Blue Prism baut Präsenz in der Schweiz aus

München, 6. September 2021 – Blue Prism, der weltweit führende Anbieter für intelligente Automatisierung, verstärkt das Team in der Schweiz. Ron Flores übernimmt als Sales Director Switzerland die dortigen Geschäfte.

Sein Ziel: ein leistungsstarkes Team zur Unterstützung der Schweizer Kunden und Partner aufzubauen. Dabei baut er auf seine langjährige Erfahrung in verschiedenen Führungsrollen in IT-Unternehmen, darunter bei Netigate, Medallia und Icertis.

Schon vor Gründung der Niederlassung in Zürich war Blue Prism in der Schweiz sehr erfolgreich. Insbesondere im Finanz-Umfeld sind Kernfähigkeiten der Blue Prism Plattform wie Sicherheit und Skalierbarkeit enorm wichtig. Dem großen Potenzial des Schweizer Marktes und dessen Wichtigkeit für das Unternehmen wird Blue Prism nun durch noch mehr Nähe zu seinen Kunden dort gerecht.

Zu diesen zählen nationale und multinationale Namen wie ABB, Credit Suisse, Zurich und Nestle. Durch die große Beliebtheit als Unternehmensstandort besitzt die Schweiz damit eine der stärksten und wettbewerbsfähigsten Wirtschaften in Europa.

Wie in vielen Märkten hat die Corona-Pandemie auch hier den Bedarf an intelligenter Automatisierung noch erhöht. Unternehmen können sich damit effizient und schnell auf neue Anforderungen einstellen, etwa durch die veränderten Arbeitsweisen wie Home-Office und der verstärkt digitalen Kommunikation mit Kunden und Partnern.

“Intelligente Automatisierung ist ein integraler Bestandteil für eine Vielzahl von Unternehmen, wenn es um die digitale Transformation geht”, so Ron Flores. “Um sie von unserem Angebot zu überzeugen, müssen wir ein optimales Kundenerlebnis ermöglichen und unseren Kunden bei jedem Schritt ihrer Automatisierungsreise zur Seite stehen. Dazu braucht es auch gerade in einem so wichtigen Markt wie der Schweiz starke Partner, die uns dabei unterstützen.”

“Die Präsenz mit einem eigenen Büro in der Schweiz ist ein wichtiger Meilenstein für uns.”, sagt Tina Seuchter, Regional Director DACH und Osteuropa bei Blue Prism. “Ich bin überzeugt, dass Ron Flores unseren Kunden dort helfen wird, die Chancen, die intelligente Automatisierung bietet für ihren Unternehmens-Erfolg zu nutzen und sie bei der Wahl und Umsetzung des richtigen Automatisierungsmodells zu unterstützen.”

