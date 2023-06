BMW E46 Lautsprecher nachrüsten Tipps für besseren Sound

Top-Performance der Soundanlage im BMW E46 mit Oberklasse Lautsprecher

Viele Fahrzeughalter des BMW E46 überlegen den Tausch der Lautsprecher ab Werk, die Lautsprecher sind wie andere Fahrzeugteile einem Verschleiß ausgesetzt. Wasser in den Türen und große Temperaturschwankungen tragen zum Verschleiß bei, die Standard-Lautsprecher sind aus Papier Membranen, die schneller an ihre Belastbarkeitsgrenzen gelangen.

Damit Sie im Fahrzeug hochwertige Klangeigenschaften genießen können, empfiehlt sich die Installation eines neuen 2 Wege Systems mit externen Hochtönern in den Türen. Wenn nur die Tieftöner getauscht werden, wird die musikalische Bühne nicht optimal wiedergegeben. Da Fahrer und Beifahrer mit den Ohren den externen Hochtönern in den Türen näher sind.

Das Lautsprecherpaket BMW 3er E46 2-Wege-System für Front oder Heckeinbau bietet zwei Tieftöner und zwei externe Hochtöner mit eigenen Frequenzweichen in der gehobenen Oberklasse. Die Hochtöner verfügen über eigene Pegel Wähler mit bis zu +2 DB, damit die Hochtöner auch hinter OEM-Gittern optimal zur Geltung kommen. Das Lautsprechersystem wird hinter der Türverkleidung in die originalen Einbauplätze montiert und ist so von außen nicht sichtbar.

Klanglich bieten die Systeme von der Firma Audison APK165 eine hochwertige Performance an für Radios ab Werk oder nachträglich installierten Radios von Fremdherstellern. Der Wirkungsgrad von 93,5 DB und die Maximalleistung von 300 Watt ermöglichen diesen Systemen einen hohen Pegel bei der Wiedergabe von Musiktiteln. Klare Höhen und kontrollierte Bässe in ihren Lieblingstiteln kommen aus den Türen und haben einen hohen Spaßfaktor.

Im BMW E46 Limousine oder Kombi / Touring sind die Lautsprecher mit fahrzeugspezifischen Halterungen montiert. Sie werden nach dem Entfernen der Türverkleidung samt den Halterungen ab Werk entfernt. Fahrzeughalter die sich zutrauen die Türverkleidung zu demontieren können die Lautsprecher selbst installieren, im Lieferumfang des Lautsprechersets sind passende Halterungen und Adapterkabel für den Anschluss an die KFZ-Kabeln in den Türen enthalten.

Im Webshop von auto-lautsprecher.eu sind in der Kategorie BMW 3er Lautsprecher weitere Angebote für den BMW E46 zu finden, die fahrzeugspezifische Halterungen und Adapterkabel im Lieferumfang enthalten. Die Qualität ist unterschiedlich und startet ab 79 Euro für top bewertete Lautsprecher in der Einsteigerklasse. Nach oben hin gibt es eine reichhaltige Palette bis in die Spitzenklasse.

Für eine optimale Steigerung der Klangqualität im BMW E46 ist der Tausch der Lautsprecher in beiden vorderen und hinteren Türen zu empfehlen. Damit wird die gesamte Fahrzeugkabine mit hochwertigem Sound beschallt, und auch Mitfahrer kommen in den Genuss von hochwertigen Klangeigenschaften der Soundanlage.

Für die Türdämmung sind selbstklebende Alu-Bitumenmatten, die es in Paketen mit 8 Platten im Webshop gibt, verfügbar. Die Türdämmung verbessert die akustischen Bedingungen für die BMW Auto-Lautsprecher die mit einer besseren Basswiedergabe in den Türen performen. Alle mit vibrierenden Teile der Karosserie werden damit auch ruhiggestellt.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

