Bochumer Bio-Manufaktur Huggiberries setzt auf Nussmus ohne Palmöl und ausgewählte Snacks ohne Zuckerzusatz

Familiengeführtes Unternehmen röstet und verarbeitet in Bochum selbst und bringt Bio-Nüsse, Trockenfrüchte, Nussmuse und Öle direkt im Laden und im eigenen Online-Shop zu den Kundinnen und Kunden.

Bochum, 29. Mai 2026 – Huggiberries, die Marke der Trusty & Trady GmbH, positioniert sich als Bio-Manufaktur aus Bochum, die bei Nussmusen und ausgewählten Snackprodukten auf nachvollziehbare Verarbeitung, Bio-Qualität und kurze Zutatenlisten setzt. Das Unternehmen beschreibt sich auf seiner Website als familiengeführtes Bio-Start-up aus dem Herzen von Bochum und nennt die Königsallee 14 als Standort für Laden, Kontakt und Kundenservice.

Ein Schwerpunkt liegt auf der eigenen Verarbeitung vor Ort. In der Nussmus-Kollektion erklärt Huggiberries, dass die Nüsse in einer eigenen Rösterei in Bochum schonend verarbeitet werden. Für einzelne Produkte wie das Bio-Vier-Nuss-Mus nennt das Unternehmen 100 Prozent geröstete Bio-Nüsse ohne Zusätze und führt ausdrücklich an, dass seine Nussmuse ohne Palmöl, Zuckerzusätze und Salz auskommen. Gleichzeitig bewirbt Huggiberries auf der Startseite Bio-Nüsse, Nussmuse und gesunde Snacks ohne Zuckerzusatz und ohne künstliche Zusatzstoffe.

Zum Sortiment gehören neben Nussmusen auch Bio-Trockenfrüchte, gefriergetrocknete Früchte und Bio-Öle. Das Bio-Schwarzkümmelöl beschreibt Huggiberries als kaltgepresst, unraffiniert und naturbelassen. Über die Kontrollnummer DE-ÖKO-006 verweist das Unternehmen außerdem auf eine offizielle Bio-Kontrollstelle; diese Nummer ist der zugelassenen Kontrollstelle ABCERT AG zugeordnet.

Nurcan Solak: „Wir wollten eine Bio-Manufaktur aufbauen, bei der Herkunft, Verarbeitung und Zutatenliste nachvollziehbar bleiben. Gerade bei Nussmus und Snacks zeigen wir, dass Bio-Qualität, ehrlicher Geschmack und eine klare Rezeptur ohne Palmöl und ohne unnötige Zusätze zusammengehören.“

Mit dieser Positionierung trifft Huggiberries auf einen Markt, der wieder wächst. Nach Angaben der offiziellen Bio-Marktinformation auf Ökolandbau.de überschritt der Umsatz mit Bio-Lebensmitteln in Deutschland 2024 die Marke von 17 Milliarden Euro; der Bio-Anteil am gesamten Lebensmittelmarkt stieg auf 6,5 Prozent. Für regionale Hersteller mit glaubwürdigem Qualitätsprofil eröffnet das zusätzliche Anschlussfähigkeit – sowohl im Endkundengeschäft als auch in der redaktionellen Berichterstattung über Ernährung, Mittelstand und lokale Wirtschaft.

Huggiberries verbindet damit drei Entwicklungen, die für viele Verbraucherinnen und Verbraucher zunehmend wichtig sind: mehr Transparenz bei Zutaten, eine stärkere Orientierung an Bio-Standards und eine Produktion, die nicht im Ungefähren bleibt, sondern in Bochum sichtbar verankert ist.

Über Huggiberries

Huggiberries ist die Marke der Trusty & Trady GmbH mit Sitz in Bochum. Das Unternehmen beschreibt sich als familiengeführtes Bio-Start-up und bietet Bio-Nüsse, Nussmuse, Trockenfrüchte, Öle sowie B2B-Angebote wie die Office Surprise Box an. Die Website nennt als Kontakt den Standort an der Königsallee 14 in 44789 Bochum.

Beste Bio-Produkte für dein Wohlbefinden. Direkt aus Bochum.

Wir sind Huggiberries, ein familiengeführtes Bio-Start-up aus dem Herzen von Bochum. Mit viel Liebe, Leidenschaft und Überzeugung arbeiten wir jeden Tag daran, gesunde Ernährung ein Stück besser und vor allem ehrlicher zu machen.

Was als kleine Idee in unserer Küche begann, ist heute eine echte Herzensangelegenheit mit internationaler Strahlkraft: Von Bochum bis nach New York stehen unsere Bio-Produkte für Qualität, Natürlichkeit und Verantwortung. Wir glauben daran, dass gesunde Ernährung nicht kompliziert sein muss, sondern natürlich, lecker und fair sein sollte.

Kontakt

Huggiberries / Trusty & Trady GmbH

Nurcan Solak

Königsallee 14

44789 Bochum

+49 234 62303630



https://huggiberries.de/

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