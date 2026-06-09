Bodenversand24 eröffnet Niederlassung in Ludwigshafen

Zur Eröffnung lädt Bodenversand24 Kundinnen, Kunden und Handwerkspartner zu einem kleinen Get-together im Store ein.

Bodenversand24 eröffnet neue Niederlassung in Ludwigshafen – größere Nähe zu Kundinnen und Kunden in der Metropolregion Rhein-Neckar

Ludwigshafen, 19. Juni 2026 – Bodenversand24, der Spezialist für Bodenbeläge und Zubehör, eröffnet eine neue Niederlassung mit Ladengeschäft in Ludwigshafen. Mit dem Standort erweitert das Unternehmen seine Präsenz in der Metropolregion Rhein-Neckar und bietet Privat- wie Profikunden eine noch schnellere Beratung und Abholung.

Im neuen Store können Kundinnen und Kunden eine breite Auswahl an Bodenlösungen live erleben – von hochwertigem Vinyl- und Designboden über Parkett und Laminat bis hin zu Kork, Teppichboden, Teppich- und Keramikfliesen wie auch Outdoor-Belägen. Ergänzt wird das Sortiment durch passendes Zubehör wie Sockelleisten, Unterlagen, Profile, Klebstoffe sowie Pflege- und Reinigungsprodukte.

Fachberaterinnen und Fachberater vor Ort unterstützen bei Materialauswahl, Raumwirkung, Verlegung und Pflege – inklusive Bemusterung und Vermittlung qualifizierter Verlegepartner.

„Mit Ludwigshafen schaffen wir einen Anlaufpunkt, an dem Menschen Böden nicht nur sehen, sondern fühlen und vergleichen können – kombiniert mit der schnellen Verfügbarkeit aus unserem Zentrallager“, sagt Ulvi Atay, Inhaber und Geschäftsführer von Bodenversand24. „Ob Renovierung einer Wohnung, Ausbau eines Büros oder die Ausstattung ganzer Objektflächen: Wir bieten passende Lösungen für jede Anforderung.“

Highlights der Neueröffnung

– Große Musterausstellung mit aktuellen Kollektionen und Trendoberflächen

– Persönliche Fachberatung für Wohn-, Gewerbe- und Objektprojekte

– Verlegewerkzeuge und professionelle Zubehörberatung

– Eröffnungsangebote und Aktionspreise im Einführungszeitraum

Standort und ÖffnungszeitenAdresse:

Industriestraße 11d, 67063 Ludwigshafen am Rhein

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8:00 – 17:00 Uhr, Samstag 10:00 – 14:00 Uhr

Parken: Kundenparkplätze direkt am Haus

ÖPNV: Gute Anbindung Linien 4 und 71 Haltestelle Pettenkoferstraße

Rahmenprogramm zur Eröffnung

Zur Eröffnung lädt Bodenversand24 Kundinnen, Kunden und Handwerkspartner zu einem kleinen Get-together im Showroom ein. Für Snacks und Getränke ist gesorgt. Termin: 19.06.26 ab 11:00 Uhr.

Über Bodenversand24

Bodenversand24 steht seit 2011 für hochwertige Bodenlösungen, verlässliche Beratung und schnelle Lieferung. Das Unternehmen verbindet die Vorteile eines leistungsstarken Online-Sortiments mit persönlicher Fachberatung vor Ort. Zum Portfolio zählen Marken- und Eigenkollektionen für private Wohnräume, gewerbliche Flächen und Objektbau – inklusive Zubehör, Services und Logistik aus einer Hand.

Bodenversand24 – Ihr Onlineshop für Bodenbeläge in Europa. Durch die große Auswahl an Böden wie z.B. PVC, Vinyl, Designbelag, Teppich, Nadelvlies, Laminat, Parkett, Kautschuk, Kork, Linoleum uvm. bleiben Ihnen keine Bedürfnisse offen. www.bodenversand24.de – Boden einfach online kaufen –

Kontakt

BV24 GmbH

Ulvi Atay

Reichenbachstr. 21-23

68309 Mannheim

0621/30735233



http://www.bodenversand24.de

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