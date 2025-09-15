Box bringt mit „Shield Pro“ KI-Content-Schutz der nächsten Generation

– Shield Pro bietet Funktionen zur Erkennung von Ransomware sowie Agenten für die Klassifizierung und Bedrohungsanalyse.

– Anlässlich der jährlichen BoxWorks am 11.-12.09.2025 in San Francisco werden weitere Innovationen vorgestellt.

REDWOOD CITY/Kalifornien, 15.09.2025 – Die führende Plattform für Intelligent Content Management (ICM) Box, Inc. (NYSE:BOX), stellt heute Shield Pro vor. Dabei handelt es sich um eine leistungsstarke neue Suite von Sicherheitsfunktionen auf Basis künstlicher Intelligenz (KI). Box Shield Pro baut auf der Flaggschiff-Lösung Box Shield für den Schutz von Inhalten auf. Mit der neuen Lösung können Kunden automatische KI-gestützte Klassifizierungen vornehmen. Mit diesen können sie die Reaktion auf Bedrohungen durch agentenbasierte Erkenntnisse beschleunigen und ihre Sicherheitslage proaktiv gegen die sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungen wie Ransomware stärken. Box Shield Pro und weitere innovative Produkte werden auf der jährlichen BoxWorks-Konferenz vorgestellt.

„Um mit den sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungen Schritt zu halten, benötigen Unternehmen intuitive, KI-gestützte Abwehrmaßnahmen, um die wertvollsten Inhalte ihres Unternehmens zu schützen“, so Manoj Asnani, VP of Product Management – Security, Privacy, Compliance & Governance Products bei Box. „Sicherheit und Compliance stehen seit jeher im Mittelpunkt der Strategie von Box. Im Zeitalter der KI sind nun fortschrittlichere Taktiken erforderlich, um die Sicherheit von Unternehmen zu gewährleisten. Mit den heutigen Verbesserungen bieten wir die KI-gestützten Tools, die Unternehmen zum Schutz vor Bedrohungen wie Datenlecks, Ransomware und unbeabsichtigter Weitergabe benötigen.“

Box Shield Pro mit Sicherheitsagenten

KI-Agenten sind zunehmend Teil der modernen Arbeitswelt und verbessern, wie Mitarbeitende Inhalte suchen, analysieren und erstellen. Unternehmen müssen parallel zu dieser Entwicklung auch ihre Sicherheit entsprechend anpassen. Box Shield Pro schützt mit neuen KI-gestützten Sicherheitsagenten und Funktionen sensible Daten. Die neue Lösung beschleunigt die Reaktion auf entsprechende Vorfälle und stellt gleichzeitig sicher, dass jede KI-Interaktion durch unternehmensspezifische Kontrollen geregelt wird.

Das neue Box Shield Pro umfasst:

– Den „AI Classification Agent“, der mithilfe intelligenter Inhaltsanalysen sensible Inhalte automatisch klassifiziert. Dabei berücksichtigt er erkannte Muster, den Dateikontext und organisatorische Anforderungen. Mit diesem neuen, leistungsstarken Automatisierungstool unterstützt Box Unternehmen dabei, mit dem rasanten Wachstum von KI-generierten Inhalten Schritt zu halten.

– Den „AI Threat Analysis Agent“, der automatisch prägnante Zusammenfassungen innerhalb jeder Bedrohungswarnung generiert und sie so vereinfacht. Dadurch können Sicherheitsteams schneller und effektiver reagieren.

– Die „Ransomware Activity Detection“ schützt Box Drive und den Rest der Box-Plattform proaktiv, indem sie die Mehrfachverschlüsselung von Inhalten erkennt. Sie informiert die Sicherheitsteams umgehend über verdächtige Aktivitäten und bietet schnelle Abhilfemaßnahmen an.

Mit Box Shield Pro können:

– Finanzdienstleister vertrauliche Kundendaten schützen, indem sie KI-Klassifizierungsagenten einsetzen. Diese kennzeichnen sensible Dokumente automatisch und erkennen Ransomware-Aktivitäten, sodass sich die Dienstleister gegen gezielte Angriffe verteidigen können.

– Unternehmen im Gesundheitssektor Patienteninformationen sichern und gleichzeitig die Einhaltung der HIPAA unterstützen, indem sie den KI-Bedrohungsanalyse-Agenten einsetzen. Dieser liefert Warnmeldungen zu verdächtigen Dateiaktivitäten.

– Anwaltskanzleien vertrauliche Rechtsdokumente mit dem KI-Klassifizierungsagenten kategorisieren und das Risiko durch ungewöhnliche Zugriffsmuster mit dem KI-Bedrohungsanalyseagenten minimieren.

– Behörden sensible Datensätze klassifizieren und diese kontinuierlich auf verdächtiges Verhalten überwachen. Dadurch wird die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unterstützt und der Schutz von Bürgerdaten verbessert.

– Bildungseinrichtungen Schüler- und Studentendaten, Dokumente zur finanziellen Unterstützung und Forschungsdaten schützen, indem sie automatisierte Klassifizierungen anwenden und böswillige Aktivitäten innerhalb von Kooperationsabläufen erkennen.

Seit seiner Gründung sind für Box Sicherheit und Compliance zentrale Themen, um Unternehmen beim Schutz sensibler Daten zu unterstützen und gleichzeitig Produktivität und Zusammenarbeit zu fördern. Aus diesem Grund brachte Box 2019 Box Shield auf den Markt. Diese Lösung ist direkt in den Content-Management-Workflow integriert und bietet Schutz vor Bedrohungen sowie Datenverlust. Im Laufe der Jahre wurde Box Shield um Funktionen wie Malware-Deep-Scanning, automatisierte Klassifizierung und Warnmeldungen bei abnormalem Verhalten erweitert. Mit Box Shield Pro bringt Box diese bewährte Basis nun ins Zeitalter der KI und ermöglicht Unternehmen, jede Datei, jeden Workflow und jede Interaktion mit KI-Agenten mit fortschrittlicher Intelligenz und Kontrolle zu schützen.

Die neuen Funktionen von Box Shield Pro werden als Add-on-Stock Keeping Unit (SKU) für bestehende Kunden von Box Shield, Enterprise Plus und Enterprise Advanced im Laufe des Jahres verfügbar sein.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website und im BoxWorks-Livestream hier.

Erfahrungsberichte:

„Das Engagement von Box für den Schutz vertraulicher Daten bei gleichzeitiger sicherer Zusammenarbeit ist ein zentraler Grund, warum wir der Plattform vertrauen. Box Shield ist für uns zu einem wichtigen Bestandteil der Sicherheitsstrategie geworden – es schützt sensible Inhalte proaktiv, ohne die Arbeit unserer Rechtsteams zu beeinträchtigen“, so Deepak Budwani, CFO & CAO beim Santa Barbara County Office of the Public Defender.

„Mit der zunehmenden Verbreitung von KI-Agenten in Content-Workflows stehen Unternehmen vor neuen Sicherheitsherausforderungen. Zentral ist dies beim Schutz von Systemen, die sensible Daten autonom klassifizieren, analysieren und Entscheidungen treffen“, so Melody Brue, VP & Principal Analyst bei Moor Insights & Strategy. „Herkömmliche Sicherheitsprotokolle wurden nicht dafür entwickelt, diese Agenten mit der Verarbeitungsgeschwindigkeit einer Maschine zu verwalten. Der Ansatz von Box Shield Pro, Sicherheitskontrollen direkt in den Betrieb von KI-Agenten zu integrieren, bietet eine Methode zur Aufrechterhaltung der Cybersicherheit, wenn eine Überwachung durch Menschen nicht zweckmäßig ist.“

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten, darunter Aussagen zu Box Extract, Box Automate, Verbesserungen an Box Apps, Box AI-Agenten, der geplanten Produkteinführung und Produktfunktionen sowie der Marktakzeptanz und den Vorteilen einer solchen Produkteinführung und dieser Funktionen. Es gibt eine Reihe von Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen abweichen, darunter: (1) nachteilige Veränderungen der allgemeinen Wirtschafts- oder Marktbedingungen; (2) die Fähigkeit von Box, mit Dritten zusammenzuarbeiten, um KI-Technologien in die intelligente Content-Management-Plattform von Box zu integrieren; (3) Verzögerungen oder Kürzungen bei den Ausgaben für Informationstechnologie; (4) das Risiko, dass die Kunden von Box ihre Abonnements nicht verlängern, die Nutzung der Dienste von Box nicht ausweiten oder neue Produkte oder Funktionen von Box nicht rechtzeitig oder gar nicht übernehmen; (5) die Fähigkeit von Box, zeitnah erfolgreiche Produkteinführungen, Verbesserungen, neue Funktionen und Änderungen an seiner Plattform und seinen Diensten bereitzustellen; und (6) tatsächliche oder wahrgenommene Sicherheitslücken in Box AI oder anderen Box-Diensten oder Verstöße gegen die Sicherheitskontrollen von Box. Alle in dieser oder anderen Pressemitteilungen oder öffentlichen Erklärungen erwähnten, noch nicht veröffentlichten Dienste oder Funktionen sind derzeit nicht verfügbar und werden möglicherweise nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht bereitgestellt. Kunden, die Box-Produkte erwerben, sollten ihre Kaufentscheidung auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Funktionen treffen. Weitere Informationen zu potenziellen Faktoren, die die Finanzergebnisse von Box beeinflussen könnten, sind in den Berichten auf den Formularen 10-K, 10-Q und 8-K sowie in anderen Unterlagen enthalten, die Box von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission einreicht. Diese Dokumente sind im Abschnitt „SEC Filings“ auf der Investor-Relations-Website von Box unter www.box.com/investors verfügbar. Box übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum ihrer Veröffentlichung eintreten.

Über Box:

Box (NYSE:BOX) ist der führende Anbieter für intelligentes Content Management. Unsere Plattform ermöglicht es Unternehmen, die Zusammenarbeit zu fördern, den gesamten Lebenszyklus von Inhalten zu verwalten, wichtige Inhalte zu sichern und Geschäftsabläufe mit KI zu transformieren. Box wurde 2005 gegründet und vereinfacht die Arbeit für führende globale Unternehmen wie AstraZeneca, JLL, Morgan Stanley und Nationwide. Der Hauptsitz von Box befindet sich in Redwood City, Kalifornien, mit Niederlassungen in den USA, Europa und Asien. Besuchen Sie box.com, um mehr zu erfahren. Und besuchen Sie box.org, um mehr darüber zu erfahren, wie Box gemeinnützige Organisationen dabei unterstützt, ihre Aufgaben zu erfüllen.

