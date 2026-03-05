Blindverkostung als Spiel: genuss7 Weinspiel für zu Hause

Blindverkostung als Spiel: genuss7.de bringt das Wein-Tasting nach Hause

Weinverkostungen gehören zu den spannendsten Wegen, neue Weine zu entdecken. Doch statt einer klassischen Probe im Weingut oder in der Weinbar lässt sich das Erlebnis inzwischen auch in einer völlig neuen Form genießen: als interaktives Weinspiel für zu Hause. Der Online-Weinhändler genuss7.de hat dafür ein Format entwickelt, das Blindverkostung, Weinwissen und Spieleabend miteinander verbindet.

Die Idee hinter dem Konzept ist einfach: Eine Weinprobe wird zum Wettbewerb. Teilnehmer verkosten mehrere Weine blind, sammeln Hinweise, diskutieren ihre Eindrücke und versuchen herauszufinden, welcher Wein sich im Glas befindet. Für richtige Antworten gibt es Punkte – am Ende wird der Sieger des Abends gekürt.

Die Weinspiele werden als komplett vorbereitete Sets verschickt. Jede Box enthält sechs ausgewählte Weine, deren Flaschen für die Blindverkostung verhüllt sind. Über einen QR-Code startet eine digitale Anwendung auf Smartphone oder Tablet, die die Spieler durch den Abend führt. Nach einer kurzen Einführung geben die Teilnehmer ihre Namen ein, wählen einen Avatar und starten die erste Verkostungsrunde.

Im Verlauf des Spiels wählen die Teilnehmer verschiedene Kategorien, die Hinweise auf Herkunft, Rebsorte oder Stil des jeweiligen Weins geben. Die Spieler riechen, probieren und diskutieren gemeinsam, bevor jeder seine Antwort heimlich eingibt. Nach jeder Runde zeigt die App den aktuellen Punktestand an und liefert zusätzliche Hinweise für die nächsten Verkostungen. Im Finale werden die Weine konkret vorgestellt und die Teilnehmer ordnen die verkosteten Nummern korrekt zu.

Das Spiel dauert zwei bis drei Stunden und eignet sich ideal für einen geselligen Abend mit Freunden, Familie oder Kollegen. Neben dem Unterhaltungsfaktor steht vor allem der spielerische Zugang zur Weinwelt im Mittelpunkt: Aromen erkennen, Rebsorten vergleichen und Weinwissen nebenbei erweitern.

Mit diesem Konzept verbindet genuss7.de zwei Trends: den Wunsch nach neuen Genusserlebnissen und die wachsende Beliebtheit von interaktiven Spieleabenden. Die Weinspiele richten sich sowohl an neugierige Einsteiger als auch an erfahrene Weinliebhaber, die ihre Sensorik auf die Probe stellen möchten.

Weitere Informationen zu den Weinspielen:

https://www.genuss7.de/weinspiel

genuss7.de ist seit 2007 einer der führenden Online-Weinshops für Endkunden, zugleich Zulieferer für die Gastronomie und Partner des lokalen Fachhandels. Das Trusted-Shops-zertifizierte Unternehmen mit Sitz in Schönaich bietet ein breites Sortiment an internationalen Weinen, Schaumweinen und Spirituosen. Neben schneller Lieferung, kompetenter Beratung und einer großen Auswahl legt genuss7.de besonderen Wert auf authentische Erzeuger, transparente Herkunft und nachhaltigen Genuss.

Kontakt

genuss7.de GmbH

Guido Lindemeyer

Im Vogelsang 17

71101 Schönaich

07031 463 86 42



http://www.genuss7.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.