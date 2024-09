Blutzuckerwerte: Schlüsselindikator für Diabetes

Die Blutzuckerwerte spielen eine zentrale Rolle für die Gesundheit, insbesondere im Zusammenhang mit Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Sie zeigen an, wie der Körper den Zucker (Glukose) im Blut reguliert, der die Hauptenergiequelle für die Zellen ist. Abweichungen von den normalen Blutzuckerwerten können auf eine Störung der Insulinproduktion oder -wirkung hinweisen, was langfristig zu gesundheitlichen Problemen führen kann.

Normale Blutzuckerwerte

Normale Blutzuckerwerte liegen in nüchternem Zustand bei einem gesunden Menschen zwischen 70 und 100 mg/dl. Nach dem Essen kann der Wert auf bis zu 140 mg/dl ansteigen. Bei Menschen mit Insulinresistenz oder Diabetes sind diese Werte jedoch oft deutlich höher, da der Körper Schwierigkeiten hat, den Zucker effektiv in die Zellen zu transportieren. Es ist besonders wichtig, Insulinresistenz frühzeitig zu behandeln, um die Entwicklung von Diabetes Typ 2 zu verhindern.

Die häufigsten Methoden zur Messung der Blutzuckerwerte sind:

– Nüchternblutzucker: Gemessen nach mindestens acht Stunden ohne Nahrungsaufnahme.

– Postprandialer Blutzucker: Der Blutzuckerspiegel wird zwei Stunden nach einer Mahlzeit gemessen.

– Langzeitwert HbA1c: Dieser Wert gibt an, wie hoch der durchschnittliche Blutzuckerwert der letzten 8 bis 12 Wochen war und ist besonders wichtig zur Diagnose und Überwachung von Diabetes.

Hohe und niedrige Blutzuckerwerte

Abweichungen von den normalen Blutzuckerwerten können auf verschiedene gesundheitliche Probleme hinweisen. Ein zu hoher Blutzuckerwert (Hyperglykämie) kann Anzeichen für Prädiabetes oder Diabetes sein. Zu den frühen Diabetes Typ 2 Symptomen zählen erhöhter Durst, häufiges Wasserlassen, Müdigkeit und verschwommenes Sehen. Über einen längeren Zeitraum hinweg kann ein hoher Blutzuckerspiegel Schäden an Blutgefäßen, Nerven und Organen verursachen.

Niedrige Blutzuckerwerte (Hypoglykämie) treten seltener auf, können aber bei Menschen, die Diabetes-Medikamente oder Insulin einnehmen, vorkommen. Typische Symptome einer Hypoglykämie sind Zittern, Schwindel, Schwitzen und Verwirrung. In schweren Fällen kann es zu Bewusstlosigkeit oder sogar lebensbedrohlichen Zuständen kommen.

Warum regelmäßige Blutzuckerkontrollen wichtig sind

Regelmäßige Messungen der Blutzuckerwerte sind entscheidend, um Diabetes oder Insulinresistenz frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Für Menschen, die bereits an Diabetes leiden, helfen die Messungen dabei, den Krankheitsverlauf zu kontrollieren und Komplikationen zu vermeiden. Der HbA1c-Wert gibt zudem Aufschluss über die langfristige Blutzuckereinstellung und ermöglicht eine fundierte Behandlungsplanung.

Vitadio bietet einen detaillierten Ratgeber zu Blutzuckerwerten und ihrer Bedeutung an. Dort finden sich wichtige Informationen über die richtige Interpretation von Messwerten, was normale, hohe oder niedrige Blutzuckerwerte bedeuten und wie diese Werte langfristig kontrolliert werden können. Mehr dazu finden Sie auf der Blutzuckerwerte-Ratgeberseite.

Das Healthtech Unternehmen Vitadio

Das Unternehmen Vitadio Health Technologies GmbH ist spezialisiert auf die Erforschung, Entwicklung, Zulassung und Vermarktung digitaler Therapien. Der Healthtech-Spezialist wurde 2019 gegründet und hat mittlerweile zusätzlich zum Stammsitz in Prag auch einen Sitz in Berlin. Der Fokus des Unternehmens geht über die medizinischen Aspekte hinaus. So werden durch die digitalen Lösungen auch strukturelle Herausforderungen wie z.B. Ungleichheiten und Barrieren in der Gesundheitsversorgung behoben und abgebaut. Die erste Produktinnovation des Unternehmens ist eine first-in-class digitale Basistherapie. Die digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) Vitadio ist die erste und einzige dauerhaft zugelassene digitale Basistherapie für alle Typ-2-Diabetes-Patientinnen und -Patienten in Deutschland. Der multimodale Ansatz geht dabei auf die folgenden Themenbereiche ein: Edukation, Ernährungstherapie, Steigerung der körperlichen Aktivitäten, Stoffwechselkontrolle, Stressbewältigung und Resilienz sowie Gewichtsmanagement. Vitadio ist ein CE-zertifiziertes Medizinprodukt und konnte seine signifikante Wirksamkeit in randomisiert kontrollierten Studien belegen. Die digitale Basistherapie wird in Deutschland vollumfänglich von den Krankenkassen erstattet.

Das Unternehmen Vitadio Health Technologies GmbH ist spezialisiert auf die Erforschung, Entwicklung, Zulassung und Vermarktung digitaler Therapien. Der Healthtech-Spezialist wurde 2019 gegründet und hat mittlerweile zusätzlich zum Stammsitz in Prag auch einen Sitz in Berlin. Der Fokus des Unternehmens geht über die medizinischen Aspekte hinaus. So werden durch die digitalen Lösungen auch strukturelle Herausforderungen wie z.B. Ungleichheiten und Barrieren in der Gesundheitsversorgung behoben und abgebaut. Die erste Produktinnovation des Unternehmens ist eine first-in-class digitale Basistherapie. Die digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) Vitadio ist die erste und einzige dauerhaft zugelassene digitale Basistherapie für alle Typ-2-Diabetes-Patientinnen und -Patienten in Deutschland. Der multimodale Ansatz geht dabei auf die folgenden Themenbereiche ein: Edukation, Ernährungstherapie, Steigerung der körperlichen Aktivitäten, Stoffwechselkontrolle, Stressbewältigung und Resilienz sowie Gewichtsmanagement. Vitadio ist ein CE-zertifiziertes Medizinprodukt und konnte seine signifikante Wirksamkeit in randomisiert kontrollierten Studien belegen. Die digitale Basistherapie wird in Deutschland vollumfänglich von den Krankenkassen erstattet.

Firmenkontakt

Vitadio Health Technologies GmbH

Jan Šomvársky

Rudi-Dutschke-Straße 23

10969 Berlin

0158 88 72 57 51



https://vitadio.de/

Pressekontakt

tpi Media GmbH

Vladimir Kifer

Schreinerstraße 31

10247 Berlin

030 / 629 33 92 90



https://seo-berlin.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.