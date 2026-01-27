Bookframe startet als journalistisches Magazin für Genre-Literatur

Mit dem Titelthema „Genre-Kritik mit Sch(r)eck: Wie das Feuilleton junge Leserinnen ausschließt“ erscheint am 19. März 2026 die erste Ausgabe von Bookframe

Ludwigswinkel, 27. Januar 2026 – Mit dem Titelthema „Genre-Kritik mit Sch(r)eck: Wie das Feuilleton junge Leserinnen ausschließt“ erscheint am 19. März 2026, pünktlich zur Leipziger Buchmesse, die erste Ausgabe des neuen Printmagazins „Bookframe“. Herausgeberin ist die WB Media & Commerce GmbH, die unabhängige redaktionelle Leitung übernimmt Journalistin und Buchenthusiastin Jana Finze.

Bookframe versteht sich als Gegenentwurf zur klassischen Literaturberichterstattung. Während sich das Feuilleton häufig auf einen engen Kanon und akademische Diskurse konzentriert, widmet sich Bookframe jenen Genres, die den Großteil des Buchmarkts prägen: Fantasy, Romance, Science-Fiction, Thriller, Horror, Young Adult und New Adult.

„Wir wollen nicht länger akzeptieren, dass Millionen Leser:innen implizit als weniger anspruchsvoll angesehen werden, nur weil sie Genre-Literatur lesen“, sagt Chefredakteurin Jana Finze. „Diese Haltung ist nicht nur elitär, sie ist journalistisch unhaltbar. Genres verhandeln gesellschaftliche Konflikte, Ängste und Emotionen oft direkter als viele kanonisierte Texte. Trotzdem werden sie systematisch unterschätzt.“

Die erste Ausgabe beschäftigt sich mit der Frage, warum große Medienhäuser und prominente Literaturkritiker:innen zunehmend den Anschluss an jüngere Zielgruppen verlieren und wie eine zeitgemäße Literaturkritik aussehen müsste, die dieses riesige Publikum nicht abwertet, sondern einbezieht. Ergänzt wird das Heft durch Interviews mit erfolgreichen Genre-Autor:innen, Essays, Kolumnen aus der BookTok- und Bookstagram-Szene sowie Recherchen zu Marktmechanismen und Trenddynamiken im Buchgeschäft.

Bookframe erscheint zweimonatlich als hochwertiges Printmagazin mit rund 100 Seiten und wird durch eine digitale Plattform ergänzt, auf der unter anderem in Zusammenarbeit mit MediaControl monatlich die Bookframe Bookcharts mit den besten Büchern aus den jeweiligen Genres veröffentlicht werden – das erste Mal Anfang Februar. Das Projekt versteht sich ausdrücklich als journalistisches Medium.

„Wir sind keine Plakatwand!“, betont Finze und unterstreicht das auch durch das Versprechen, dass im gesamten Magazin keine Werbeplätze für Verlage vergeben werden. „Das Magazin ist ein Raum, in dem Platz für jede Stimme ist. Alle Leser:innen sollen sich wohlfühlen und sind herzlich eingeladen ein Teil von Bookframe zu sein, in dem sie Meinungen teilen und über ihre große Leidenschaft sprechen: das Lesen. Natürlich wird im Magazin auch kritisiert, aber eben auf Augenhöhe und respektvoll. Das ist der entscheidende Unterschied.“

Das Magazin ist ab dem 28. Januar 2026, 18 Uhr unter www.bookframe.de vorbestellbar. Das Jahresabo kostet bis zum Erscheinen der ersten Ausgabe exklusiv 49,95€ (danach 69,95€), die Online-Ausgabe mit eBook 49,95 Euro, ohne 39,95 Euro.

Bookframe ist ein unabhängiges, journalistisches Print- und Online-Magazin für Genre-Literatur. Es widmet sich den Titeln, die den Großteil des Buchmarkts prägen, aber in der klassischen Literaturkritik meistens marginalisiert werden. Bookframe versteht sich als Gegenentwurf zum traditionellen Feuilleton: mit fundierter Kritik, Essays, investigativen Beiträgen, Reportagen, Interviews und Kolumnen zum Buchmarkt und aus der Buch-Community. Das Magazin erscheint zweimonatlich als hochwertiges Printprodukt mit rund 100 Seiten und wird durch eine digitale Plattform ergänzt. Herausgeberin ist die WB Media & Commerce GmbH, die unabhängige redaktionelle Leitung liegt bei der Journalistin Jana Finze.

