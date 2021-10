Bootsreparaturen Mannheim. Der Partner an Ihrer Seite !

Der Partner für Service, Reparatur, Ersatzteile, Bootselektrik, Innen- und Außenborder neu und gebraucht

Der Anbieter Auto & Boot GmbH in Mannheim ist einer der Anbieter der durch seine vielfältigen Angebote rund um den Service und Reparaturen von Booten und Yachten in Mannheim brilliert.

Die Leidenschaft für Boote und Yachten treibt die Geschäftsführer Achim Alandt und Peter Weigold an, ihr Wissen und Know-how seit über 30 Jahren in immer qualitativ gute Arbeit zu investieren, weiß Alandt zu berichten.

2004 wurde das Unternehmen u.a. zertifizierter Betrieb des International Marine Certification Institute (IMCI). Die Zertifizierung erhält wer in den Kategorien: Organisation und Ausstattung, Umwelt- und Organisationsmanagement, Präsentation und Zubehörangebot, äußeres Erscheinungsbild und einiges mehr mit hohem Anspruch bestehen kann.

Auch Peter Weigold ist stolz auf sein gut organisiertes Team mit verschiedenen Kernkompetenzen die stimmig ineinandergreifen. Die Teilnahme unserer Mitarbeiter an den jährlichen Lehrgängen bei den Firmen Volvo-Penta, Mercruiser und Mercury/Mariner garantieren unseren Kunden eine optimale Betreuung. Das bestmögliche Ergebnis unserer Arbeiten, die Betreuung unserer Kunden, der Service vor Ort oder in unserer Werkstatt, steht mit einem stetigen partnerschaftlichen Miteinander für uns immer im Vordergrund unseres Handelns. Nicht zuletzt prägt uns die vertragliche Partnerschaft mit den renommiertesten Unternehmen der Branche führt Weigold weiter aus.

Der Anbieter übernimmt in den Sektoren Boote und Yachten vielfältige Leistungen unter anderem sind das:

– Wartungen und Inspektionen

– Service / Prüfung aller technischen Anlagen

– Arbeiten an elektrischen Anlagen

– Arbeiten an der Elektronik

– Arbeiten am Getriebe und Antrieb

– Überholung von Bootsmotoren aller Marken und Hersteller

– Reparaturen von Propellern und Schrauben

– Ersatzteilversorgung

– Einbau von Zubehör und Anbauteilen

– Ölwechsel für Motor, Getriebe und Antriebe

– Gelcoatreparaturen

– Abdichtarbeiten

– Lackierungen

– Außen- und Innenborder / neu und gebraucht

– Vorort-Reparaturservice

– Osmosebehandlung

Der Anbieter steht Ihnen mit Rat und Tat jederzeit zur Seite nehmen Sie einfach Kontakt auf:

Firmenkontakt

Auto&Boot GmbH

Peter Weigold

Meckenheimer Straße 16

68199 Mannheim

49 (0) 621 853397

info@autoundboot.de

http://www.autoundboot.de

Pressekontakt

sander-line.de

Ortrun Sander

Tarnowitzer Weg 80

68307 Mannheim

+4962142933301

info@sander-line.de

https://sander-line.de

