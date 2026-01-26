Blackmoto überzeugt auf der MOTORRADWELT BODENSEE 2026

AJP Motos sorgt für spürbare Aufbruchstimmung

Friedrichshafen/Lindau, Januar 2026 – Die MOTORRADWELT BODENSEE hat vom 23. bis 25. Januar 2026 eindrucksvoll gezeigt, warum sie für viele Motorradfans als Startschuss in die neue Saison gilt. Laut Veranstalter strömten rund 40.870 Besucherinnen und Besucher auf das Messegelände in Friedrichshafen – verbunden mit einer „durchweg positiven“ Stimmung und einem auffallend fachkundigen Publikum.

Zu den auffällig belebten Anlaufpunkten zählte in diesem Jahr der Auftritt von Blackmoto. Aus Sicht eines Außenstehenden war vor allem eines bemerkenswert: Die Gespräche am Stand wirkten nicht wie klassisches „Schaufenster-Bummeln“, sondern wie echte Kauf- und Projektgespräche – mit konkreten Fragen zu Verfügbarkeit, Einsatzprofil, Service und Zubehör. Der Grund dafür lag klar auf der Hand: Blackmoto nutzte die Messe, um die neue Marke AJP Motos einem breiten Publikum vorzustellen – und traf damit offensichtlich einen Nerv.

Im Mittelpunkt stand die AJP PR7, ein rallye-inspiriertes Adventure-/Offroad-Konzept, das bewusst auf geringes Gewicht, robuste Komponenten und Geländetauglichkeit setzt.

Der Hersteller nennt für die PR7 unter anderem einen 600-ccm-Einzylinder, Einspritzung (Athena GET) sowie ein 6-Gang-Getriebe. Dazu kommen Premium-Bausteine wie ZF Sachs-Fahrwerk, Brembo-Bremsen und ein 17-Liter Acerbis-Tank. Genau diese Kombination aus „ready to ride“-Ausstattung und klarer Offroad-DNA sorgte am Stand für sichtbare Begeisterung: Viele Besucher nahmen Platz, prüften Details am Fahrwerk, diskutierten Reichweite und Ergonomie – und verglichen die PR7 offen mit deutlich schwereren Reiseenduros. Begeistert hat auch der Preis von etwas über 12000 Euro und „MADE IN EUROPE“ also eine echte Ansage in Richtung Asien.

Unterm Strich wirkte der Blackmoto-Auftritt wie ein gelungener Beweis, dass der Markt weiterhin nach ehrlichen, leichten Adventure-Bikes verlangt. Die MOTORRADWELT BODENSEE 2026 lieferte dafür die perfekte Bühne – und AJP Motos scheint bei vielen genau dort angekommen zu sein: im Kopf (und auf der Wunschliste) der Kundschaft.

Blackmountain Industries KG ist ein Motorradhandels- und Importunternehmen mit Sitz in Lindau am Bodensee. Die Gruppe betreibt unter der Marke Blackmoto den Vertrieb von KOVE, AJP und Arctic Leopard Motorrädern in Deutschland und fungiert zugleich als Importeur für neue Marken wie Arctic Leopard. Mit Standorten in Lindau und der Eifel sowie der Plattform Blackmoto.eu bietet Blackmountain Industries Fahrzeugverkauf, Service, Ersatzteilversorgung und Markenaufbau in der gesamten DACH-Region.

