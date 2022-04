BMW Group beschleunigt Hybrid-Cloud-Entwicklung mit EverFlex-Datenservices von Hitachi Vantara

Speicher- und Datendienste „as a Service“ von Hitachi Vantara bieten BMW eine einfache und flexible Lösung, um seine führende Rolle bei Innovationen und Nachhaltigkeit zu stärken.

Dreieich/ Santa Clara (Kalifornien), 26.4.2022 – Hitachi Vantara, Tochterfirma der Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) für digitale Infrastruktur, Datenmanagement und -analyse sowie digitale Lösungen, wurde für die nächsten sechs Jahre als einer der wichtigsten strategischen Partner der BMW Group im Bereich Enterprise Cloud Storage und Datenmanagement ausgewählt. Als Teil von Hitachis EverFlex-Portfolio mit XaaS-Angeboten werden die neuesten EverFlex Storage as a Service-Lösungen die Verwaltung der IT-Infrastruktur der BMW Group automatisieren und vereinfachen, um die Zuverlässigkeit ihrer geschäftskritischen Abläufe weiter zu gewährleisten. Neue Datenmanagement-Funktionen werden die BMW Group auf ihrem Weg in die Hybrid Cloud unterstützen und ihre Rolle als führendes Unternehmen in Sachen Innovation und Nachhaltigkeit stärken.

Der weltweite Trend in Richtung einer nachhaltigeren Produktion und autonomer Elektromobilität erfordert von den Automobilherstellern eine Anpassung und Skalierung ihrer Produktion und der zugrunde liegenden IT-Infrastruktur, um in einer intensiven datengesteuerten Umgebung zu arbeiten. Um neue Marktanforderungen zu antizipieren und zu erfüllen, müssen alle Bereiche von der Fertigung bis zum Fahrverhalten mit datengesteuerten Erkenntnissen und einer durch die Cloud ermöglichten Entscheidungsfindung optimiert werden. Das verbrauchsbasierte Modell des EverFlex-Portfolios aus „as-a-Service“-Infrastrukturlösungen holt Unternehmen dort ab, wo sie sich auf ihrer Hybrid-Cloud-Reise befinden. EverFlex ermöglicht es Unternehmen wie der BMW Group, ihr Datenmanagement und ihre digitale Infrastruktur je nach Bedarf zu erweitern oder zu reduzieren, um ihre Innovationen zu beschleunigen und eine zuverlässige Produktion zu gewährleisten. Diese Flexibilität wird die BMW Group auf ihrem Weg zur Mobilität der Zukunft unterstützen, die flink, klimaneutral, effizienter und komfortabler ist.

„Seit fast einem Jahrzehnt liefert Hitachi konstant eine hervorragende Servicequalität zur Unterstützung der geschäftskritischen Abläufe bei der BMW Group. Wir sind stolz, dass die BMW Group uns auch in den nächsten sechs Jahren als Technologie- und Servicepartner vertraut“, sagt Daniel Dalle Carbonare, Senior Vice President Global Platinum Accounts bei Hitachi Vantara. „Mit den leistungsfähigsten und flexibelsten Speichern und Services auf dem Markt, egal wie sich die Datenmengen entwickeln: Die BMW Group ist vorbereitet!“

Mehr Leistung, weniger CO2

Hitachi Vantara unterstützt die BMW Group bereits seit 2012 mit seiner innovativen Storage-as-a-Service-Lösung. Die neue Installation wird deutlich weniger Platzbedarf haben und einen geringeren Stromverbrauch bieten. Diese Änderungen werden die CO2-Emissionen reduzieren und BMW dabei helfen, Energiekosten zu sparen.

Die BMW Group wird auf ihrem Weg in die Hybrid Cloud die marktführenden Enterprise-Storage-Arrays der Hitachi Virtual Storage Platform (VSP) 5600 nutzen. Wir nehmen an, dass Hitachi Vantara aufgrund seines VSP-5600-Portfolios als Leader im Gartner® Magic Quadrant for Primary Storage 2021 positioniert wurde.

Das VSP-5600-Portfolio mit Hitachis 100-prozentiger Datenverfügbarkeitsgarantie wurde so konzipiert, dass es problemlos anspruchsvolle Analysen oder geschäftskritische Workloads mit extrem niedriger Latenz bewältigt.

Hitachi wird die BMW Group auf zehn Schlüsselmärkten unterstützen, darunter Deutschland, die USA, China, Japan und Großbritannien.

Gartner Disclaimer

GARTNER und MAGIC QUADRANT sind eingetragene Marken und Warenzeichen von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Gartner unterstützt keinen Anbieter, Produkt oder Service, der in seinen Forschungspublikationen dargestellt wird, und rät Technologie-Anwendern auch nicht, nur die Anbieter mit den besten Bewertungen oder anderen Einstufungen auszuwählen. Die Gartner Studien basieren auf den Meinungen der Gartner Forschungsorganisation und sollten nicht als feststehende Tatsachen gesehen werden. Gartner lehnt Garantien, ob direkt oder impliziert geäußert, im Hinblick auf diese Studie ab. Dazu gehören auch alle Garantien zur Marktfähigkeit oder die Eignung für einen speziellen Zweck.

Über EverFlex von Hitachi

Bei EverFlex von Hitachi handelt es sich um eine Sammlung von Lösungen und Komponenten, die eine verbrauchsabhängige Preisgestaltung und flexible „as-a-Service“-Bereitstellung nutzen, um die Verwaltung von Unternehmens- und Hybrid-Clouds zu vereinfachen. EverFlex unterstützt Kunden bei der kosteneffizienten Skalierung ihrer Datenmanagement- und IT-Infrastruktur und bietet garantierte SLAs mit unterbrechungsfreiem Service und 24/7-Betriebssupport. EverFlex ist in achtundzwanzig Ländern weltweit für IT-Infrastruktur, Betrieb, Anwendungen und Datenanalyse verfügbar.

Hitachi Vantara

Hitachi Vantara, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Hitachi, Ltd., unterstützt Unternehmen bei der Digitalen Transformation von dem, was jetzt ist, zu dem, was als nächstes kommt. In Zusammenarbeit mit jedem einzelnen Kunden setzen wir unsere industriellen und digitalen Fähigkeiten ein, um das Beste aus Daten und Anwendungen herauszuholen. Dies kommt sowohl dem einzelnen Unternehmen als auch der Gesellschaft zugute. Mehr als 80 Prozent der Fortune 100-Unternehmen vertrauen Hitachi Vantara bei der Erschließung neuer Einnahmequellen, der Generierung von Wettbewerbsvorteilen, der Senkung von Kosten, der Verbesserung des Kundenerlebnisses und der Schaffung von sozialem und ökologischem Mehrwert. Besuchen Sie uns unter www.hitachivantara.com

Hitachi Ltd. Corporation

Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) mit Hauptsitz in Tokio, Japan, konzentriert sich auf das Social Innovation Business und kombiniert dazu seine Operational Technology, Information Technology und Produkte. Im Geschäftsjahr 2020 (das am 31. März 2021 endete) betrug der konsolidierte Umsatz des Unternehmens insgesamt 8.729,1 Milliarden Yen (78,6 Milliarden US-Dollar), mit 871 konsolidierten Tochtergesellschaften und weltweit rund 350.000 Mitarbeiter. Hitachi arbeitet daran, den sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Wert für seine Kunden in sechs Bereichen zu steigern: IT, Energie, Produktion, Mobilität, Smart Life und Automotive Systems. Dies geschieht durch Lumada, Hitachis fortschrittliche digitale Lösungen, Dienstleistungen und Technologien, die Daten in Informationen umwandeln und so digitale Innovationen vorantreiben. Weitere Informationen über Hitachi finden Sie unter http://www.hitachi.com

