Börsengang mit dem eigenen Unternehmen ! Aber wie?

Wie lässt sich ein Going Public mit der eigenen Firma realisieren?

Selbst einen Börsengang für Ihr eigenes Unternehmen zu planen und durchzuführen, kann eine äußerst vorteilhafte Unternehmensstrategie sein. Besonders das Direct Listing an renommierten Börsen wie der Frankfurter Börse, der Nasdaq oder der NYSE kann Ihr Aktienangebot für eine breite Investorenbasis äußerst attraktiv machen. Dennoch ist es unerlässlich, diesen komplexen Schritt sorgfältig zu planen und zu organisieren, um erfolgreich zu sein.

Direct Listing als innovative Alternative

Das traditionelle „Going Public“ geht oft mit erheblichen Kosten einher oder ist aus verschiedenen Gründen nicht realisierbar. Infolgedessen erkennen immer mehr Unternehmen die Vorteile eines „Direct Listings“ auf dem Markt. Grundsätzlich ist ein Börsengang, sei es am OTC-Markt oder an der regulären Börse, ein vorrangiges Ziel vieler Unternehmen. Doch der Prozess kann langwierig und zeitintensiv sein, wodurch zahlreiche Unternehmen ihren Traum von einer Börsennotierung nicht verwirklichen können. Eine vielversprechende Lösung kann daher ein Börsengang in den USA per „Direct Listing“ sein.

Börsengang auch für kleinere Unternehmen erreichbar

Der entscheidende Vorteil eines „Direct Listings“ am US-amerikanischen Markt liegt darin, dass auch kleine Unternehmen, die geringere Umsätze oder Gewinne verzeichnen, diese Möglichkeit nutzen können. Dies gilt ebenso für Start-ups aus dem deutschsprachigen Raum. Allerdings stoßen viele Unternehmensleiter auf Schwierigkeiten, da ihnen das nötige Wissen für ein „Initial Public Offering“ fehlt. Daher empfiehlt es sich, sich an erfahrene Beratungsfirmen zu wenden.

Eine solche spezialisierte Beratungsfirma für Börsengänge an den amerikanischen Märkten ist Wall Street-IPO. Während gewöhnliche Unternehmensleiter oft nicht über die erforderlichen Qualifikationen und Kenntnisse verfügen, um ihr Unternehmen an die Börse zu bringen, können die Experten von Wall Street-IPO auf umfangreiche Erfahrungen und erfolgreiche „Direct Listings“ zurückblicken. Ihr Schwerpunkt liegt auf „Small Cap IPOs“, also kleineren Börsengängen am amerikanischen Markt.

Wall Street-IPO als erfahrener Partner

Kürzlich hat Wall Street-IPO angekündigt, ihren Kapitalmarktberatungsservice in Europa auszuweiten, insbesondere in den deutschsprachigen Ländern Deutschland, Schweiz und Österreich. Ihr Hauptgeschäftsfeld besteht darin, Unternehmen umfassend zu bewerten und den Börsengang sorgfältig zu planen. Hierbei bieten sie ihren „IPO Advisory Service“ sowie ihren „Capital Market Advisory Service“ an. Insbesondere für kleinere und mittlere Unternehmen, die oft über begrenzte Budgets verfügen, bietet Wall Street-IPO eine kosteneffiziente Lösung, um den Weg an die Börse erfolgreich zu gestalten. Ihre internationalen Kunden profitieren von einem erfahrenen Ansprechpartner, der sie während des gesamten Prozesses begleitet.

**Fazit**

Den Börsengang mit Ihrem eigenen Unternehmen zu realisieren, kann ein ambitioniertes Ziel sein. Mit der Unterstützung von Experten wie Wall Street-IPO können jedoch auch kleinere Unternehmen diesen Traum wahr werden lassen und ihre Aktien am OTC-Markt in den USA anbieten. Ein sorgfältig geplanter und gut organisierter Prozess für ein „Direct Listing“ kann eine vielversprechende Möglichkeit sein, Ihr Unternehmen voranzubringen und neue Investoren anzuziehen.

Weitere Informationen Rund zu dem Thema Börsengang mit dem eigenen Unternehmen finden Interessenten unter https://www.wallstreet-ipo.com/home-g/

