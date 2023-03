BotaGreen® – die Öko-Marke von Botament

Unter den neuen Marke BotaGreen vereint Botament innovative Produkte, die emissionsarm u. umweltschonend sind. BotaGreen Flexkleber C2 TE und C2 TE S1

Ökologisches Bauen ist immer wichtiger und die Nachfrage nach umweltschonenden Baustoffen ist entsprechend groß. Unter den neuen Marke BotaGreen® vereint Botament innovative Produkte, die emissionsarm und umweltschonend sind.

Von Anfang an arbeitet Bodenversand24 mit dem Spezialisten Botament zusammen und hat die neue Produktlinie gleich im Onlineshop aufgenommen.

BotaGreen® Flexkleber ist ein staubreduzierter, flexibler Dünnbettkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich.

Aufgrund der klimafreundlichen und ressourcenschonenden Bindemitteltechnologie werden bei der Herstellung ca. 30 % CO2 eingespart.

Durch die Airflow Technology ist BotaGreen® Flexkleber leicht und geschmeidig bis zu einer Kleberbettdicke von 10 mm zu verarbeiten.

Mit BotaGreen® Flexkleber C2 TE wurde begonnen und BotaGreen® Flexkleber C2 TE S1 ergänzt das Programm der Flexkleber.

Zu den besonderen Eigenschaften des Dünnbettklebers zählen folgende Punkte:

Klimafreundlich, staubreduziert, emissionsarm, flexibel und hoch standfest, für beheizte Flächen geeignet, lange Korrigier- und Offenzeit, im System geprüft mit der AE Abdichtungs- und Entkopplungsbahn.

Verklebt werden mit dem Flexkleber Steinzeug und Feinsteinzeug, Steingut, Spaltplatten, Bodenklinkerplatten und Klinkerfliesen, Handformfliesen und Klein- und Mittelmosaik. So vielfältig wie die Anwendungsbereiche sind die geeigneten Untergründe. BotaGreen® Flexkleber C2 TE und C2 TE S1 hält auf Gips-, Kalk- und Zementputze, Zement und Calciumsulfatestriche, Beton, Leichtbeton und Porenbeton, Gipsdielen, Gipsplatten und Gipsfaserplatten, Botament BP Bauplatten aufgetragen werden.

Was den Heimwerker freuen wird, ist die Tatsache, dass der alte Fliesenbelag für den Flexkleber ein geeigneter Untergrund ist. Hier ist es empfehlenswert, wenn sich die Do It Yourselfer vor Verlegung zu den Vorbereitungen des Fliesenaltbelages eingehend informieren.

In der Broschüre zu BotaGreen-Flexkleber zu BotaGreen® Flexkleber C2 TE und C2 TE S1 stehen erste hilfreiche Informationen.

Gerne beantwortet das Team von Bodenversand24 alle Fragen zu BotaGreen® Flexkleber.

