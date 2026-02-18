Ein außergewöhnlicher Briefwechsel zwischen Pfarrer Peter Mathei und Kardinal Christoph Schönborn

Zug, Feb. 2026 – Mit dem Buch „Bleib dran! Bleib lästig! Das tut gut und tut Not!“ legt Pfarrer i.R. Peter Mathei eine eindrucksvolle Sammlung persönlicher Briefe, Mails und Karten aus den Jahren 1979 bis 2014 vor. Der Band dokumentiert einen über drei Jahrzehnte geführten, ebenso freundschaftlichen wie kontroversen Dialog zwischen einem engagierten Pfarrer und Kardinal Christoph Schönborn.

Was als lose Korrespondenz begann, entwickelte sich zu einem bemerkenswert offenen Gedankenaustausch über zentrale Fragen kirchlichen Lebens. Im Mittelpunkt stehen Themen wie das Kirchenbeitragssystem, Glaubwürdigkeit der Kirche, Seelsorge, Verantwortung, Zölibat, Auferstehungsglaube und die Zukunft kirchlicher Strukturen in einer sich wandelnden Gesellschaft.

Der Titel des Buches geht auf eine Ermutigung Kardinal Schönborns zurück: „Bleib dran, bleib lästig!“ – ein Satz, der zum Leitmotiv des gesamten Dialogs wurde. Mathei bleibt in seinen Schreiben beharrlich, kritisch und leidenschaftlich – Schönborn antwortet knapp, brüderlich, oft zustimmend, manchmal widersprechend, immer im Geist gegenseitigen Respekts.

Das Werk ist mehr als ein kirchenpolitisches Dokument. Es gewährt Einblick in eine geistliche Freundschaft, in persönliche Glaubenserfahrungen und in die Spannung zwischen institutioneller Kirche und pastoraler Wirklichkeit. Ergänzt werden die Briefe durch Fotografien des Autors sowie ausgewählte Beiträge.

Dieses Buch richtet sich an Leserinnen und Leser, die sich für die Zukunft der Kirche interessieren, für ehrlichen innerkirchlichen Dialog und für die Frage, wie Glauben heute gelebt werden kann – zwischen Tradition, Verantwortung und Reformwillen.

Buchdetails

Autor: Peter Mathei

Titel: Bleib dran! Bleib lästig! Das tut gut und tut Not!

Untertitel: Briefe, Mails und Karten 1979-2014 (Kard. Schönborn – Pfr. Mathei)

ISBN: 978-3-03886-085-3

