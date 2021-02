BoroCIS: Weltneuheit von Tichawa Vision blickt in die Röhre

CIS-Experte erweitert Portfolio um industriellen Scanner zur Inneninspektion und Qualitätskontrolle von Rohren, Tuben und Bohrungen

Friedberg, 3. Februar 2021. Tichawa Vision GmbH bietet ab sofort den weltweit einzigartigen BoroCIS zur Inneninspektion und optischen Qualitätskontrolle von Tuben, Rohren und Bohrungen. Der industrielle Contact-Image-Sensor (CIS)-Scanner ermöglicht eine verzerrungsfreie 360°-Innenansicht von Tuben, runden oder eckigen Rohren und Profilen aus Laminat, Kunststoff, Metall und Glas mit Durchmessern von 10 bis 80 mm. Bei einer Eintauchtiefe von bis zu 250 mm entdeckt der BoroCIS schadhafte Nähte, Lackfehler, Späne oder Blasen. In Tuben gewährleistet er eine Bildgebung bis zum Tubenboden, optional auch inklusive Tubenboden. Die Inspektion von bis zu zehn Rohren oder Tuben pro Sekunde erfolgt zu 100 Prozent direkt in der Fertigungslinie. Unternehmen schützen sich vor Reklamationen und Haftungsfällen aufgrund mangelhafter Produkte bei schneller Amortisation.

Der von Tichawa in seinem Applikationslabor in Friedberg entwickelte BoroCIS taucht in einem vollautomatisierten Prozess in Tuben, Rohre und Bohrungen ein und erstellt Bilder mit einer Auflösung von 50 bis 600 dpi entsprechend einer Pixelgröße von 0,04 bis 0,5 mm. Der Einsatz einer Optik mit langer Brennweite sorgt für die fehler- und störungsfreie Abbildung selbst unter sehr rauen Produktionsbedingungen. Nutzer haben die Wahl zwischen monochromer (schwarz/weiß) und farbiger (RGB) Darstellung. Bei einer Transportgeschwindigkeit von bis zu 60 m/min kann der BoroCIS Tuben und Rohre mit einem Durchmesser zwischen 10 und 80 mm inspizieren. Eine integrierte Wechseloptik ermöglicht unterschiedliche Rohrweiten in einer Fertigungslinie. Der BoroCIS ist optional mit zusätzlichem UV-Licht zur kontrastreichen Detektion von Staub und zur klaren Unterscheidung von Kunststoff und Metall erhältlich.

“Gerade im Bereich Gesundheit und Körperpflege können sich Qualitätsmängel in Tuben, beispielsweise Metallspäne in einer Hautcreme, sehr ungünstig für Unternehmen auswirken”, sagt Dr. Nikolaus Tichawa, Geschäftsführer der Tichawa Vision GmbH. “Hier setzt unser neuer BoroCIS an. Durch die lückenlose 100-Prozent-Inspektion entdeckt er alle Mängel zuverlässig und schützt Unternehmen vor Rückrufaktionen und den daraus resultierenden Haftungsfolgen. Europaweit werden pro Jahr rund 16 Milliarden Tuben produziert. Für den BoroCIS eröffnet sich ein riesiger Markt”, fährt Tichawa fort. Derzeit laufen zwei Patentanmeldungen zu Funktionen des BoroCIS.

Bewährte Technologie

Die Contact Image Sensoren (CIS) von Tichawa haben sich als Alternative zu herkömmlichen Zeilenkameras als Industriescanner für anspruchsvolle Inspektionsaufgaben am Markt längst etabliert. Die aus Lesezeile, Optik und Lichtquelle bestehenden CIS kommen bei Anwendungen mit hoher Genauigkeit zum Einsatz. Auf Basis der Low-Distance-Image-Sensor-Technologie entwickelt Tichawa Vision seine Contact Image Sensoren kontinuierlich weiter und bietet ein umfangreiches Produktportfolio für verschiedenste Anwendungsgebiete. Weitere Produkte unter Tichawa Vision GmbH (tichawa-vision.de).

Seit ihrer Gründung im Jahr 1991 konzentriert sich die Tichawa Vision GmbH auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Kamera-Technologien für die industrielle Bildverarbeitung zum Zweck der optischen Oberflächeninspektion und Produktkontrolle. Weltweit marktführend ist Tichawa auf dem Gebiet der Contact Image Sensoren (CIS), die – bestehend aus einer Lesezeile, integrierter Optik und anwendungsoptimierter Lichtquelle – mit einem Abbildungsverhältnis von 1:1 zuverlässige Analyseergebnisse für Anwendungen wie die Glasverarbeitung, den Siebdruck, die Waferinspektion, die Postsortierung oder die Automatisierungstechnik generieren.

