Boris Becker kommt zur Signierstunde ins ALEXA

Am Samstag, 13. September kommt Tennislegende Boris Becker zur Autogrammstunde ins ALEXA am Alexanderplatz. Von 12 bis 13 Uhr signiert er sein neues Buch „Inside“ auf dem Metropolis Court im Erdgeschoss des Centers. Alle Fans werden gebeten, sich vorab anzumelden. Die kostenlosen Tickets sind hier erhältlich. Pro Person können maximal drei Bücher signiert werden. Das Signieren mitgebrachter Gegenstände ist nicht möglich.

Signierstunde mit Boris Becker

Samstag, 13. September 2025, 12 Uhr

im ALEXA, Grunerstraße 20, 10179 Berlin

Thalia Bühne im EG (Metropolis Court)

„Im ALEXA wird Shopping zum echten Erlebnis, denn bei uns begegnen die Kunden ihren Stars hautnah. Wir freuen uns, mit der Signierstunde von Boris Becker ein weiteres Event-Highlight bei uns im Center zu präsentieren“, sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra Center Manager des ALEXA.

In seinem neuen Buch „Inside“, das am 10. September erscheint, erzählt Boris Becker vom Gewinnen, Verlieren und neu beginnen. Er schildert sein Leben hinter Gittern – von der brutalen Realität in zwei der härtesten Gefängnisse Englands bis hin zu neuen Freundschaften und unerwarteten Lektionen in Sachen Resilienz, die sein Leben aufhellten. Sein Buch ist mehr als eine Überlebensgeschichte: Es ist die ergreifende Story einer umfassenden Zäsur.

Über ALEXA

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Immobilienspezialist, Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

