über den Conversational Assistant Le Chat

-Unternehmen profitieren von sicherer Datenintegration, multilingualer Verarbeitung und effizienteren Workflows

Box, Inc. baut seine KI-Agenten weiter aus und setzt dabei auf Transparenz, Flexibilität und Business-Kontext. Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, den Wert ihrer Inhalte voll auszuschöpfen und KI-gestützte Prozesse nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe einzubinden. Mit der neuen Integration von Mistral AI bringt Box jetzt eine direkte und sichere Verbindung zum Dialogassistenten Le Chat in sein Ökosystem.

Neuer Ansatz für den Umgang mit Unternehmensinhalten

Box und Mistral AI haben eine Partnerschaft angekündigt, die Unternehmen eine neue Möglichkeit eröffnet, ihre Inhalte effizienter zu nutzen. Über den Box MCP Server wird Mistrals Conversational Assistant Le Chat direkt mit Unternehmensdokumenten verbunden. Nutzer können Dateien in Box ab sofort nicht nur durchsuchen, sondern auch zusammenfassen, analysieren und für die Erstellung neuer Inhalte verwenden, ohne die gewohnte Arbeitsoberfläche verlassen zu müssen.

KI im Dienste der globalen Zusammenarbeit

Die Integration legt besonderen Wert auf Sicherheit und Governance, sodass vertrauliche Daten geschützt bleiben. Damit können Box-Kunden Innovationen schneller vorantreiben, indem sie Le Chat für folgende Zwecke nutzen:

-Kommunikative Interaktion mit Box-Dateien und Beantwortung von Fragen in mehreren Sprachen (darunter Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Japanisch und Chinesisch).

-Suchen und Abrufen von Informationen sowie Extrahieren von Daten und Insights aus großen Dokumentbibliotheken.

-Arbeiten mit Box-Inhalten innerhalb der bevorzugten Mistral-Workflows unter Beibehaltung der Sicherheits- und Governance-Berechtigungen von Box.

-Software-Entwickler können ihre Coding-Workflows beschleunigen, da Le Chat kontextbezogene Code-Schnipsel anzeigen kann, indem es auf die neuesten proprietären API-Anleitungen und technischen Dokumentationen zurückgreift, die im jeweiligen Box-Konto gespeichert sind.

„Bei Mistral entwickeln wir Modelle und Assistenten, die modernste Leistung mit Offenheit und Zugänglichkeit verbinden“, sagt Michael Hoff, Head of Partners & Alliances bei Mistral AI. „Durch die Zusammenarbeit mit Box bringen wir diesen Ansatz direkt in das Ökosystem für Unternehmensinhalte ein und helfen Kunden dabei, mit Le Chat sicher Abfragen durchzuführen, Zusammenfassungen zu erstellen und Erkenntnisse aus ihren Dokumenten zu gewinnen. Diese Partnerschaft stellt sicher, dass globale Unternehmen ihre Dokumente präzise, schnell und in mehreren Sprachen auswerten können.“

„KI liefert den höchsten ROI für Unternehmen, wenn diese an ihre Bedürfnisse angepasst und durch die einzigartigen Geschäftsinhalte und Daten der Unternehmen angereichert wird“, so Ben Kus, Chief Technology Officer bei Box. „Unsere Integration mit Mistral Le Chat in Verbindung mit dem Box MCP-Server bringt leistungsstarke dialogorientierte KI direkt zu den Inhalten globaler Kunden in Box. Dies führt zu schnelleren Erkenntnissen, optimierten Workflows und messbarer Produktivität und Innovation in allen Bereichen des Unternehmens.“

Weitere Informationen finden Sie hier im Blog. Den deutschen Blogartikel finden Sie hier.

Bildmaterial sowie ein Demovideo finden Sie hier.

Über Box:

Box (NYSE:BOX) ist der führende Anbieter für intelligentes Content Management. Unsere Plattform ermöglicht es Unternehmen, die Zusammenarbeit zu fördern, den gesamten Lebenszyklus von Inhalten zu verwalten, wichtige Inhalte zu sichern und Geschäftsabläufe mit KI zu transformieren. Box wurde 2005 gegründet und vereinfacht die Arbeit für führende globale Unternehmen wie AstraZeneca, JLL, Morgan Stanley und Nationwide. Der Hauptsitz von Box befindet sich in Redwood City, Kalifornien, mit Niederlassungen in den USA, Europa und Asien. Besuchen Sie box.com, um mehr zu erfahren. Und besuchen Sie box.org, um mehr darüber zu erfahren, wie Box gemeinnützige Organisationen dabei unterstützt, ihre Aufgaben zu erfüllen.

Firmenkontakt

Box, Inc.

Sylvia de Luca

Oskar-von-Miller-Ring 20

80333 München

089 26205753

089 26205753



https://www.box.com/de-de/home

Pressekontakt

HBI Communications GmbH

Corinna Voss

Hermann-Weinhauser-Str. 73

81673 München

089 99 38 87 30

089 99 38 87 30



https://www.hbi.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.