Boomi wird bei den Stratus Awards 2021 zum weltweit führenden Unternehmen im Bereich Cloud Computing ausgezeichnet

Die Auszeichnung ehrt die besten Unternehmen und Lösungen

Chesterbrook, Pa./ München – 7. Oktober 2021 – Boomi™, ein führendes Unternehmen für intelligente Konnektivität und Automatisierung, ist von der Business Intelligence Group mit einem Stratus Award for Cloud Computing 2021 als Top-Organisation und Cloud-Unternehmen des Jahres ausgezeichnet worden. Mit den Stratus Awards werden Unternehmen, Produkte und Personen ermittelt, die einzigartige Lösungen, welche die Vorteile von Cloud-Technologien nutzen, anbieten.

Boomi wurde als “Cloud Company of the Year” nominiert, weil es weltweit mehr Unternehmen als jeder andere Lösungsanbieter mit intelligenter Cloud-Konnektivität verbindet. Innovative Unternehmen müssen die aktuellen Marktbedingungen meistern und Boomi bietet ihnen die ideale Lösung, um die für die digitale Transformation erforderliche schnelle Wertschöpfung zu erzielen.

“Neue Geschäftsmodelle, die früher monatelange Entwicklungszeiten benötigten – wie eine Self-Service-App für Telemedizin, Remote- und Hybrid-Learning, On-Demand-Lieferdienste, flexible Office-Apps, automatisierte Compliance-Prüfung und vieles mehr – müssen heute in Wochen, manchmal sogar in Tagen, bereitgestellt werden”, so Chris McNabb, CEO von Boomi.

“Boomi ist eine intelligente Konnektivitäts- und Automatisierungsplattform und die einzige, die auf der Intelligenz von Hunderten von Millionen produktiv eingesetzter Integrationen aufbaut. Sie verarbeitet monatlich Milliarden von Transaktionen und bietet Unternehmen die Möglichkeit, Jeden sofort mit Allem zu verbinden und das überall.”

“Boomi steht an der Spitze der Cloud und hilft, Innovationen in der Cloud voranzutreiben”, sagt Maria Jimenez, Chief Nominations Officer der Business Intelligence Group. “Die Cloud ist heute Teil unseres persönlichen und beruflichen Lebens und wir sind begeistert, dass unsere ehrenamtlichen Juroren dazu beitragen konnten, all diese innovativen Services, Unternehmen und Führungskräfte entsprechend ins Rampenlicht zu rücken.”

Über Boomi

Boomi verbindet mit seiner Cloud-basierten, einheitlichen und transparenten Plattform schnell und einfach alles im digitalen Ökosystem. Die von Boomi entwickelte Integration Platform as a Service (iPaaS) wird von mehr als 17.000 Kunden weltweit für Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und niedrigeren Gesamtbetriebskosten geschätzt. Als Pionier im Bereich der intelligenten Datennutzung ist es das Ziel von Boomi, Kunden und Partnern die schnelle und einfache Erfassung von Daten, das Verwalten und Orchestrieren zu ermöglichen. Anwendungen, Prozesse und Menschen werden sinnvoll integriert. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.boomi.com

© 2021 Boomi, das ‘B’-Logo, Boomiverse und AtomSphere sind Marken von Boomi, LP oder seinen Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Andere Namen oder Marken können die Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Über die Business Intelligence Group

Die Business Intelligence Group wurde gegründet, um Talente und herausragende Leistungen in der Geschäftswelt zu würdigen. Im Gegensatz zu anderen Branchen- und Wirtschaftsauszeichnungsprogrammen werden die Programme von Führungskräften aus der Wirtschaft – also von Personen mit Erfahrung und praktischem Wissen – beurteilt. Das firmeneigene und einzigartige Bewertungssystem misst selektiv die Leistung in verschiedenen Geschäftsbereichen und belohnt dann diejenigen Unternehmen, deren Leistungen über denen ihrer Mitbewerber liegen.

