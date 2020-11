BMW Chiptuning auf dem Leistungsprüfstand

Weilheim and der Teck, 11.10.2020: BMW Chiptuning von bhp motorsport mit hauseigenem Leistungsprüfstand (Rotronics X4 Plus). Der Leistungsprüfstand zählt zu den modernsten und genauesten am Markt befindlichen Systemen und kann Front-, Heck- und Allrad angetriebene Fahrzeuge messen. Dies ist ein besonders wichtiges Qualitäts- und Alleinstellungs-Merkmal im BMW Chiptuning und im Motortuning (fast) aller Hersteller und Modelle – von Alfa Romeo über AMG Mercedes bis hin zu VW und Wiesmann sind es aktuell über 80 Fahrzeughersteller.

Chiptuning-Technik auf dem neuesten Stand

Viele Wettbewerber können Ihre Entwicklungen nur auf der Straße testen. Das bedeutet immer ein Risiko für die Kundenfahrzeuge. Um unser Chiptuning nachvollziehbar zu entwickeln und zu überprüfen, ist unser Leistungsprüfstand unverzichtbar.

Wenn Sie Ihren BMW, und natürlich auch alle andere Fahrzeuge zu uns bringen, überprüfen wir auf Wunsch die Leistung mithilfe unseres Leistungsprüfstands.

Selbstverständlich erhalten Sie ein ausführliches Protokoll mit Leistungsdiagramm.

Wir messen Leistungen bis weit über 1000PS präzise und reproduzierbar. Dank der Scheitel-Rollen Technik gehört Reifenverschleiß und hohe Reifentemperaturen der Vergangenheit an. Bei extrem starken Fahrzeugen können wir bis auf 400Km/h beschleunigen.

Somit lässt sich auch bei extrem schnellen Fahrzeugen testen, ob beispielsweise die Höchstgeschwindigkeits-Begrenzung (V-max Begrenzung) entfernt wurde. Unser Frischluft-Gebläse ist einzigartig und ermöglicht durchweg ausreichend Motor- und Ladeluftkühlung.

Der Prüfstand ist so konstruiert, dass auch maximal tiefergelegte Sportwagen und Formel-Fahrzeuge bei uns zuverlässig gemessen werden können.

Besuchen Sie die Website von bhp motorsport und rufen Sie uns an, damit wir Ihnen schon am Telefon eine erste kostenlose Beratung geben können. Alle unsere Kunden sind hochzufrieden mit uns. Wir besitzen fast 20 Jahre Erfahrung im Chiptuning und speziell im BMW-Chiptuning und der Optimierung von BMW-Motoren.

bhp motorsport realisiert Motortuning und Chiptuning auf höchstem Niveau. Eigene Software-Entwicklung auf einem Allrad-Leistungsprüfstand, mehrere interne Programmierer und ein eigenes Kompetenz-Entwicklungszentrum machen es der bhp motorsport GmbH möglich, hochwertige Tuning-Software für nahezu alle Fahrzeuge des Weltmarkts anzubieten.

