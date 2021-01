BMC Kongress: Blended Care in der Psychotherapie

Minddistrict schafft neue Möglichkeiten

Die Geschäftsführerin von Minddistrict Deutschland, Dr. Maren Kentgens, spricht auf dem diesjährigen virtuellen BMC Kongress über videobasierte Psychotherapie am 19. Januar 2021. In der psychotherapeutischen Versorgung fanden Online-Behandlungen in der Vergangenheit wenig Anklang, dies hat sich durch die Corona-Pandemie geändert. Insbesondere Blended Care, eine Mischung aus vor-Ort- und Online-Therapie verspricht den PatientInnen das Beste aus beiden Welten.

Blended-Care-Lösungen wie die von Minddistrict sollen den persönlichen Kontakt erhalten, jedoch gleichzeitig die Autonomie der PatientInnen stärken. Frau Dr. Kentgens berichtet über den bisherigen Einsatz in der Versorgung, welche Chancen und Risiken mit videobasierter Psychotherapie verbunden sind und welche Personengruppen besonders profitieren können.

Der BMC Kongress möchte die Pandemie als Chance begreifen und Ihnen denBMC-Kongress im Januar 2021in neuem Gewand präsentieren: Es erwartet Sie ein facettenreiches Kongressprogrammin einem virtuellen Kongresszentrum- intuitiv und up-to-date.

Mehr Informationen und Anmeldungen zum Kongress: https://www.bmckongress.de/

Minddistrict ist eine datensichere, flexible und nutzerfreundliche E-Mental-Health-Plattform, mit einem breitgefächerten Produktkatalog an Online-Modulen, Tagebüchern und Fragebögen. Psychotherapeutische Einrichtungen und Kliniken nutzen die Plattform und den Katalog zur Behandlung oder Begleitung ihrer Patienten.

