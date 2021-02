Bots and People bietet Hilfe zur Selbsthilfe

Automation Learning Playbook vermittelt Automatisierungskompetenz

Berlin, 22. Februar 2021****Wenn Automatisierung strategisch fundiert aufgesetzt wer-den soll, ist es wichtig, sich ganzheitlich weiterzubilden. Angesichts der rasanten techno-logischen Entwicklung im Bereich der Workflow-Automatisierung muss Automatisierung künftig ganzheitlich und technologieübergreifend gedacht werden. Ein Projekt kann beispielsweise nicht nur mit RPA, sondern auch über Schnittstellen automatisiert werden. Mit dem Automation Learning Playbook vermittelt Bots and People neben dem Automation Mindset auch einen Überblick über die Kenntnisse der Geschäftsprozesse, die aktuellen Automatisierungswerkzeuge und deren Anwendung im richtigen IT Kontext, um die notwendigen Automatisierungskompetenzen nachhaltig aufzubauen.

Step by Step erklärt das Automation Playbook, was Automatisierung eigentlich ist, warum der Kompetenzaufbau wichtig ist, wie die Strategien für den Kompetenzaufbau von Automatisierung aussehen, wie man eine entsprechende Lernkultur schafft, wie Organisationen richtig aufgestellt sind, welche Rollen es bei der Automatisierung und welche Lernmöglichkeiten es gibt. Auf diese Weise versetzt das Automation Playbook Mitarbeiter in die Lage, einen ganzheitlichen Ansatz zu entwickeln, um Kompetenzen für die Automatisierung von Prozessen aufzubauen.

“Projekte können langfristig nur erfolgreich sein, wenn im Unternehmen eine geeignete, fundierte Kultur fĂĽr Innovation und Automatisierung vorherrscht. Und nur wer sich ganzheitlich mit Automatisierung beschäftigt und sich dementsprechend weiterbildet, ist in der Lage, in größeren Zusammenhängen zu denken, um auch komplexere Automatisierungslösungen zu entwickeln”, erklärt Nico Bitzer, CEO von Bots and People.

Bots and People

Bots and People wurde im Januar 2020 von Nico Bitzer und Oliver Nagel in Berlin gegrĂĽn-det. Im Sinne von “a purposeful Job for everyone” hat sich Bots and People zur Aufgabe gemacht, Menschen bei der Automatisierung ihrer Geschäftsprozesse zu unterstĂĽtzen. Bots and People ist die erste 360°-Weiterbildungsacademy im Bereich der Geschäftspro-zessautomatisierung. Teilnehmer der Weiterbildungsprogramme lernen den Einsatz von Robotic Process Automation, Automatisierung in der Cloud und Process Mining. Teilneh-mer können sich bei Bots and People zum Automation Strategist oder Automation Cham-pion weiterbilden.

