Boomi kündigt Übernahme von Unifi Software an

-Unifi ist eine branchenführende Plattform für die Datenkatalogisierung und Datenaufbereitung

-Mit Unifi können Boomi-Kunden große Mengen bekannter und unbekannter Unternehmensdaten erkennen und durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) wichtige Erkenntnisse gewinnen

Chesterbrook, PA/München- 18. Dezember 2019 – Boomi™, ein Dell Technologies™ Unternehmen, gibt den Erwerb von Unifi Software bekannt. Die Übernahme erweitert die branchenführende Integrations- und Datenmanagement-Plattform von Boomi, um so erfolgreiche, datenbasierte Einblicke für Kunden zu generieren.

Unifi Software bietet marktführende intelligente Lösungen zur Datenerkennung, -katalogisierung und -aufbereitung, die auf einem Cloud-Technologie-Stack basieren. Mit dieser Technologie können Kunden Projekte umsetzen, die wichtige Erkenntnisse aus riesigen Datenmengen im gesamten Unternehmen nutzen und ableiten – sowohl aus bekannten als auch unbekannten Daten. Unifi behebt Datenengpässe und liefert bessere Geschäftsinformationen.

Die vollständige Pressemitteilung können Sie hier abrufen.

