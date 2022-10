Bodenversand24 – steht auf tretford Teppich

Bodenversand24 bietet im Onlineshop tretford Teppich für den Wohnbereich an. Der Markenname tretford steht für gleichbleibende hohe Qualität.

Schon seit Jahren bietet Bodenversand24 im Onlineshop tretford Teppich als Bahnenware und Fliesen für den Wohnbereich an.

Was ist das Besondere an tretford? Tretford Teppiche für den Wohnbereich sind aus 80 % Ziegenhaar und 20 % Schurwolle hergestellt. Im Objektbereich sieht die Mischung anders aus. Wegen der Strapazierfähigkeit wird anstatt Schurwolle Polyamid eingesetzt. Im Wohnbereich wurde auf Polyamid verzichtet und setzt auf 100 % Naturmaterialien für ein gesundes Wohnen.

tretford ist ein hochwertiger Teppich und wird in Deutschland seit mehr als 50 Jahren hergestellt. Das Markenprodukt wird zum Teil in Handarbeit in Wesel am Niederrhein produziert. Der Markenname tretford steht für gleichbleibende hohe Qualität. tretford Teppich nimmt seine ökologische Verantwortung ernst und setzt sich zum Ziel, in den kommenden Jahren ausschließlich die Produkte mit natürlichen oder biologisch abbaubaren und recycelten Stoffen herzustellen. So wird die notwendige Nachhaltigkeit der Bahnenware und Fliesen garantiert. Diese Verantwortung trifft ganz den Nerv von Bodenversand24.

Etwas Besonderes zeichnet tretfort aus und das ist die große Auswahl an Farben. Den Belag mit dem charakteristischen Rippen-Design gibt es in bis zu 67 Farben, die man nach dem persönlichen Geschmack kombinierbar sind. Durch die Schnittfestigkeit des Materials lassen sich kreative Bodengestaltungen ausarbeiten.

Das Haar der Kaschmir-Ziege besitzt eine wertvolle Eigenschaft, es nimmt Feuchtigkeit auf und gibt es bei Bedarf an die Raumluft ab. Die hygroskopische Eigenschaft sorgt für ein wohltuendes und ausgeglichenes Raumklima.

Das Kaschmir-Ziegenhaar ist schmutzabweisend, reduziert im hohen Dezibel-Bereich Trittschall und überzeugt mit langer Lebensdauer.

Bodenversand24 bietet für den Wohnbereich die Kollektion Interland als Fliese und Bahnenware und als Bahnenkollektion Ever in jeweils 40 Farben an. Weitere Farben werden auf Wunsch besorgt. Zu jeder Farbe kann vorab ein liebevoll von Hand gefertigtes Handmuster versendet werden. Hierzu bietet Bodenversand24 den Musterservice an.

Die Verlegung der tretford Fliesen ist kinderleicht, da sie aufgrund ihres speziellen Vliesrückens lose verlegt werden. Empfohlen wird eine Fixierung erst ab 30 QM. Die 2 Meter breite Bahnenware wird vollflächig verklebt. Unter Service bietet tretford alles zum Thema Verlegung & Reinigung

Ein Besuch im Onlineshop von Bodenversand 24 lohnt sich. tretford Teppich und Fliesen für den privaten Bereich gibt es in großer Auswahl.

Bei Fragen steht das Team mit Rat und Tat jederzeit zur Verfügung.

Bodenversand24 – Ihr Onlineshop für Bodenbeläge in Europa. Durch die große Auswahl an Böden wie z.B. PVC, Vinyl, Designbelag, Teppich, Nadelvlies, Laminat, Parkett, Kautschuk, Kork, Linoleum uvm. bleiben Ihnen keine Bedürfnisse offen. www.bodenversand24.de – Boden einfach online kaufen –

