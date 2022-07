BLESS My Soul! Neues Wellness-Konzept von BLESS Collection Hotels

BLESS My Soul: ein frisches Konzept, welches das Wohlfühlangebot des BLESS Hotel Madrid und des BLESS Hotel Ibiza nun erweitert.

Madrid/Ibiza, Juli 2022. – BLESS Collection Hotels stellt das brandneue BLESS My Soul-Konzept vor: ein Wellness-Angebot, das Schlaftherapie, Gastronomie, Yoga und Spa-Behandlungen sowohl im BLESS Hotel Madrid als auch im BLESS Hotel Ibiza umfasst. Dieses innovative Wellness-Konzept ist eine direkte Antwort auf den erhöhten post-pandemischen Bedarf zu Gesundheits- und Wellness-Erlebnissen.

BLESS Hotel Madrid – Ein 360°-Wohlfühlerlebnis an der Goldenen Meile von Madrid

Das BLESS Hotel Madrid hat zwei der luxuriösesten Räumlichkeiten des Hotels renoviert, um sein Luxus-Wellness-Angebot zu steigern. Die neuen BLESS Wellbeing Terrace Villas sind ruhige Rückzugsorte mitten in der Stadt und verfügen über einen eigenen Innenhof mit Jacuzzi und Hängematten-Terrasse sowie ein exklusives Entspannungssystem.

In einer hypervernetzten und digitalen Welt ist eine gute Nachtruhe zum Luxus geworden. Zunehmender Stress und mangelnde Bewegung prägen unser modernes Leben. Körperzellen können elektromagnetische Strahlung speichern und die Schlafqualität noch weiter mindern. Aus diesem Grund verfügen die BLESS Wellbeing Terrace Villas über das innovative HOGO-Schlafsystem. Diese Betten schützen vor elektromagnetischer Strahlung und leitet gespeicherte Strahlung aus dem Körper. Das BLESS Hotel Madrid ist das einzige Hotel in Madrid, in dem HOGO angeboten wird.

Wohlbefinden endet nicht mit einer guten Nachtruhe. Die Gäste können ihren Tag mit einem gesunden Frühstück beginnen oder an einer privaten Yogastunde auf dem Picos Pardos-Dach teilnehmen. Wer in einer exklusiven Villa wohnt, hat freien Zugang zum Spa mit Hammam, Trockensauna, Erlebnisduschen, Eiswasserfall und Jacuzzi sowie zum Außenpool und zum 24-Stunden-Fitnesscenter Fitnic. Die Gäste können auch mit der neuesten Technologie trainieren, darunter LifeFitness-Geräte und einem virtuellen Raum namens Sweat Box, in dem digitale Trainingseinheiten und persönliche Analysen helfen können, Fitnessziele zu erreichen.

Um sich von innen heraus wohlzufühlen, sollten die Gäste des BLESS Hotel Madrid die Auswahl an Schönheitsbehandlungen nicht verpassen, die von Beldon Beauty, einer wegweisenden „Slow Beauty“-Marke, die betont, dass Schönheit von innen kommt, individuell auf jeden Kunden abgestimmt werden. Das Ritualmenü des BLESS Hotel Madrid wurde entwickelt, um Körper und Geist zu entspannen und zu regenerieren. Es kombiniert moderne Techniken mit den neuesten High-End-Kosmetika, die für jede Behandlung individuell ausgewählt werden. Zu den Höhepunkten gehören die geführte meditative Massage, die Handchoreographie-Massage und die erhellenden und straffenden Gesichtsbehandlungen von Dr. Barbara Sturm.

Das gesundheitsbewusste Angebot an Speisen und Getränken im BLESS Hotel Madrid umfasst köstliche, nahrhafte Optionen, darunter leckere Fruchtsmoothies und Superfood-Energieriegel.

BLESS Hotel Ibiza – Ein idyllischer Rückzugsort für Wellness auf der Insel Ibiza

Das BLESS Hotel Ibiza in Cala Nova lädt seine Gäste dazu ein, ihre Batterien am Ozean aufzuladen. Mit Blick auf das Mittelmeer können die Gäste dieses außergewöhnlichen Hotels das BLESS My Soul-Erlebnis in den spektakulären BLESS Your Savage Mind-Zimmern genießen, die über weitläufige Räumlichkeiten und beruhigende balinesische Betten verfügen.

Das Erlebnis beinhaltet den unbegrenzten Zugang zum spektakulären Magness Soulful Spa, einem von der ibizenkischen Landschaft inspirierten Wohlfühlzentrum, das mit avantgardistischen und natürlichen Designelementen überrascht. Ein Wasser- und Hydrotherapiekreislauf, Aromaduschen und ein Whirlpool helfen, aufgestaute Spannungen zu lösen. Die ESPA-Massage- und Behandlungskabinen sowie die zweimal im Monat stattfindenden „Opera Spa Nights“ sind ein unvergessliches Erlebnis. Das Fitnic Power Gym verfügt über alle Geräte, die für einen Energie-Kick nötig sind.

Yogis können ihre Übungen bequem auf ihrer eigenen BLESS Your Savage Mind-Terrasse durchführen, die mit einem Equilibrium®-Kit ausgestattet ist, das eine Matte, Yogablöcke und ein Dehnungsband enthält. Wenn sie es vorziehen, können sie sich für die Sunrise-Yoga-Session bei Sonnenaufgang anmelden. Das BLESS Hotel Ibiza bietet auch Pilates-Workshops, Klangheilung und Core-Meditationssitzungen sowie Wanderrouten und hochintensives Body Combat Training an.

Um ihren Aufenthalt mit einem Makeover abzurunden, haben die Gäste Zugang zum Expertenteam des Promi-Stylisten Rossano Ferretti.

Ein exklusiver Cocktail in der EPIC Infinity Lounge, der Dachterrasse des Hotels mit beeindruckendem Meerblick, rundet einen luxuriösen Tag ab, der Körper und Geist belebt.

Palladium Hotel Group ist eine spanische Hotelkette, die zur Grupo Empresas Matutes (GEM) gehört und auf eine über 50-jährige Erfahrung zurückblicken kann. Die Gruppe betreibt 41 Hotels mit über 13.000 Zimmern, die sich auf sechs Länder verteilen: Spanien, Mexiko, Dominikanische Republik, Jamaika, Italien und Brasilien. Sie verwaltet neun Marken: TRS Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts, Palladium Hotels, Palladium Boutique Hotels, Fiesta Hotels & Resorts, Ushuaïa Unexpected Hotels, Only YOU Hotels, BLESS Collection Hotels und die Marke Hard Rock Hotels in Lizenz für dre Hotels auf Ibiza und Teneriffa und in Marbella. Palladium Hotel Group zeichnet sich durch ihre Philosophie aus, ihren Mitarbeitern besondere Wertschätzung entgegenzubringen und ihren Kunden nur qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anzubieten. www.palladiumhotelgroup.com

