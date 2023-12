Bodenwelten – hochwertige Materialien und eine moderne Wohnraumberatung

Die Baustoff-Partner machen es möglich

Die Baustoff-Partner, Ihr Experte für hochwertige Bodenbeläge, präsentiert eine exklusive Auswahl an Fliesen, Laminat, Designboden, Parkett und Vinyl. Mit renommierten Lieferanten wie Ter Hürne oder ZIRO setzt Bussemas & Pollmeier auf Qualität und ökologisch verträgliche Produkte, um ein gesundes Wohnklima zu schaffen.

Von stilvollen Fliesen über warmes Parkett bis hin zu modernen Designböden – mit der Wohnraumberatung von Bussemas & Pollmeier haben Sie eine umfangreiche Auswahl an Bodenbelägen zum Anfassen, die den individuellen Ansprüchen an Ästhetik und Funktionalität gerecht werden.

Die Kooperationen mit renommierten Lieferanten wie Ter Hürne oder ZIRO unterstreicht den Fokus auf Qualität und innovative Materialien. Diese Partnerschaften ermöglichen es Bussemas & Pollmeier stets die neuesten Trends und hochwertigsten Produkte in den eigenen Showrooms der Wohnraumberatung anzubieten.

Darüber hinaus legt Bussemas & Pollmeier, besser bekannt als „Die Baustoff-Partner“, großen Wert auf ökologisch verträgliche Produkte. Alle Bodenbeläge werden sorgfältig ausgewählt, um höchsten Qualitätsstandards und gleichzeitig ökologischen Anforderungen gerecht zu werden. Auch die Wohngesundheit und das Wohnklima stehen im Zentrum der Wohnraumberatung. Die angebotenen Bodenbeläge tragen nicht nur zur visuellen Gestaltung bei, sondern fördern auch ein gesundes und angenehmes Wohngefühl.

Besucher des modernen Showrooms der Wohnraumberatung erleben nicht nur eine beeindruckende Vielfalt an Bodenbelägen, sondern können auch von einer kompetenten & innovativen Beratung profitieren. Ein KI-Tool ermöglicht es, den ausgewählten Bodenbelag virtuell im eigenen Raum zu betrachten. Diese moderne Beratungsmethode schafft Transparenz und hilft Kunden, die perfekte Wahl für ihre Räume zu treffen.

Buchen auch Sie eine kostenfreie Wohnraumberatung, um die neuesten Trends in Sachen Bodenbeläge zu entdecken. Erleben Sie hochwertige Produkte, ökologische Verantwortung und innovative Beratungstechnologien, um Ihr Zuhause stilvoll zu gestalten.

Klicken Sie hier und gelangen automatisch zum Buchungstool für Ihre Individuelle Wohnraumberatung.

Egal, ob private Bauherren, Hoch- und Tiefbauunternehmen, Architekten, Kommunen, Fliesenleger, Dachdecker, Innenausbauer oder Gartenbauer: Mit einem riesigen Produktangebot und einer Vielzahl an starken Serviceleistungen unterstützen wir Sie bei der erfolgreichen Durchführung Ihres Bauprojekts.

Die Wurzeln unseres Unternehmens reichen zurück bis ins Jahr 1953, sodass wir mittlerweile auf eine 70-jährige Firmengeschichte zurückblicken können. Seit Gründung unseres Unternehmens im Jahr 1953 sind wir konstant gewachsen und zählen heute mit unseren 5 Niederlassungen in Verl, Gütersloh, Bielefeld, Harsewinkel und Gütersloh-Avenwedde zu den leistungsstärksten Baustoffhändlern in Ostwestfalen. Seit 2015 sind wir Teil der Fretthold-Unternehmensgruppe.

Mit uns setzen Sie auf eine intensive und persönliche Beratung, auf umfassende Sortimente sowie eine fachgerechte und pünktliche Lieferung.

Unsere umfangreiche Logistik mit Spezialkränen spricht genauso für uns wie unsere langjährige Zusammenarbeit mit kompetenten Handwerksbetrieben aus der Region.

Ein partnerschaftliches Verhältnis mit unseren Kunden ist für uns als Baustoff-Partner entscheidend.

Kontakt

Bussemas & Pollmeier GmbH & Co. KG

Julian Beckmann

Oststrasse 188

33415 Verl

05207 – 990-0



http://www.diebaustoffpartner.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.