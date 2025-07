BMS Biegetechnik und Profilbiegetechnik

BMS Biegetechnik: Über 25 Jahre Erfahrung in der Aluminium-Profilbiegetechnik für Industrie und Bauwesen

Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist BMS Biegetechnik ein verlässlicher Partner für innovative Lösungen im Bereich der Aluminium-Profilbiegetechnik. Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Herstellung hochwertiger Bogenelemente und maßgeschneiderter Bauteile für verschiedenste Anwendungen in Industrie, Architektur und Fassadengestaltung.

Mit modernster Technik und einem eigenen Werkzeugbau realisiert BMS Biegetechnik sowohl Prototypen als auch Großserien. Das flexible Produktionskonzept ermöglicht eine schnelle Umsetzung individueller Kundenwünsche – vom reinen Lohnbiegen bis hin zur mechanischen Bearbeitung und Oberflächenveredelung.

Auf einer Produktionsfläche von 5.000 m² arbeiten erfahrene Fachkräfte mit 15 computergesteuerten Biegemaschinen, um höchste Präzision und Qualität sicherzustellen. Das Unternehmen legt großen Wert auf langlebige, verschweißte Elemente, bei denen keine sichtbaren Stoßstellen entstehen – modernste Verfahren garantieren eine erstklassige Verarbeitung.

Das Produktportfolio umfasst vielfältige Bogenelemente wie Rundfenster, Stichbogenfenster, Fensterbänke, Haustüren sowie spezielle Sonderelemente für Fassaden und Innenarchitektur. Kunden profitieren von individuellen Gestaltungsmöglichkeiten in allen RAL-Farben und einer breiten Palette an Oberflächenveredelungen.

Neben der Profilbiegetechnik bietet BMS auch Dienstleistungen wie Stanzen, Schweißen und Baugruppenfertigung an. Das umfassende Know-how und die langjährige Erfahrung machen das Unternehmen zu einem kompetenten Partner für Projekte jeder Größenordnung – von Einzelteilen bis zur Serienfertigung.

Wenn Sie nach innovativen Aluminiumlösungen suchen, ist BMS Biegetechnik die richtige Adresse. Mit einem Fokus auf Qualität, Flexibilität und Kundenzufriedenheit setzen sie Ihre Projekte professionell um.

BMS Biegetechnik – Kompetenz und Qualität seit über 25 Jahren.

Wenn Sie mehr über die vielfältigen Möglichkeiten der Profilbiegetechnik oder spezielle Bogenelemente erfahren möchten, stehe ich Ihnen gern für weitere Informationen zur Verfügung!

FACHWISSEN & GESTALTUNG – DIE BIEGEMANUFAKTUR

Seit über 25 Jahren ist BMS Biegetechnik ein zuverlässiger Partner für maßgeschneiderte Lösungen im Bereich der Aluminium-Profilbiegetechnik – mit umfassendem Know-how, langjähriger Erfahrung und hoher Fachkompetenz für Industrie und Bauwesen.

Firmenkontakt

BMS Biegetechnik GmbH

Mischa Zech

Zolläckerstrasse 4

74585 Rot am See

07955 93900



http://www.bms-biegetechnik.de

Pressekontakt

Josef Vetter

Josef Vetter

Am Kirchplatz 2

73479 Ellwangen

07965 802876



http://www.josefvetter.de