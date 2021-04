Boomi AtomSphere™ Plattform ab sofort im AWS Marketplace verfügbar

Chesterbrook, Pa./ München – 27. April 2021 – Boomi™, ein Unternehmen von Dell Technologies™ und führender Anbieter der Cloud-basierten Integration-Platform-as-a-Service (iPaaS), gibt die Verfügbarkeit seiner Boomi AtomSphere™ Platform im AWS Marketplace bekannt. Mit dem neuen Angebot erhalten Kunden die Möglichkeit, Daten schneller zu migrieren und dadurch Kosten zu sparen. Das gelingt durch eine anwendungs- und ereignisgesteuerte Integration, Datensynchronisation und mithilfe von Datenmanagement mit Amazon Web Services (AWS). Die Boomi AtomSphere Platform ist eine Low Code-basierte Integrationsplattform, die standardisierte Konnektoren für die Integration von Altdaten und Legacy-Anwendungen mit AWS zur Verfügung stellt.

“Der AWS Marketplace ermöglicht es Kunden, ganz einfach Softwarelösungen einzukaufen. Gleichzeitig können Unternehmen unkompliziert Daten über SaaS-Anwendungen, On-Premise-Systeme und AWS hinweg migrieren und integrieren. Mit der Verfügbarkeit unserer AtomSphere Platform im AWS Marketplace reagieren wir auf die steigenden Anforderungen unserer Kunden an eine anwendungs- und ereignisgetriebene Integration”, sagt Michael Pietsch, Head of DACH and CEE bei Boomi.

Kunden, die die Boomi AtomSphere Platform über den AWS Marketplace erwerben, können ab sofort auch Boomi Atom™ on AWS Quick Start nutzen und externe Datenquellen über die Anwendungsumgebung mit AWS-Diensten integrieren. Mit dem Boomi Atom™ on AWS Quick Start können sie zudem Boomi Atom schneller bereitstellen und hunderte Prozesse auf wenige einfache Schritte reduzieren.

Mit der Verfügbarkeit im AWS Marketplace und dem Boomi Atom on AWS Quick Start führen Boomi und AWS ihre Zusammenarbeit fort. Das Ziel beider Unternehmen ist es, Unternehmen bei der Modernisierung ihrer IT-Infrastruktur zu unterstützen und den Kundenerfolg sicherzustellen. Möglich ist das durch skalierbare Implementierungsprozesse und ein rationalisiertes Beschaffungswesen.

Boomi hat seine branchenführende iPaaS-Plattform entwickelt, um Daten, Systeme, Anwendungen und Prozesse schneller und einfacher zu vereinheitlichen. Die Boomi AtomSphere™ Plattform unterstützt Unternehmen dabei, Daten über hybride Cloud-Landschaften hinweg zu migrieren, alle Daten in Echtzeit zusammenzuführen und integrierte Erlebnisse zu ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie hier: AWS Marketplace, AWS als Partner, Boomiverse Community

Boomi, ein Unternehmen von Dell Technologies, verbindet mit seiner Cloud-basierten, einheitlichen und transparenten Plattform schnell und einfach alles im digitalen Ökosystem. Die von Boomi entwickelte Integration Platform as a Service (iPaaS) wird von mehr als 15.000 Kunden weltweit für Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und niedrigeren Gesamtbetriebskosten geschätzt. Als Pionier im Bereich der intelligenten Datennutzung ist es das Ziel von Boomi, Kunden und Partnern die schnelle und einfache Erfassung von Daten, das Verwalten und Orchestrieren zu ermöglichen. Anwendungen, Prozesse und Menschen werden sinnvoll integriert. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.boomi.com

© 2021 Boomi Inc. Dell, Dell Technologies, Boomi, das ‘B’-Logo, Molecule und Dell Boomi sind Marken von Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Andere Namen oder Marken können die Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Firmenkontakt

Boomi – Powering the Data Economy

Peter Haase

Osterfeldstrasse 84

85737 Ismaning

+49 162 283 1557

peter.haase@dell.com

http://www.boomi.com

Pressekontakt

HBI Helga Bailey GmbH

Corinna Voss

Stefan-George-Ring 2

81929 München

+49 (0)89 99 38 87-30

boomi@hbi.de

http://www.hbi.de