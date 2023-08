Blumen Meister eröffnet ersten Franchise im Süden

Neueröffnung in Bad Säckingen: „Blumen Meister“ erweitert seine Wurzeln mit erstem Franchise im Süden

Rechtzeitig zum Beginn der Adventszeit eröffnet in Bad Säckingen ein ganzbesonderer Blumenladen seine Pforten. „Blumen Meister“, der in diesem Jahr seinbeeindruckendes 50-jähriges Jubiläum feiert, wird voraussichtlich am 1.November 2023 seinen ersten Franchise-Shop in Suddeutschland ins Lebenrufen.

Seit einem halben Jahrhundert steht „Blumen Meister“ fur Qualität, Kreativitätund Leidenschaft in der Blumenkunst. Dass die Wahl des neuen Standortes aufBad Säckingen fiel, freut sowohl die Unternehmensleitung als auch diezukunftigen Kunden, die sich auf ein umfangreiches Angebot an außer-gewöhnlichen Adventskränzen und Gestecken freuen durfen.

„Es ist uns eine besondere Freude, unsere langjährige Erfahrung und Passion furBlumen in Bad Säckingen zu teilen. Der Advent ist eine Zeit des Zusammen-kommens, der Wärme und der Besinnung. Mit unseren einzigartigen Kreationenmöchten wir dazu beitragen, diese Atmosphäre in die Wohnungen unsererKunden zu bringen“, so ein Sprecher von „Blumen Meister“.

Die Eröffnung des Franchise in Bad Säckingen ist ein Meilenstein in derGeschichte des Unternehmens und ein Zeichen fur das anhaltende Wachstumund den Erfolg von „Blumen Meister“. Die Einwohner von Bad Säckingen undUmgebung durfen gespannt sein auf das, was ihnen im neuen Geschäft gebotenwird, und können sich auf ein festliches Erlebnis der Extraklasse freuen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter

www.meister-group.com

Blumen Meister ist ein führender Anbieter von hochwertigen Blumen und Pflanzen in Frankfurt. Gegründet im Jahr 1973, hat das Unternehmen seinen Sitz in Frankfurt und ist bekannt für seine einzigartigen Blumenarrangements und sein Engagement für die Kundenzufriedenheit.

