Boeblinger Unternehmen arrangieren unvergesslichen Wilhelma-Ausflug

Gemeinsame Unterstützung für Inklusion: Böblinger Unternehmen arrangieren unvergesslichen Wilhelma-Ausflug für Menschen mit komplexem Unterstützungsbedarf

Eine bemerkenswerte Aktion zur Förderung der Inklusion fand kürzlich in den Förder- und Betreuungsbereichen (FuB) der Gemeinnützigen Werkstätten und Wohnstätten (GWW) statt: Kimmerle & Jauch Immobilien ermöglichten den FuB´s in Sindelfingen und Herrenberg, Markus Lieber GmbH – Lieber gleich richtig den FuB´s in Calw und Nagold einen unvergesslichen Ausflug in die Wilhelma. Über 150 Personen mit komplexem Unterstützungsbedarf, deren Angehörige, zahlreiche Ehrenamtliche sowie Mitarbeiter der GWW hatten die Möglichkeit, in vollem Umfang am sozialen Leben teilzunehmen und gemeinsam wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Unterstützend waren sogar die Unternehmen vor Ort, um bei der Begleitung und der Überwindung von Barrieren behilflich zu sein.

Die großzügigen Spenden von Kimmerle & Jauch Immobilien und Markus Lieber Bauelemente zeigen deutlich, dass die Unternehmen sich nicht nur auf ihre Geschäfte konzentrieren, sondern auch einen wertvollen Beitrag zur Förderung der Teilhabe von Personen mit komplexem Unterstützungsbedarf leisten: Anstatt üblicherweise Weihnachtsgeschenke zu verteilen, entschied sich das Unternehmen Kimmerle & Jauch dafür, diese besondere Aktion zu unterstützen und so die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern. Dem Unternehmen von Markus Lieber ist ebenfalls sehr daran gelegen, Menschen mit komplexem Unterstützungsbedarf ein besonderes Ereignis zu ermöglichen.

Alle beteiligten Personen sind den großzügigen Spendern sehr dankbar für ihr uneigennütziges Engagement und ihre Unterstützung. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GWW waren so begeistert, dass sie direkt wieder einen Ausflug planen möchten. „Der Tag hat mir sehr gut gefallen und ich habe so viele Tiere gesehen. Besonders toll fand ich die Krokodile, Elefanten und Affen. Auch wenn es ein wenig anstrengend war, würde ich jederzeit wieder so einen Ausflug mitmachen.“ sagte Marcel Stach (FuB Herrenberg).

Die Ausflüge waren für alle Beteiligten ein absolutes Highlight. Von der Busfahrt über das gute Essen bis hin zu dem guten Wetter hat an diesen Tagen alles gepasst. Es gab viel zu sehen und viel zu erleben, sodass viele interne Kunden am Ende des Tages müde aber glücklich waren. Zwischendurch wurden immer wieder kleinere Pausen eingelegt, um die Eindrücke zu verarbeiten und neue Kraft zu tanken.

Die Aktion ist ein inspirierendes Beispiel dafür, wie Unternehmen ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen und sich aktiv für die Teilhabe von Menschen mit komplexem Unterstützungsbedarf einsetzen.

Ein herzliches Dankeschön geht an die Unternehmen Markus Lieber GmbH Bauelemente und Kimmerle & Jauch Gesellschaft für Bauberatung Projektentwicklung Immobilien mbH!

Weitere Informationen über GWW: https://www.gww-netz.de/de/

Campus Mensch

Campus Mensch ist eine ideelle Gemeinschaft sozialer Unternehmen in der Region Stuttgart, bestehend aus den drei gemeinnützigen Unternehmen GWW – Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten GmbH, Femos gGmbH 1a Zugang Beratungsgesellschaft mbH und der Stiftung Zenit – Zentrum für Eingliederung, Nachteilsausgleich, Integration und Teilhabe.

Sie wollen in gemeinsamer sozialer Verantwortung Menschen mit Nachteilen in den Landkreisen Böblingen und Calw die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch u.a. Arbeitsplätze, Wohnmöglichkeiten, Abbau von Barrieren sowie Inklusion durch Teilhabe an Projekten ermöglichen. Diese Angebote werden ständig weiterentwickelt und den Bedürfnissen der betroffenen Menschen angepasst.

https://www.campus-mensch.org

