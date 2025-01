BlueCallom erweitert sein Vertriebsteam massiv – mit 2.000 Sales-Agenten

BlueCallom, Pionier im Bereich der Agentic AI, baut seinen Vertrieb durch den Einsatz von 2.000 KI-Vertriebsagenten deutlich aus. Diese unterstützen ab sofort das menschliche Sales-Team beim Verkauf der AgenticBlue-Business-Lösungen sowie die BlueCallom-Partner, denen die maßgeschneiderte Vertriebsagenten den Einstieg in den Unternehmensmarkt erleichtern. Zusätzlich sollen rund 20 Agentic-AI-Entwickler das Team unterstützen, um auch weiterhin Lösungen für Unternehmen zu entwickeln, die mit herkömmlicher Software nicht möglich wäre.

„Dies ist unser Start in das „Jahr der Agenten“ und manifestiert unsere Vision, dass wir den Menschen nicht ersetzen, sondern die menschliche Intelligenz erweitern wollen“, erklärt Axel Schultze, CEO von BlueCallom. „Als ein führender Anbieter von Agenten- und Multi-Agenten-Lösungen ermöglichen wir Dinge, die zuvor als unmöglich galten. Dabei basieren unsere Agenten im Gegensatz zu denen unserer Wettbewerber in erster Linie nicht auf Code, sondern auf natürlicher Sprache. Die NLAIDE-Methode zur Entwicklung von Agenten stellt die Eingabeaufforderung über die Programmierung, um ein Maximum an Intelligenz zu erzielen.“

AgenticBlue ist eine agentenbasierte KI-Plattform mit einem skalierbaren Multi-Agenten-Netzwerkdesign. Es basiert auf dem Pay-per-Use-Prinzip und ist in der Lage, Produktivitätsgewinne zu messen. AgenticBlue soll auf eine Weise die Erweiterung der menschlichen Intelligenz vorantreiben, die darauf basiert, dass niemals Menschen durch KI ersetzt, sondern vielmehr ihre Leistungen durch KI gefördert werden.

BlueCallom ist ein Pionier im Bereich der Agentic AI, also der autonomen künstliche Intelligenz, die mittels Agenten der nächsten Generation in der Lage ist, selbstständig zu handeln und zu entscheiden – allerdings immer kontrolliert von menschlichen Mitarbeitern. Auf diese Weise sind Innovations- und Produktivitätssprünge in Unternehmen möglich, die bislang als unmöglich galten. So können die schlüsselfertigen Lösungen beispielsweise Produktivitätslecks schließen und die Effizienz steigern, Innovationen autonom voranzutreiben und Berichte bewerten und daraus Lösungsvorschläge für Führungskräfte entwickeln.

BlueCallom erhielt 2024 den Deutschen Innovationspreis für sein Innovationsframework und die GPTBlue-Software. Das Unternehmen wurde 2022 von Axel Schultze gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zürich. Weitere Informationen unter https://bluecallom.com/

