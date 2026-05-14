Borussia Mönchengladbach setzt auf 6-GHz-WLAN von Extreme Networks

Leistungsfähige Konnektivität unterstützt Fan-Konnektivität, operativen Betrieb und die Weiterentwicklung digitaler Anwendungen im Borussia-Park

FRANKFURT a. M., 14. Mai 2026 – Borussia Mönchengladbach setzt im Borussia-Park Wi-Fi 7 und 6E von Extreme Networks, Inc. (Nasdaq: EXTR), einem führenden Anbieter von KI-gestützter Automatisierung für Netzwerke, ein, um eine schnelle und nahtlose Konnektivität im gesamten Borussia-Park bereitzustellen.

Neben dem Stadion mit über 54.000 Sitzplätzen umfasst der Borussia-Park einen Campus mit Einrichtungen wie einem Hotel im Vereinsgebäude Borussia-8-Grad, Trainingsplätzen, Einzelhandels-, Gesundheits-, Büro- und Hospitality-Flächen und der FohlenWelt, dem Vereinsmuseum. Diese sind alle über das sichere und leistungsfähige WLAN von Extreme vernetzt. Mit Extreme hat der Club Sprach-, Betriebs- und Gastdatenverkehr in einem einheitlichen Netzwerk zusammengeführt und ermöglicht damit eine stabile, leistungsfähige Konnektivität an Spieltagen sowie eine skalierbare Grundlage für weitere digitale Angebote.

„Um Tausende Fans bei jedem Heimspiel sowie eine wachsende Zahl vernetzter Systeme zuverlässig zu unterstützen, benötigen wir eine leistungsfähige und verlässliche Netzwerkinfrastruktur. Extreme ermöglicht im Borussia-Park schnelle, resiliente Konnektivität und reibungslose Prozesse. So können wir zentrale Services von Zahlungssystemen über VIP-Hospitality-Angebote bis hin zu Zutrittskontrollen zuverlässig betreiben. Gleichzeitig bleibt die Infrastruktur flexibel skalierbar und bietet die Grundlage für die Einführung weiterer digitaler Angebote“, so Frank Fleissgarten, CIO/CSO der Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH.

Das Wichtigste in der Übersicht

High-Performance-Konnektivität: Mit Extreme Wi-Fi 7 und 6E (4020, 5020, 4060, 5050U/D) stellt der Club eine leistungsstarke und stabile Netzabdeckung über das gesamte Gelände bereit und unterstützt damit Anwendungen wie Mobile Ticketing, bargeldloses Bezahlen, Guest Wi-Fi, Livestreaming sowie In-Venue-A/V für eine durchgängige Konnektivität an Spieltagen.

Effizientere und vereinheitlichte Abläufe: Extreme unterstützt Borussia Mönchengladbach dabei, Wired, Wireless und Cloud zu integrieren. So erhält das IT-Team Transparenz, Automatisierung und KI-gestützte Auswertungen in Echtzeit und kann Kommunikation, Bestände und Sicherheit reibungslos steuern.

Zukunftssichere Infrastruktur für digitale Services: Mit der neuen digitalen Grundlage kann das IT-Team im Borussia-Park zukünftig neue Bereiche zügig integrieren und potenzielle Anwendungen wie Smart Parking für Hotel und Stadion, E-Ladeinfrastruktur sowie biometrische Zugangs- und Servicefunktionen unterstützen.

„Borussia Mönchengladbach entwickelt Stadion und Infrastruktur gezielt zu einem vielseitig nutzbaren Standort weiter – entsprechend wichtig wird eine leistungsfähige und stabile Konnektivität. Die Kombination aus moderner WLAN-Infrastruktur, Switching und zentralem Management verschafft dem Club eine skalierbare Netzwerkbasis, die Abläufe vereinfacht, digitale Fan-Erlebnisse im gesamten Stadion ermöglicht und die Grundlage für weitere Entwicklungen ist, die Mönchengladbach zu einem der technologisch fortschrittlichsten Fußballstandorte Europas macht,“ sagt Thomas Mehrfort, Head of Sports & Venues EMEA bei Extreme Networks.

Weitere Informationen:

– Extreme-Lösungen für Sport- und Veranstaltungsorte

Extreme Networks, Inc. (EXTR) ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Cloud-Netzwerken, der sich auf die Bereitstellung einfacher und sicherer Lösungen konzentriert. Diese unterstützen Unternehmen bei ihren Herausforderungen und verbinden Geräte, Anwendungen und Benutzer miteinander. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz, Analytics und Automatisierung erweitert die Grenzen der Technologie. Weltweit vertrauen zehntausende Kunden auf die KI-gestützten Cloud-Netzwerklösungen und den branchenführenden Support von Extreme Networks, die es Unternehmen ermöglichen, Werte zu schaffen, Innovationen voranzutreiben und extreme Herausforderungen zu meistern.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://de.extremenetworks.com/

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