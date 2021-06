Bodenbeläge auf allfloors bestellen vor massiven Preiserhöhungen

Bodenbelag Hersteller erhöhen ab 1.7.2021 erneut massiv die Preise

Steigende Preise für den Rohstoff Holz werden nun auch von den Bodenbelag-Herstellern auf allfloors weiter gegeben. Mit Beginn des dritten Quartales erhöhen viele Hersteller die Preise daher um 10 bis 15%. Einige Bodenbelag-Produkte auf Basis von HDF-Trägern wie Laminat oder Design-Parkett sind schon jetzt bei einigen Herstellern mit Lieferzeiten von einigen Monaten belegt. Wer in naher Zukunft einen neuen Bodenbelag benötigt, sollte jetzt sofort noch im Juni bestellen.

Aber warum steigen die Holzpreise so massiv? Grund ist die explodierende Internationale Nachfrage nach dem Baustoff Rohholz an den Rohstoff-Märkten seit Entspannung der Corona-Krise. Nachdem der Preis für 2,4 Kubikmeter Bauholz an der US-Rohstoffbörse Chicago Mercantile Exchange im Mai von ca. 250 US-Dollar mit einer Steigerung von 500% auf ca. 1500 US-Dollar schoss, ist mit derzeit 1000 US-Dollar Entspannung zu erkennen. Eine Entwicklung zurück zu alten niedrigen Preise gilt jedoch als ausgeschlossen. Grund für die Steigung der Holzpreise sind auch der Exportstop mehrerer Länder wie z.B. Russland sowie weltweite Probleme durch die Erwärmung des Klimas, welche für Wassermangel sorgen und den Befall mit Schädlingen begünstigen.

Wer einen Bodenbelag aus dem Naturmaterial Holz wie einen Parkettboden oder einen Bodenbelag mit HDF-Träger wie Design-Parkett oder Laminat möchte, sollte jetzt sofort auf allfloors bestellen. Viele auf allfloors.de vertretene Hersteller wie zum Beispiel HARO, Weitzer, Parador oder Admonter können noch zu vertretbaren Preisen und Lieferzeiten anbieten. Bodenbelag-Produkte wie berryAlloc Rigid-Designboden sind nicht nur eine Alternative, sondern bieten auch eine Menge Vorteile. Lassen Sie sich kurzfristig zu den Möglichkeiten beraten, um nicht ohne Bodenbelag dazustehen.

Jetzt auf allfloors Rigid Boden von ter Hürne, cortex, Parador, HARO, amtico, berryAlloc, Adramaq, wineo, Gerflor, wineo und anderen bedeutenden Bodenbelag-Herstellern in großer Auswahl zertifiziert mi "Blauer Engel" auf allfloors.de sofort günstig online kaufen

