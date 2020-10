bluvo wird mit neuer Webseite noch kundenorientierter

bluvo ist eine eingetragene Marke und steht für Zuverlässigkeit, Kundenorientierung, Transparenz und Kompetenz

Die bluvo AG, das IT-Systemhaus für den Mittelstand, präsentiert sich ab dem 9. Oktober 2020 mit einem neuen Internetauftritt, der gemeinsam mit der Kölner Agentur Rheinformat realisiert wurde.

Interessant aufbereiteter Content hilft dabei, den Mehrwert des Unternehmens für Außenstehende noch sichtbarer zu machen und Kunden und Interessenten zu binden. IT- und Telekommunikations -Wissen, Online-Beratung oder konkrete Hilfe über den bluvo Helpdesk – die neue Webseite bietet dem Kunden interessante Informationen.

Das Unternehmen aus Ratingen hat mehr als 28 Jahre Erfahrung und 285 aktive Kunden. Das Team rund um die Gründer Marcus Vogel und Holger Blumenkamp kennt alle IT/TK-Lösungen die im Angebot sind aus eigener Einsatzpraxis, und hat somit ein hohes Verständnis für die Belange seiner Kunden.

Durch Corona hat die virtuelle Kommunikation stark an Bedeutung zugenommen. Nicht mehr der persönliche Austausch auf Fach- oder Haus -Messen sind primäre Kontaktplattformen, die Unternehmens-Webseite ist als Informationszentrum stärker in den Fokus gerückt.

Dazu Holger Blumenkamp, Geschäftsführer, bluvo AG: “Ziel unserer aktualisierten bluvo Webseite ist es, alle Interessenten anzusprechen, sowohl IT-Experten als auch IT-Anwender ohne tiefergehendes Fachwissen. Die Inhalte rund um unsere Kernkompetenzen wie Managed Services, bluvo.phone oder Cloud Services sind direkt auf der Startseite zu finden. Die neue Navigationsstruktur ist aufgeräumter und man gelangt mit maximal 3 Klicks auf ausführliche Informationen.”

Interessenten finden auf jeder Seite einen blauen Balken mit vier Kontaktmöglichkeiten um mit dem bluvo-Team sofort in den Dialog zu treten: Via Telefon, mail, Online-Chat und über die beliebte Online-Hilfe. Hier kann man IT-Experten des Help Desk direkten Zugang zum eigenen PC ermöglichen und viele ärgerliche Anwendungs-Probleme kurzfristig lösen.

Blumenkamp ergänzt: “Wir sind ein offenes und dialogorientiertes Unternehmen, das spiegelt sich in unseren Büroräumen genauso wider, wie auf unserer neuen Seite – die Optik ist modern und übersichtlich, angepasst an unsere neue Corporate Identity. bluvo ist eine eingetragene Marke und steht für Zuverlässigkeit, Kundenorientierung, Transparenz und Kompetenz. ”

bluvo ist ein führendes IT-Systemhaus aus Ratingen.

bluvo AG

Sabine Kuch

Am Gierath 20D

40885 Ratingen

02102 / 73150

sabine.kuch@bluvo.de

https://www.bluvo.de

