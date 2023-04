Bosch Rexroth auf der LogiMAT 2023: Shuttle-Lösung bewegt die Intralogistik

– Mobile und flexible Assistenten ersetzen starre Fördereinheiten

– Platzsparende und leistungsfähige Steuerung ctrlX CORE steuert DAMBACH COMPACT SHUTTLE

– Ein- und Auslagerung von Paletten im Hochregallager noch effizienter

Die Intralogistik wandelt sich: Mobile und flexible Assistenten ersetzen an vielen Stellen starre Fördereinheiten oder manuelle Prozesse. Die Firma DAMBACH Lagersysteme bringt die Vorteile der Automatisierung ins Lager. Das DAMBACH COMPACT SHUTTLE macht die Ein- und Auslagerung von Paletten im Hochregallager noch effizienter. Auf der LogiMAT 2023 zeigt Bosch Rexroth am Stand D31 in Halle 6 unter anderem, wie die Lösung von der platzsparenden und leistungsfähigen Steuerung ctrlX CORE gesteuert wird und sich so ihre Stärken optimal ausspielen lassen.

Hochregallager besitzen ein hohes Potenzial, wenn es um Stellplatzkapazität und Umschlagsleistung geht. Mit flexibler und automatisierter Fördertechnik können diese Faktoren gegenüber manuell betriebenen Systemen maximal ausgenutzt werden. DAMBACH entwickelt daher automatisierte Lagersysteme, womit sich die aktuellen und zukünftigen Forderungen in Industrie und Handel nach Wandelbarkeit und Schnelligkeit erfüllen lassen.

1.500 kg Paletten in Windeseile ein- und auslagern

Das DAMBACH COMPACT SHUTTLE ermöglicht es, Großladungsträger wie z. B. Europaletten in Hochregallagerkanäle ein- und auszulagern. Und das in Windeseile: Weniger als zwei Sekunden benötigt das Shuttle, um die Last aufzunehmen oder abzusetzen. Dabei kann es bis zu 1.500 kg zuverlässig und schnell aufnehmen sowie transportieren. In Verbindung mit Regalbediengeräten oder dem Transportfahrzeug CARRIER lässt sich eine besonders kompakte, mehrfachtiefe Lagerung von Paletten erzielen. Die Lagerkanäle sind dazu mit Laufprofilen ausgestattet, auf denen sich das Shuttle bewegt. Es fährt auf dem Laufprofil präzise zum gewünschten Stellplatz, nimmt dort die Palette auf oder setzt eine Palette ab. Durch eine optimierte Positionierung des Shuttles wird die Lagerdichte der Paletten im Regal noch weiter erhöht. Das Regalbediengerät oder Transportfahrzeug bringt es zum jeweiligen Ein- und Auslagerpunkt im Lager.

Klein, leicht und offen: ctrlX CORE steuert Shuttle

Die ctrlX CORE ist Bestandteil des Automatisierungsbaukastens ctrlX AUTOMATION von Bosch Rexroth und steuert das DAMBACH COMPACT SHUTTLE 2.0. Ein Alleinstellungsmerkmal der Steuerung: Sie arbeitet durch das Betriebssystem Linux Ubuntu Core mit App-Technologie. Somit lassen sich einfach neue Funktionen entwickeln und hinzufügen, um nahezu alle Automatisierungsanforderungen lösen zu können.

Neben der Steuerung kommen im Shuttle für die Achsbewegungen „Fahren und Heben“ Servoantriebe zum Einsatz, die über die ctrlX CORE geregelt werden. Unter anderem setzt DAMBACH dabei den motorintegrierten Servoantrieb IndraDrive Mi von Bosch Rexroth ein. Das Shuttle läuft komplett autark mit seiner eigenen Stromversorgung. Diese wird über PowerCaps als Energiespeicher sichergestellt. Somit kann das System losgelöst vom Regalbediengerät in die Lagerkanäle fahren und Ware ein- und auslagern. Das Nachladen der PowerCaps erfolgt in wenigen Sekunden auf dem Regalbediengerät oder Transportfahrzeug und ermöglicht somit einen 24/7-Betrieb ohne Unterbrechung.

Thorsten Veit, Leiter Steuerungstechnik der DAMBACH Lagersysteme GmbH & Co. KG, erklärt: „Die Steuerung ctrlX CORE ist klein, leicht und offen. Diese Eigenschaften haben eine Integration für uns denkbar einfach gemacht. Auch das Engineering und der Betrieb funktionieren nach dem Prinzip der Einfachheit. Die Programmierung erfordert kein Spezialwissen. Und die Lösung wächst mit ihren Aufgaben. Denn es lassen sich einfach Apps wie z. B. NodeRed für IoT-Anwendungen ergänzen. Die offene Plattform gibt jederzeit die Möglichkeit, neue Funktionen auf das Shuttle aufzuspielen, um somit zukunftsfähig und in Bewegung zu bleiben.“

DAMBACH hat sich für Bosch Rexroth entschieden, weil die Komponenten kompakt und leistungsfähig sind. Diese Eigenschaften sind ein entscheidender Vorteil gegenüber anderen Lösungen am Markt. „Dadurch wird im Shuttle noch mehr Platz gespart und wir konnten den frei gewordenen Raum als Speicherplatz für unsere Shuttle-Caps nutzen. Somit konnte die Performance weiter gesteigert werden – und das bei erhöhter Betriebszeit. Durch die kompakteren Abmaße kann die Lagerdichte in neuen Projekten deutlich erhöht werden. Ein zusätzlicher Vorteil ist die hohe Widerstandsfähigkeit der Komponenten von Bosch Rexroth gegen äußere Einflüsse wie z. B. Erschütterungen. Das macht das Shuttle noch robuster“, sagt Thorsten Veit.

Diese und weitere Lösungen für die Inbound-, Outbound- und Intralogistik der Zukunft zeigt Bosch Rexroth vom 25. bis 27. April auf der LogiMAT in Stuttgart in Halle 6 am Stand D31.

Bosch Rexroth sorgt als ein weltweit führender Anbieter von Antriebs- und Steuerungstechnologien für effiziente, leistungsstarke und sichere Bewegung in Maschinen und Anlagen jeder Art und Größenordnung. Das Unternehmen bündelt weltweite Anwendungserfahrungen in den Marktsegmenten Mobile und Industrie-Anwendungen sowie Fabrikautomation. Mit intelligenten Komponenten, maßgeschneiderten Systemlösungen, Engineering sowie Dienstleistungen schafft Bosch Rexroth die Voraussetzungen für vollständig vernetzbare Anwendungen. Bosch Rexroth bietet seinen Kunden Hydraulik, Elektrische Antriebs- und Steuerungstechnik, Getriebetechnik sowie Linear- und Montagetechnik einschließlich Software und Schnittstellen ins Internet der Dinge. Mit einer Präsenz in mehr als 80 Ländern erwirtschafteten über 32.000 Mitarbeitende 2022 einen Umsatz von rund 7,0 Milliarden Euro.

Mehr Informationen unter www.boschrexroth.com

Die Bosch-Gruppe ist ein international führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen mit weltweit rund 420 000 Mitarbeitern (Stand: 31.12.2022). Sie erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 88,4 Milliarden Euro. Die Aktivitäten gliedern sich in die vier Unternehmensbereiche Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods sowie Energy and Building Technology. Als führender Anbieter im Internet der Dinge (IoT) bietet Bosch innovative Lösungen für Smart Home, Industrie 4.0 und Connected Mobility. Bosch verfolgt die Vision einer nachhaltigen, sicheren und begeisternden Mobilität. Mit seiner Kompetenz in Sensorik, Software und Services sowie der eigenen IoT-Cloud ist das Unternehmen in der Lage, seinen Kunden vernetzte und domänenübergreifende Lösungen aus einer Hand anzubieten. Strategisches Ziel der Bosch-Gruppe sind Lösungen und Produkte für das vernetzte Leben, die entweder über künstliche Intelligenz (KI) verfügen oder mit ihrer Hilfe entwickelt oder hergestellt werden. Mit innovativen und begeisternden Produkten sowie Dienstleistungen verbessert Bosch weltweit die Lebensqualität der Menschen. Bosch bietet „Technik fürs Leben“. Die Bosch-Gruppe umfasst die Robert Bosch GmbH sowie ihre rund 440 Tochter- und Regionalgesellschaften in rund 60 Ländern. Inklusive Handels- und Dienstleistungspartnern erstreckt sich der weltweite Fertigungs-, Entwicklungs- und Vertriebsverbund von Bosch über fast alle Länder der Welt. Mit ihren weltweit mehr als 400 Standorten ist die Bosch-Gruppe seit Frühjahr 2020 CO2-neutral. Basis für künftiges Wachstum ist die Innovationskraft des Unternehmens. Bosch beschäftigt weltweit rund 85 000 Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung an 128 Standorten, davon etwa 44 000 Software-Entwickler.

Mehr Informationen unter www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-presse.de, www.twitter.com/BoschPresse

Bildquelle: DAMBACH Lagersysteme GmbH & Co. KG