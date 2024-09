Blaupunkt Fernseher auf der IFA

Innovative Technologie für Gamer, Kinofans und Sportliebhaber

Berlin, 13. September 2024. Blaupunkt präsentierte auf der IFA eine ganze Reihe innovativer Fernseher, die sich die neuesten Technologien zunutze machen, um den Bedürfnissen und Wünschen unterschiedlicher Zielgruppen gerecht zu werden. OLED, Mini LED und QLED für optimale Bildqualität, Bildwiederholfrequenzen von bis zu 144 Hz für ein absolut flüssiges Fernseherlebnis und sogar ein Fernseher mit Akkubetrieb – wer die Wahl hat, hat die Qual.

Blaupunkt Gaming TV: Action pur!

Mit einer breiten Farbpalette und einer hohen Helligkeit eignet sich die QLED-Technologie besonders gut für Videospiele. Durch das Hinzufügen eines Quantenpunktfilters zwischen der LED-Hintergrundbeleuchtung und dem Panel wird dieser Farbreichtum erreicht. Dies führt zu einer hochauflösenden Darstellung von 3D-Szenen in einem Videospiel. Mit einer stärkeren Helligkeit und einem korrelierenden höheren Kontrast sowie HDR-Inhalten bleiben alle Details sichtbar, egal ob in dunklen oder sehr hellen Szenen, selbst wenn diese nebeneinander liegen. In einem Rennspiel zum Beispiel bleiben selbst mit der Sonne im Gesicht alle Details der Rennstrecke gut sichtbar. Diese Fernseher sind in den Größen 55 und 65 Zoll erhältlich und zeichnen sich auch durch eine Bildwiederholrate von 120 Hz aus. Das ist ein wesentlicher Vorteil für Videospiele, denn wenn man eine Konsole der neuesten Generation wie die PS5 oder Xbox X anschließt, kann man in Ultra-HD 4K mit 120 Bildern pro Sekunde spielen. Dies ist die Garantie für ein perfektes, flüssiges Bild ohne Tearing, egal ob es sich beispielsweise um ein Action- oder Renn-Spiel handelt.

Dasselbe gilt für Sportübertragungen und Filme, die normalerweise mit 50 Hz ausgestrahlt werden. Der Fernseher wird ein zusätzliches Bild interpolieren, um die Bildwiederholrate zu verdoppeln und so bei einem Fußballspiel oder einer schnellen Actionszene eine absolut flüssige Handlung zu bieten. Denn die Gaming-Modelle werden ihre Leistung auch bringen, wenn sie Filme, Serien und Sportübertragungen anzeigen. Diese Fernseher verbinden sich über WLAN mit dem Internet und verfügen über Google TV für den einfachen Zugriff auf alle VOD-Dienste, Live- und Replay-TV-Kanäle sowie Tausende von Apps.

Features

Referenz: 55QBG9000S / 65QBG9000S

Diagonale: 55 / 65 Zoll

Technologie: QLED

Auflösung: 4k Ultra-HD

Bildwiederholung: 120 Hz

Multimediasystem: Google TV 3.0

Standards: HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos

Drahtlose Verbindungen: WiFi, Bluetooth

Blaupunkt OLED TV: Brillante Farben und phänomenaler Kontrast

Die OLED-Reihe bietet Fernseher mit minimalistischem Design und fast nicht vorhandenen Rändern. Da die OLED-Technologie auf Dioden basiert, die ein- und ausgeschaltet werden, gibt es keine Hintergrundbeleuchtung. Wenn die Diode ausgeschaltet wurde, ist der Bildschirm absolut schwarz. Was in der Quelle schwarz ist, ist auch auf dem Bildschirm so. Infolgedessen ist der Kontrast phänomenal und mit HDR sind alle Bereiche des Bildes perfekt detailliert, egal ob sie dunkel oder hell sind. Darüber hinaus ist die Farbpalette sehr breit, mit der Wiedergabe aller Nuancen und leuchtenden Farbtönen. Mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz sorgen diese Fernseher außerdem für einen flüssigen Bildlauf, insbesondere bei Sportübertragungen und Action-Filmen. Google TV ermöglicht einen einfachen und personalisierten Zugriff auf alle Inhalte.

Features

Referenz: 65OBG7000S / 77OCG7000S

Diagonale: 65 / 77 Zoll

Technologie: OLED

Auflösung: 4k Ultra-HD

Bildwiederholung: 120 Hz

Multimediasystem: Google TV 3.0

Standards: HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos

Drahtlose Verbindungen: WiFi, Bluetooth

Blaupunkt Mini LED TV: alle Details

Blaupunkt kann auf der IFA auch eine ganze Reihe von Mini LED-Fernsehern mit einer beeindruckenden Vielfalt an Größen – von 55 bis 100 Zoll (bis 2,54 Metern) – präsentieren, um das Wohnzimmer in ein Kino zu verwandeln! Bei einem herkömmlichen LED-Fernseher wird die Beleuchtung durch LEDs erzeugt. Mini LEDs miniaturisieren die Lichtquellen und vervielfachen sie, um sie hinter dem Bildschirm zu verteilen und so eine gleichmäßigere Abdeckung zu gewährleisten. Außerdem können sie zonenweise ausgefahren und eingeschaltet werden. Dies führt zu einer besseren Gleichmäßigkeit, aber auch zu einem besseren Kontrast. In Kombination mit HDR führt dies dazu, dass keine Details verloren gehen, wenn sehr helle Bildbereiche an dunkle Bereiche angrenzen, z. B. ein dunkler Raum mit einem kleinen Fenster, das auf eine sonnendurchflutete Landschaft geöffnet ist. Mit einer Bildwiederholrate von 144 Hz bei den 55-/65-Zoll-Modellen und 120 Hz bei den 95-/100-Zoll-Modellen eignen sich diese Fernseher auch hervorragend für Videospiele, Sportübertragungen und Action-Filme. Außerdem verfügen sie über Google TV für einen einfachen und direkten Zugriff auf alle Inhalte.

Features

Referenz: 55MBG7000S / 65QBG7000S / 85MWG6000S / 100MVG6000S.

Diagonale: 55 / 65 / 85 / 100 Zoll.

Technologie: Mini LED

Auflösung: 4k Ultra-HD

Bildwiederholung: 55 und 65 Zoll: 144 Hz / 85 und 100 Zoll:120 Hz

Multimediasystem: Google TV 3.0, Tyzen TV auf dem 100-Zoll-Gerät.

Standards: HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos

Drahtlose Verbindungen: WLAN, Bluetooth

Blaupunkt QLED-Fernseher: Erhöhte Farben und Kontraste

Die QLED-Technologie oder Quantum LED fügt einen Farbfilter durch Quantenpunkte hinzu. Das von den LEDs erzeugte Licht wird durch diesen Quantum-DOT-Filter geleitet, um die Grundfarben vor der Farbfilterung zu erhalten, die dann das sichtbare Bild liefert. QLED bietet also in erster Linie eine außergewöhnliche Farbreinheit. QLED verbessert auch den Umfang der verfügbaren Farben, bietet eine höhere Helligkeit und damit verbunden einen tieferen Kontrast. Dies ist besonders bei HDR-Inhalten mit detaillierten hellen und dunklen Bereichen sichtbar, selbst wenn diese nebeneinander liegen. QLED kommt somit allen Inhalten zugute, egal ob es sich um Filme, Sportsendungen oder Videospiele handelt. Die QLED-Reihe bietet eine große Auswahl an Modellen, je nach den Bedürfnissen und Erwartungen der Verbraucher. Die sehr großen Modelle in 85 und 98 Zoll sind auch mit der Direct-LED-Technologie ausgestattet, bei der die LEDs über die gesamte Bildschirmfläche verteilt sind, um ein gleichmäßigeres Bild in Bezug auf die Größe zu erzielen. Der 98-Zöller weist außerdem eine Bildwiederholrate von 144 Hz auf, was ideal für Videospiele und schnelle Action ist. Es gibt auch erschwinglichere QLED-Fernseher in 55 und 65 Zoll, die aber immer noch die gleiche Farbvielfalt und einen sehr tiefen Kontrast bieten.

Features

Referenz: 55QWT6000S / 65 QWT6000S / 85QWT6000S / 98QBG7000S.

Diagonale: 55 / 65 / 85 / 98 Zoll.

Technologie: QLED, plus Direct LED auf dem 85 und 98 Zoll.

Auflösung: 4k Ultra-HD

Bildwiederholung: 60 Hz, 144 Hz auf dem 98-Zoll.

Multimediasystem: Tyzen auf 55/65 und 85 Zoll, Google TV auf 98 Zoll.

Standards: HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos

Drahtlose Verbindungen: WLAN, Bluetooth

Blaupunkt Art TV: Design und Modernität

Für diejenigen, die ein Auge für Inneneinrichtung haben und sich einen Fernseher mit einem ausgefalleneren Design wünschen, hat Blaupunkt den Art TV entworfen. Er fügt sich optimaler in eine moderne Einrichtung ein. Es handelt sich dabei um einen 65-Zoll-OLED-Fernseher mit 120 Hz und Google TV, der ein außergewöhnliches und flüssiges Bild liefert, das sich sowohl bei Filmen als auch bei Videospielen gut verkauft. Der Art TV fällt jedoch vor allem durch seine innovative Ästhetik auf, bei der das randlose Bild in einem transparenten Rahmen schwebt und nur eine dünne Leiste die Elektronik enthält und das Ganze trägt. Dieses originelle Design verleiht dem Fernseher Leichtigkeit und macht ihn zu einem Blickfang, der gleichzeitig weniger massiv und monolithisch wirkt als ein herkömmlicher Fernseher.

Features

Referenz: 65OCG9000S

Diagonale: 65 Zoll

Technologie: OLED

Auflösung: 4k Ultra-HD

Bildwiederholung: 120 Hz

Multimediasystem: Google TV 3.0

Standards: HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos

Drahtlose Verbindungen: WiFi, Bluetooth.

Mobiles Fernsehen, Smart Monitor und Tyzen

Wie bereits erwähnt versucht Blaupunkt mit Nachdruck, allen Wünschen und Anforderungen der Nutzer(innen) nachzukommen, und bietet dafür originelle Lösungen an. So ist der Moving Screen ein 32-Zoll-Fernseher, der auf einem Standfuß und einer runden Basis montiert ist und je nach Bedarf von einem Ort zum anderen bewegt werden soll. Zu diesem Zweck ist er mit einem Akku ausgestattet, wodurch er auch ohne Steckdose betrieben werden kann. Eine Verwendung wäre zum Beispiel die Präsentation in einem professionellen Umfeld, da man den Fernseher je nach Anordnung der Zuschauer und ohne sich um die Nähe einer Steckdose kümmern zu müssen, bewegen kann.

Wenn es wie meist in einer Studentenbude eng wird, kann es interessant sein, einen Computermonitor mit einem Fernseher zu kombinieren. Dies bietet der Smart Monitor (Artikelnummer 32UG500). Es handelt sich um einen 32-Zoll-Bildschirm in Ultra-HD, der an einen PC angeschlossen werden kann. Wenn er mit Android 11 und WiFi ausgestattet ist, kann er auch als Fernseher dienen – ohne den Computer zu benutzen, mit direktem Zugriff auf alle Inhalte, insbesondere auf VOD-Dienste.

Blaupunkt hat außerdem einige Fernseher mit dem von Samsung entwickelten Multimediasystem Tyzen ausgestattet, das eine sehr benutzerfreundliche Ergonomie bietet und gleichzeitig Zugriff auf alle VOD-Dienste sowie zahlreiche Anwendungen ermöglicht. Schließlich bietet Blaupunkt auch LED-Fernseher in verschiedenen Größen an, die stets ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

