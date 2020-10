Boomi schließt Partnerschaft mit Aible

-Die Zusammenarbeit ermöglicht schnelle Einblicke in relevante Unternehmensdaten durch die Kombination von Low-Code mit Künstlicher Intelligenz

-Anwender profitieren von den Vorteilen von Low-Code-KI, vereinfachten Prozessen und einer schnelleren

Boomi™, ein Unternehmen von Dell Technologies™, und führender Anbieter der Cloud-basierten Integration Platform as a Service (iPaaS), gibt die Partnerschaft mit Aible bekannt. Die führende Plattform für automatisiertes maschinelles Lernen soll Kunden helfen, Künstliche Intelligenz (KI) schnell zu entwickeln und einzusetzen, um optimale Ergebnisse zu erzielen: Von der Datenerfassung über die Modellentwicklung und -bereitstellung bis hin zur Integration der Anwender. Fundiertes datenwissenschaftliches Fachwissen ist dafür nicht nötig.

Angesichts des stark zunehmenden Bedarfs an der schnellen Verarbeitung von Unternehmensdaten müssen Unternehmen lernen, ihre Daten zu verstehen und zu nutzen, um sich so einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. KI-Technologien sind jedoch oftmals komplex und erfordern ein hohes Maß an technischen Fähigkeiten für die Erstellung und den Einsatz dieser Modelle. Aible ist sich der Komplexität bewusst und hat seine KI so modifiziert, dass auch normale Anwender sie nutzen und davon profitieren können. Durch die Partnerschaft können Kunden ihre von Boomi erfassten Daten nutzen, um KI-Lösungen ohne Code schnell einzusetzen und KI-gestützte Erkenntnisse zu gewinnen. So bleibt den Datenwissenschaftlern mehr Zeit für die Lösung komplexerer Probleme.

“Der Einsatz von KI ist unerlässlich für die Zukunft der Wirtschaft und ihre Leistungsfähigkeit. Dafür braucht es allerdings qualitativ hochwertige Daten. Zusammen mit Aible unterstützt Boomi seine Kunden dabei, den Wert ihrer Daten zu erschließen, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen”, sagt Ed Macosky, Produktleiter bei Boomi. “Da Unternehmen sich zunehmend an die sich ständig verändernden Kundenpräferenzen anpassen müssen, wird die Partnerschaft ihnen dabei helfen, sich auf der Grundlage von KI-gestützen Echtzeit-Einblicken weiterzuentwickeln. Das hilft auch dabei, die Kundenbeziehungen weiter zu stärken.”

Boomi hat jahrelange Erfahrung darin, datentechnische Herausforderungen schnell und effizient zu lösen. Kombiniert mit der Expertise von Aible in der Datenverarbeitung erhalten Kunden wertvolle End-to-End Einblicke. Außerdem erfahren Anwender neueste Informationen zur Datenverarbeitung und haben die Möglichkeit, KI-Modelle mit jeder beliebigen Datenquelle zu verbinden sowie Daten für die Erstellung und Bereitstellung neuer Modelle vorzubereiten – ohne vorher eine Code-Zeile schreiben zu müssen. Durch die Partnerschaft erhalten Anwender schnell unternehmensweit Einblicke und können bessere Ergebnisse erzielen.

“Heutzutage ist es besonders wichtig, dass Anwender KI-gestützte Empfehlungen nutzen können, um die richtigen Entscheidungen zu treffen und so bessere Ergebnisse zu erzielen. Durch Boomi erhalten Kunden die nötigen Informationen, um Verkäufe zu optimieren, Gewinne zu maximieren, Ressourcenbeschränkungen zu vermeiden und intelligentere Entscheidungen zu treffen. Die Unternehmen, die sich kreativ und erfolgreich an die sich schnell ändernden Marktbedürfnisse anpassen, verlassen sich auf KI”, sagt Arijit Sengupta, Gründer und CEO von Aible.

Der Konnektor von Boomi zu Aible ist jetzt durch das kostenlose Boomi Aible Early Access Programm verfügbar. Dieses beinhaltet:

i.ein maßgeschneidertes KI-Modell für Ihren individuellen Anwendungsfall

ii.einen maßgeschneiderten BluePrint, um die Verbreitung des KI-Modells in Ihrer Organisation zu ermöglichen, und

iii.die notwendige Unterstützung von Boomi und Aible während des gesamten Prozesses von Anfang an bis zum Einsatz*.

Um mehr zu erfahren und anzufangen, besuchen Sie bitte: https://community.boomi.com/s/tech-preview .

*Bitte beachten Sie die entsprechenden Kriterien für das Boomi Aible Early Access Program.

Boomi, ein Unternehmen von Dell Technologies, treibt die Datenwirtschaft voran, indem es Unternehmen, Menschen und Prozesse gekonnt miteinander verbindet. Mehr als 12.000 Kunden weltweit vertrauen auf die Schnelligkeit, Benutzerfreundlichkeit und niedrigeren Gesamtbetriebskosten der Cloud-nativen, einheitlichen, skalierbaren, offenen und sicheren Boomi AtomSphere™ Plattform. Als Pionier der Cloud-basierten Integration Platform as a Service (iPaaS) und als Treiber für die intelligente Nutzung von Daten vereinfacht und ermöglicht es Boomi, schnell integrierte Ergebnisse zu liefern. Diese Integrated Experiences werden durch harmonisierte Daten, Konnektivität über Anwendungen, Prozesse und Geräte hinweg unterstützt, um letztendlich ein besseres Engagement und schnellere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.boomi.com .

© 2020 Boomi Inc. Dell, Dell Technologies, Boomi, the “B” logo, Atom, AtomSphere, Molecule, und Dell Boomi sind Marken von Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Andere Namen oder Marken können die Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Über AIBLE

Aible ist eine preisgekrönte KI-Plattform, die einen messbaren ROI liefert. Sie beginnt mit den vorliegenden Daten und fördert die Zusammenarbeit im Team auf einfache, schnelle und sichere Weise. Aible verfolgt einen anderen KI-Ansatz. Wir konzentrieren uns darauf, KI-Modelle schnell in die Produktion zu bringen, damit Unternehmen den unmittelbaren Nutzen erkennen. Aible berücksichtigt die spezifischen Kosten-Nutzen-Kompromisse und betrieblichen Regularien eines Unternehmens, um eine maßgeschneiderte KI zu schaffen, die nachhaltige Auswirkungen auf das Geschäft hat. Einzigartig unter den KI-Anbietern, liefert Aible ein Portfolio von KI-Modellen, die auf Ihre spezielle Unternehmensrealität abgestimmt ist, so dass Sie immer das richtige Modell zur richtigen Zeit einsetzen. Aible geht über Prognosen hinaus und liefert umsetzbare Empfehlungen, die zu besseren Geschäftsergebnissen führen. Weitere Informationen unter www.aible.com

